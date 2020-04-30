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戴口罩無法用Face ID？蘋果釋出iOS 13.5 Beta優化iPhone解鎖體驗

2020.04.30 by
Dylan Yeh
戴口罩無法用Face ID？蘋果釋出iOS 13.5 Beta優化iPhone解鎖體驗
蔡仁譯攝
蘋果日前在iOS 13測試版修正Face ID解鎖的設計，讓iPhone在用戶戴著口罩時，能快速以密碼解鎖替代Face ID解鎖，而無任何延遲。

隨著多個國家、城市宣布將逐步解禁，邁入後疫情時代的新常態（new normal），儼然已脫離不了口罩隨身的安全保障。因此，蘋果在日前更新的iOS 13測試版中修正了Face ID解鎖的設計，讓iPhone在用戶戴著口罩時，能快速以密碼解鎖替代Face ID解鎖，而無任何延遲。

蘋果在日前更新的iOS 13測試版中修正了Face ID解鎖的設計，讓iPhone在用戶戴著口罩時，能快速以密碼解鎖替代Face ID解鎖，而無任何延遲。
Kicking Studio via Shutterstock

在蘋果日前針對開發人員發布的最新iOS 13.5 Beta版作業系統中，用戶若是戴口罩或遮住臉的狀況下使用Face ID解鎖，只要上滑螢幕就會直接跳出密碼解鎖的畫面，而不再有無謂的延遲。

由於目前iPhone用戶若要透過臉部辨識解鎖Face ID，都必須要摘下口罩，若是戴著口罩進行臉部辨識來解鎖，需要等待數秒之後才會跳出輸入密碼的畫面，對於要開啟iPhone來付款或回訊息的用戶來說，雖然僅是幾秒的延遲，在使用上仍有需多不便之處。

臉部被遮住某個程度就無法以Face ID解鎖，過去對戴全罩式安全帽或是戴墨鏡的用戶來說都十分不方便，因此這次因為疫情促使蘋果調整Face ID解鎖的設計，雖然只是小調整，但是讓Face ID解鎖的使用更能滿足用戶的使用需求。

過去因為Face ID解鎖必須辨識全臉的設計，讓用戶使出「帶著印有下半臉的口罩來訓練Face ID」等花招，待正式版本釋出後，用戶即使帶著口罩在人潮眾多的公共場合，也能流暢的完成行動支付，而不必再尷尬的站在櫃檯等密碼解鎖跳出了。

資料來源：CNBCEngadget

責任編輯：蕭閔云

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