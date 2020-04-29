在今日（29）momo富邦媒與松果購物公佈了今年第一季財報，受到疫情帶動宅經濟影響，兩間電商平台的營收、獲利都創下歷年同期新高。

今年受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，根據經濟部統計處公佈之統計資訊，受疫情影響，台灣零售業第一季年減0.6%。不過，由於消費者轉向網路購物，毫無意外地帶動電商業者一波大進補。

像是momo富邦媒與創業家兄弟旗下的松果購物，都在今天（29）發布2020年第一季成績單，皆創下歷年最高成績。

momo第一季營收、獲利雙創歷史同期最佳表現

台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第一季合併營收新台幣約151.1億元，年增28.7%，為歷史同期最佳表現。其中，2020年第一季在宅經濟需求的催生下，加上網路購物維持高成長。 第一季momo網路購物業績已占公司營業額的九成，年成長率達到35.5% 。

momo購物網已佔公司營業額的九成。 momo富邦媒

EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為新台幣7.53億元，歸屬於母公司業主稅後純益新台幣4.41億元，每股盈餘（EPS）3.16元，年增11.6%，相較去年還原一次性所得稅利益，年成長20.1%，第一季營收與獲利皆再締歷史同期最佳表現。

展望未來，為協助零售店家挺過新冠肺炎帶來的衝擊，富邦媒旗下momo摩天商城響應經濟部「零售業上架電商服務推動計畫」，祭出「momo摩天商城推廣專案」，針對有意進駐的中小型店家，祭出開店費大幅度優惠方案。協助實體零售店家跨足線上零售通路。

用AI優化消費旅程，松果購物第一季新客增3成

自去年起，松果購物即開始打造自有造節、結合遊戲化體驗堆疊買氣，以多元策略強勁成長氣勢，皆為2020年打下良好基礎。同時，松果購物持續深化AI與大數據運用優化消費旅程，成功帶動新客增率較去年同期成長30%。這兩項佈局，為松果購物2020年第一季打造優異的獲利結構。

在今年第一季，松果購物營收已突破1億新台幣。 松果購物

因此，在今年第一季，松果購物第一季營收達1億522萬元，稅後淨利為1,677萬元， 稅後淨利已超越去年度全年 ，營收較去年第一季翻倍成長，每股盈餘為1.06元，皆創下歷年單季新高紀錄，為2020年松果購物第一季獲利開紅盤。

展望第二季，松果購物表示，將攜手各大產業翹楚，搶攻虛實整合商機，並擴大行動生活圈，打造網購生活購物一站式，讓消費者擁有無縫購物體驗，期許能為第二季再添成長動能。

責任編輯：陳映璇