五一連假想出去玩又想避開人潮？先參考「高速公路1968」App，少去「黃、紅」警示區！

今年清明連假台灣民眾並沒有因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）減少出遊，各大旅遊景點仍人滿為患，導致中央流行疫情指揮中心大動作點名，曾到11處熱門景點或人潮密集觀光地區的民眾，應自主健康管理14天。

五一連假在即，為避免人潮群聚引爆疫情，中央流行疫情指揮中心與交通部合作，利用中華電信的大數據，升級原先用來查詢國道即時路況的「高速公路1968」App，增添綠、黃、紅三色燈號代表人潮的多寡，方便民眾避開人潮。

中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中也表示：「 出門散散心無妨，不要忘記戴口罩、保持社交距離，同時善用1968 App。 」

「高速公路1968」App使用方法

下載「高速公路1968」App後，在首頁即可看到即時路況已加上「 防疫資訊 」。

高速公路1968

點擊後可以發現許多地方已加上人潮顯示，燈號分為綠色、黃色與紅色，綠色代表人潮少、黃色代表人潮稍多、紅色代表擁擠。

燈號為人潮多寡顯示，綠色代表人潮少、黃色代表人潮稍多、紅色代表擁擠。 高速公路1968

點擊進北部的綠點，可以發現幾處觀光地的人潮擁擠程度為「正常」。

高速公路1968

嘉義則有一個警示燈為黃色的景點，城隍廟東市場特色小吃的人潮顯示則為「略多」。

高速公路1968

若不想下載App，高速公路1968網頁版本也加上人潮警示的功能，大致上使用方式與App一樣。（網頁版：請點我。）

高速公路1968網頁版，也加上了人潮警示。 高速公路1968網頁版

App顯示的地點如何挑選？

App中顯示的200多個熱點為中華電信透過大數據統計過去三個月人流量最多前100處、內政部建議84處夜市、菜市場及疫情中心建議11處熱點，每10分鐘更新一次，方便台灣民眾可以掌握即時的車流與人潮狀況的資訊，以避開人潮。

除此之外，觀光局表示，為防範疫情及管控人潮，已通令轄下13個風景區管理處及遊樂區業者做好社交距離、戴口罩、維持環境衛生及人流管控分散人潮。疾管署也表示，希望能透過App，在五一連假期間將人潮聚集的狀況下降至合理安全的狀態。

責任編輯：陳映璇