行政院院長蘇貞昌宣布「擴大紓困」，針對農漁民與有工作卻未加保者（舉廣告牌、賣玉蘭花、個人接案等）發放新台幣1萬元。

行政院於今（4）舉辦紓困振興方案記者會，行政院院長蘇貞昌先總結目前紓困的進度。

目前政府已發放新台幣300億元，紓困了177萬人。 行政院新聞傳播處

截至5月1日，行政院與各部會的各項紓困方案已發放現金300億元，總計177萬人受惠。其他包含產業薪資補助發放19億元，紓困5.3萬人；貸款紓困核准3,700億元，紓困7.4萬戶；降息、降租、降稅也已有440萬個家庭受惠。

蘇貞昌提到：「除了上述的紓困對象，行政院特別請各部會盤點，因為疫情受到衝擊，生活、生意、生息受到衝擊的人還有哪些？」為不讓紓困有漏網之魚，行政院也宣布加碼針對以下兩種人擴大紓困。

加碼紓困：有工作、無加保工作者；農漁民

針對沒有加保（軍、公、教、勞、農）的工作者，政府將發放新台幣1萬元。 行政院新聞傳播處

第一，針對有工作，但沒有任何軍、公、教、勞、農保者，如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤商、個人接案工作者等，發放1萬元，有需求的民眾至各地公所填表申請即可。

也有排富條款，家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上，低於2倍者，預計將有34萬人受惠。

擴大紓困的範圍包含農漁民，將發放新台幣1萬元。 行政院新聞傳播處

第二，則是針對農、漁民（實際從事農漁生產工作）者，報稅所得在50萬元以下，且未領3萬元紓困者，發放1萬元，預計將有120萬人以上受惠，將由農漁會櫃檯辦理。

酷碰券細則未出，僅有三大方向：方便、好用、有效

在紓困的「酷碰券」方面，儘管有媒體揭露部分規劃：先消費1,000元，能享有500元折扣，並依照口罩實名制模式發放，採實體券與電子支付並行。

但在記者會上，蘇貞昌沒有給出任何肯定的答案，「目前還在規劃中，自然沒有所謂的定版，也沒有改版，一切都還在醞釀中，政府會聆聽各方意見，現階段最重要的事情是紓困，振興等疫情緩和後再說。」

不過，蘇貞昌也提出了「酷碰券」的三大原則：方便好領、好用、有效刺激經濟，政府將從這三個角度進行酷碰券的規劃。

關於是否直接發放現金，蘇貞昌則直接否認，「不會發現金人人有獎。」

責任編輯：陳映璇