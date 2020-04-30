蘋果日前在iOS 13測試版修正Face ID解鎖的設計，讓iPhone在用戶戴著口罩時，能快速以密碼解鎖替代Face ID解鎖，而無任何延遲。

隨著多個國家、城市宣布將逐步解禁，邁入後疫情時代的新常態（new normal），儼然已脫離不了口罩隨身的安全保障。因此，蘋果在日前更新的iOS 13測試版中修正了Face ID解鎖的設計，讓iPhone在用戶戴著口罩時，能快速以密碼解鎖替代Face ID解鎖，而無任何延遲。

蘋果在日前更新的iOS 13測試版中修正了Face ID解鎖的設計，讓iPhone在用戶戴著口罩時，能快速以密碼解鎖替代Face ID解鎖，而無任何延遲。 Kicking Studio via Shutterstock

在蘋果日前針對開發人員發布的最新iOS 13.5 Beta版作業系統中，用戶若是戴口罩或遮住臉的狀況下使用Face ID解鎖，只要上滑螢幕就會直接跳出密碼解鎖的畫面，而不再有無謂的延遲。

由於目前iPhone用戶若要透過臉部辨識解鎖Face ID，都必須要摘下口罩，若是戴著口罩進行臉部辨識來解鎖，需要等待數秒之後才會跳出輸入密碼的畫面，對於要開啟iPhone來付款或回訊息的用戶來說，雖然僅是幾秒的延遲，在使用上仍有需多不便之處。

臉部被遮住某個程度就無法以Face ID解鎖，過去對戴全罩式安全帽或是戴墨鏡的用戶來說都十分不方便，因此這次因為疫情促使蘋果調整Face ID解鎖的設計，雖然只是小調整，但是讓Face ID解鎖的使用更能滿足用戶的使用需求。

過去因為Face ID解鎖必須辨識全臉的設計，讓用戶使出「帶著印有下半臉的口罩來訓練Face ID」等花招，待正式版本釋出後，用戶即使帶著口罩在人潮眾多的公共場合，也能流暢的完成行動支付，而不必再尷尬的站在櫃檯等密碼解鎖跳出了。

資料來源：CNBC、Engadget

責任編輯：蕭閔云