2019年開打的一場中美貿易戰、2020年爆發的一場武漢肺炎，晶片大廠開始洗盤。

一場打不停的中美貿易戰，華為陷入史無前例的衝擊。

2019年，華為被美國列入出口管制「實體清單」（即貿易黑名單）中，買不了高通的手機處理器、用不了Google的行動服務（GMS），海外市場大受影響，讓華為不得不「自給自足」，不僅開發自家的華為行動服務（HMS），更加入旗下海思半導體的生產能力，填補華為智慧型手機的處理器需求。

根據中國半導體調研機構CINNO Research統計，雖然2020年第一季受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，中國智慧型手機出貨量大幅下滑，但海思共計出貨2,221萬個手機處理器、市占率達43.9％，首次超越高通，躍升第一。

海思首次超越高通，在2020年第一季成中國手機處理器市佔第一，聯發科則位居第三。 CINNO Research

超車高通，中國逾90％華為手機採海思處理器

首先得看看中國智慧型手機市場概況。

華為、小米、OPPO、vivo，以及華為子品牌榮耀都是名列前茅的強勢品牌，但真正採用海思處理器的只有華為及榮耀，其他三家品牌仍採用高通及聯發科的處理器。

CINNO在另一份產業報告中透過，在2020年第一季，華為占中國手機出貨量的49%，小米、OPPO、vivo三者占38%，華為不僅保持市占第一，和其他品牌的差距也越拉越大，當然對海思處理器的需求，自然也水漲船高。

CINNO Research

CINNO強調，在中國市場，華為仍馬不停蹄擴大自家處理器的使用率，包括麒麟990、麒麟820、麒麟985、麒麟810等⋯⋯等等，目前中國超過90％的華為手機都採用海思處理器，因此海思超車高通，結果並不令人意外。

即便海思在2020年第一季一共出貨2,221萬個處理器，和2019年同期的2,217萬個相比，數量只有小幅成長，但市占卻從24.3%增加至43.9%；但同樣受到中美貿易戰影響的高通，市占率卻從48.1%下滑至32.8%。

高通、聯發科亮出財報成績，歸功5G抵銷疫情損失

但，面對這一波「洗盤」，高通態度仍樂觀。

高通在上一週公布2020第二季財報（截至3月底），即便營收達52.05億美元、年增7%，最主力的行動裝置晶片出貨量為1.29億片、年減16.8%。

高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）指出，疫情導致這一季全球消費者對手機需求銳減21%，其中中國跌幅最甚，但時至今日，中國手機需求已恢復正常， 高通預估，今年5G手機出貨量仍維持1.75億～2.25億台，2020年仍能吃下當初預期的5G訂單量 。

不畏疫情，聯發科在2020年第一季成績不斐，執行長蔡力行對今年5G手機市場仍保持樂觀。 唐子晴攝影

疫情不僅意外地沒有把晶片大廠打得落花流水，連聯發科也稍來好消息。

聯發科日前公布2020年第一季財報，營收達608.63億元、雖然比上一季減少5.9％，卻比去年同期增加15.4％，令人驚喜的是，這一季毛利率高達43.1%，創下19季以來的新高。

聯發科執行長蔡力行在電話會議裡解釋，能獲得這樣的成績，歸功於毛利率高的5G處理器營收貢獻。蔡力行進一步預估，2020年全球與中國大陸5G智慧型手機的出貨量仍不變，共計約為1.7億～2億台，中國大陸市場則占其中的1億～1.2億台。

「我們相信2020年因為疫情產生的不確定因素，對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內，」蔡力行說道。

儘管一場武漢肺炎，讓全球經濟陷入低迷，各行各業都躲不過衝擊，但在疫情逐漸趨緩、5G繼續推動的局面下，晶片大廠仍有信心扳回一城。

責任編輯：陳映璇