智慧手機今年需求如何？手機均熱板（VC）供應龍頭雙鴻透露，韓系客戶第二季不再下單，陸系手機品牌反而積極。整體而言，單季手機出貨季減逼近5成。

「消費市場很差，因為歐美疫情第二季爆發，智慧手機需求不好，韓系客戶第二季幾乎沒拉貨，換句話說，客戶上半年要的貨，1到3月就拉完了。」雙鴻董事長林育申21日法說會中談到當前手機市場概況。

雙鴻是散熱管及均熱板（VC）生產業者，打入三星﹑華為等手機巨頭供應鏈後，已是全球手機散熱解決方案龍頭，市占率3到4成，從雙鴻眼中看到的，幾乎已可說代表「非蘋陣營」智慧手機的最新動態。

「消費市場很差！」林育申說，歐洲疫情爆發需求不好，客戶第二季幾乎沒拉貨。雙鴻坦言，韓系客戶出歐美的訂單，在3月就通通拉完，首季韓系客戶營收貢獻比高，但第二季就銳減，故雙鴻第二季手機營收將季減47%、逼近一半，但仍能比去年同期成長20%。

三星傳出對歐美銷售保守，本季暫緩拉貨。 蔡仁譯攝影

韓消、陸起，疫情下手機品牌策略不一

不過反過來說，中國手機客戶第二季卻大幅成長，多多少少遞補韓廠訂單下滑。雙鴻預估，第二季手機散熱出貨將比首季衰退，但至少年增率還是正成長。「各家手機業者都會針對疫情調整策略，我們第二季靠中國品牌客戶出貨。」林育申說。

中國加速建置5G基礎建設，成為推動中國5G智慧手機積極上市關鍵。事實上，林育申也透露，「 下半年客戶訂單幾乎全是5G手機，中國、韓國（客戶）都是，疫情過後，5Ｇ手機會是主流。下半年會蠻熱鬧，手機變得蠻競爭的！ 」他觀察。

由於三星跟華為高階智慧手機都用均熱板（VC）散熱，帶動需求擴張，雙鴻也加大VC產能，不過因疫情因素，本來去年底要達成的1,000萬片產能，現在延後至第二季達成。

華為下半年積極進軍5G智慧手機市場。 華為官網

不過中國散熱供應商也開始崛起，林育申坦言紅色供應鏈是可敬的對手，下半年勢必有殘酷競爭。去年中國散熱廠商跨入手機熱管供應鏈，今年並小量出貨VC，對下半年VC價格競爭帶來壓力，他預估下半年5G手機用VC單價將下滑10%，ASP（平均銷售單價）將來到1.5美元/片以下。

不過單價下滑，手機VC供給量放大，將加速使5G手機用VC解決散熱，林育申預估，下半年25%的5G手機會用VC，中低階約75%手機才用熱管導熱，至於今年底才推出5G iPhone的蘋果，林育申也間接強調，認為該客戶最終一定會需要用到VC解熱。

面對下半年即將發生的5G智慧手機發表旺季，林育申表示，儘管上半年智慧手機低迷，但下半年很可能會反彈，畢竟客戶端規劃看起來都相當強勁。

在家上班買筆電，客戶急單暴增2.5倍

雖手機需求第二季遇逆風，但筆電跟VGA顯示卡散熱模組需求卻逆勢成長。

「疫情改變很多人的生活方式，第二季筆電銷售會崛起，筆電、資料中心跟企業網路等設備，我認為大家值得去關注，疫情過後，這些建置速度會加快，剛好我們佈局蠻好的。」林育申說。

為什麼這樣說，因為雙鴻也是筆電跟顯示器散熱模組供應龍頭，客戶不僅包辦惠普跟戴爾，連MACBOOK都向雙鴻買散熱模組。

林育申透露，目前已有10%高階筆電採高階VC散熱，他看好下半年Intel等高階處理器推出，散熱模組均價將是現在三、四倍，單價還將持續提高。

3月起中國筆電代工廠陸續復工，林育申透露，客戶從3月下半起，急單就快速提交，「現在給的訂單是首季的2倍半！」由於需求大好，林育申樂觀預估筆電訂單交貨到6月都沒問題，第三季起又逢新機鋪貨，預估筆電需求已經可以看到第三季。

「我第一次看到這樣大的需求量，」林育申表示，現在筆電訂單超出負荷，配合客戶要求，雙鴻近期也對熱管產能做擴增，因為客戶不僅第二季筆電急單湧入，第三季給的需求也比往年大，探究原因「我想是大家慢慢開始接受線上開會，在家辦公，」他說。

雙鴻董事長林育申看好5G熱商機 王郁倫攝影

由於貿易戰這隻黑天鵝仍未結束，為配合美系伺服器客戶需要，雙鴻也將在泰國設立新廠，2020年第四季至2021年第一季將量產，投資金額超過1,000萬美元，加上本身VC跟熱管在中國的擴廠支出，合計2020年資本支出將達10億元。

展望2020年，在營收去年破百億元後，雙鴻表示仍有高度信心，2020年營收將年增15%，不僅營收再挑戰新高，毛利率也將維持20%去年水準。

責任編輯：陳映璇