日前蘋果悄悄把全新MacBoook Pro 13上架到網站上了，最低41,900元起。

在前段時間上新了iPhone SE之後，今天蘋果又悄悄更新了筆電產品線的13英寸MacBoook Pro。

新款的13英寸MacBook Pro這次更新較為常規，幾個比較重要的更新總結有：

兩個高配版處理器升級到四核十代Core i5，而兩款低配的依舊保持八代Core i5

剪刀腳設計的巧控鍵盤回歸，設計微調

起始儲存空間翻倍，現在是256GB起步

和之前爆料有些差異的是，新的13英寸MacBook Pro並沒有像傳聞中那樣採用窄邊框設計和更換14英寸的螢幕。依舊是13.3英寸，2560×1600分辨率的IPS螢幕，亮度也依舊是500nits沒有變化。

鍵盤的設計變化則在意料之中，去年16英寸Macbook Pro推出時已經可以預料到剪刀腳設計的鍵盤會逐漸全面回歸。新的13英寸MacBook Pro不出意外也用上了。

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另外這次鍵盤佈局上也略有微調，新款將Touch ID模塊從Touch Bar中獨立了出來，左邊也重新加入了獨立的ESC鍵。方向鍵也回歸了倒T設計。

另外2020款13英寸MacBook Pro的重量和厚度均有輕微增加，根據蘋果官網顯示，新款MacBook Pro 13英寸版本的尺寸為（＊為對比有變化的項目）：

＊高度：1.56公分（0.61英寸）

寬度：30.41公分（11.97英寸）

深度：21.24公分（8.36英寸）

＊重量：1.4公斤（3.1磅）

相比之下，2019款MacBook Pro 13英寸版本的尺寸為：

高度：1.49公分（0.59英寸）

寬度：30.41公分（11.97英寸）

深度：21.24公分（8.36英寸）

重量：1.37公斤（3.02磅）

性能上兩款低配的依舊是八代Core i5（往上只能選配八代Core i7），但是另外兩款高配版更新到了十代Core i5處理器，並能選配更高配置的十代Core i7處理器。

另外值得一提的是，MacBook Pro 13英寸版本首次提供了高達32GB內存的選配。

蘋果還表示升級後的處理器圖形性能提升比上一代的Intel Iris Plus Graphics 655多達80％。

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新款13吋MacBook Pro還新增了一些選配儲存規格，起始配置增加到256GB，最高可選配4TB SSD硬碟。具體可以參考上圖。

MacBook Pro

新款MacBook Pro台灣起售價41,900元，高配版起售價57,900元。更多價格請點這裡。

具體發售日期目前暫時未知。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒