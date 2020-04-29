新冠狀病毒爆發期間各種假新聞流竄，WhatsApp藉由提高訊息轉發群組次數的限制，抑止假消息擴散。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發期間各種詐騙、假新聞流竄，使各大社交平台無不竭盡所能用各種方法避免假消息擴散，其中WhatsApp藉由提高訊息轉發群組次數的限制，有效抑止假消息再次傳播。

WhatsApp將原本可向20個通話群組轉發訊息內容的設定，進一步縮減至5個，就能使WhatsApp全球整體訊息轉發量降低25%；若是轉發的內容被系統判斷已傳送多次，WhatsApp將在內容標示雙箭號，並且最多只能再轉發給1人， 如此高度被轉發的訊息量更是減少70% 。新的限制雖然可能影響使用者體驗，卻已經有效減少假新聞被傳播機會。

疫情期間各種詐騙訊息頻傳，WhatsApp藉由提高訊息轉發群組次數的限制，抑止假消息再次傳播。 蔡仁譯攝

目前在全球地區累積用戶人數同樣早已突破10億人的WhatsApp，在武漢肺炎疫情造成影響前，就已和其他社交平台一樣，面臨不少詐騙、假新聞四竄問題，身為Facebook家族一員的WhatsApp，同樣竭力透過各種方式避免WhatsApp成為假消息散播的溫床。

尤其在用戶人數居高的印度市場，WhatsApp通常成為主要溝通聯繫管道，因此也成為假新聞散播目標平台，甚至在熟識親友「好意」分享之下，更讓假新聞傳播速度飛快，並擴散到更多地區流傳，進而造成部分社會問題。

然而，WhatsApp為減少假新聞傳播的積極作法，雖然並不影響用戶在WhatsApp的交談互動，但其實對一般新聞內容的傳播也造成影響，對此，WhatsApp表示，WhatsApp是針對個人通訊需求而設計的平台，並不主要用於傳播各類新聞內容。可是，人際之間的交流往往是由「分享」訊息開始，雖然WhatsApp希望用戶主要以傳訊為主，但短期內恐怕也是很難改變用戶的習慣。

以目前WhatsApp營運模式來看，雖然與LINE、WeChat在內服務都是以線上即時通訊互動使用為主，卻不像LINE、WeChat持續整合更多服務擴大平台規模，或增加更多App內應用服務與內容，藉此提升用戶黏著度表現。

雖然過去Facebook陸續在WhatsApp加入包括線上交易轉帳功能，同時也計劃今年將在WhatsApp服務內加入廣告內容，並擴展Whatsapp Business服務以協助商家推銷產品、內容展示，但現階段依然是讓WhatsApp成為個人便利通訊溝通工具。

資料來源：WhatsApp、Tech Crunch

責任編輯：陳映璇