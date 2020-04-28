疫情帶動電商創佳績，momo富邦媒第一季整體營收較去年同期成長28.7%。接下來，還要如何佈局讓業績持續成長？總經理谷元宏指出三大方向。

今年開春以來，由於受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，人們減少外出轉為電商採購，讓電商平台都創下一波好成績。

其中，momo富邦媒在今年3月單月全公司合併營收達到52.2億元新台幣，年增33.5%，創下單月同期營收歷史新高。以第一季來看，合併營收約151.1億元新台幣，也較去年同期成長了28.7%。

展望今年度，momo還要往什麼方向佈局？持續創造佳績？總經理谷元宏提到三大方向。

momo卡成效優異，VIP會員計畫將持續推動

去年6月，momo購物網推出「momo幣」，11月又與台北富邦商業銀行合作，推出「momo卡」信用卡。這兩項大動作都是要抓緊忠誠客戶，帶動momo會員的消費頻率。到目前為止，谷元宏也對於momo卡所帶來的成效非常滿意，momo卡友的消費頻次與客單價都有明顯上升。momo提出數據指出，同樣一群消費者， 在有momo卡後每次訂單價平均約成長13% 。

去年谷元宏曾提到希望推動如Amazon Prime的VIP會員計劃。到現在，這依然是一件他「一直放在心上的事情」。目前，已經把台灣大哥大的myVideo、myMusic服務整合進momo購物網平台，不過，未來還能提供會員什麼加值？谷元宏坦言，「這一題有一點難，」還在持續思考。

但他也指出，未來momo不會突然推出一個「VIP會員計劃」，而是逐漸將會員的福利加值。「要讓會員感覺自己是一個會員，這件事情比較重要，才不會只是一個行銷口號。」

momo購物網即將推出線上保險業務。 momo購物網截圖

保險產品即將開賣，最晚第三季上線

近期momo富邦媒正積極籌備「線上保險」業務，目前也已經能找到momo購物網站上富邦人壽與富邦產險的銷售頁面。

問到這項業務目前的推展進度，谷元宏表示，目前僅能在momo購物網頁面上留下消費者資訊，再將名單、需求轉交給保險銷售人員，並不能夠在線上直接核保。目前momo富邦忙正於積極籌劃開業事宜，其中包含系統串接等等，「希望能在第二季末、最晚第三季初期展開這項業務。」

未來不只是富邦集團旗下的保險產品可以上架，momo富邦媒也可以代理任何一間保險公司的商品。谷元宏表示，將會依照市場需求選擇上架的保險相關品項。

持續佈局衛星倉，要讓線上買生鮮跟跑賣場一樣快

在生鮮電商方面，momo富邦媒也持續佈局。像是在今天，momo富邦媒就攜手高雄梓官區漁會開賣「頂級龍虎斑」。

展望下半年，momo富邦媒將持續拓展站上生鮮品項。 momo富邦媒

展望未來，momo還會繼續擴大生鮮品項。谷元宏表示，會從不須冷藏、冷凍的乾貨類品項開始佈局，引導消費者開始養成線上購買食材的習慣。另外，目前在冷藏生鮮品項上，momo購物網是以與熊媽媽買菜網的合作為主，但已與多間冷藏運送公司討論未來產品線擴大的可能性。

除擴大產品線外，momo也要持續佈建衛星倉，讓線上購買生鮮的到貨速度更快，目標是要做到與消費者親自跑一趟賣場購物所需的時間一致。

責任編輯：陳映璇