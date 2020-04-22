新冠肺炎不只衝擊傳統產業，對新創公司來說也是一大危機，根據研調機構的調查，4成新創公司在3個月內面臨死亡。

比起傳統產業，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）所帶來的影響中，新創公司似乎是較為沈默的一群。

不代表新創公司沒有受到影響，只是聲音埋沒在傳統產業的呼喊之中。研調機構Startup Genome發布一份研調報告，來自全球50個不同的國家，1,070家新創參與其中。從資本、市場、人力、政策等4個層面，剖析新創公司們所面對的危機。

資本：4成新創3個月內「面臨死亡」

Startup Genome

高達41%的新創公司，面臨現金將在3個月內燒完的困境，這代表4成的新創公司，如果沒有減少支出、開創新的金流，無法在未來3個月內獲得新的資金挹注，將會面臨死亡。

不過，也許台灣新創可以稍稍樂觀一點，根據台杉投資總經理翁嘉盛的觀察，台灣新創的創辦人大多比較保守，會保留更多的現金在手上，「對比中國，賺多少就花多少的情況是完全不一樣的。」

新創公司也不得不在此時減少支出，42%的新創公司減去20%以上的支出，也有10%相當激進的新創公司，一口氣砍去60%的支出。

現金流無法支撐的新創公司，除了開源節流之外必然要找尋新的資金挹注來度過難關。但新冠肺炎也讓投資人掏錢時變得更謹慎。台灣的情況亦然，國發會主委陳美伶也在受訪時提到，部分台灣新創本來正計畫募資，投資人卻因為疫情縮手延後。

已進到洽談投資條件的募資案中，僅有1/4的案件仍在持續運作，許多洽談直接被投資人取消，甚至石沈大海沒有辦法獲得後續回應。

人力：新創公司人雖少，也要進行裁員

Startup Genome

呼應現金流的不足，新創公司也不得不裁員保命。

高達74%的新創公司實行裁員（全職） ，雖然裁員的數量不多，一半的新創公司裁員數量在2成以下，若疫情持續延燒，合理推估未來裁員數量可能提升。

若把範圍擴大，把全職、兼職、約聘都算進來，僅5%的新創公司沒有進行任何人員調整。

市場：74%新創公司營收下滑

Startup Genome

疫情也直接衝擊新創公司的營收，自疫情肆虐以來，74%的新創公司營收下滑。其中有16%的新創公司，營收更是下滑達8成。

其中影響最大的是服務大型企業，B2B類型的新創公司，主要的原因是大型企業受到疫情影響嚴重，很快地決定減少支出，因此影響到與其合作的新創公司。

政策：協助現金流、補助、貸款

根據Startup Genome的調查，新創公司的創辦人在此時希望政府的政策能涵蓋四大面向：

1.補助金協助保持公司現金流

2.促進投資的政策

3.提供員工薪資補助

4.貸款

把焦點放回台灣，為協助新創短期紓困，國發基金通過「行政院國家發展基金對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點」。以認購「特別股」方式，提供6~12個月的營運資金，讓吃不到政府目前推動的各項紓困政策的新創們，能夠在政府的支持之下活下去。

責任編輯：陳映璇