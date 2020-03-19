蘋果發布新款11吋與12.9吋 iPad Pro，採8核設計的GPU並新增超廣角鏡頭，同時還支援連結觸控板及滑鼠，效能表現更流暢，體驗接近筆電或桌機。

蘋果在無預警地直接在官網發布新款11吋與12.9吋 iPad Pro，不僅如傳聞在背面相機增加一組1000萬畫素、125度視角的超廣角鏡頭，更額外增加一組LiDAR光達掃瞄器，讓新款iPad Pro能在距離5米範圍內發揮更穩定、定位精準的擴增實境應用。

此外，隨iPad Pro同時推出的全新 巧控鍵盤 （Magic Keyboard）配件，更新增了觸控板功能，讓使用者能透過觸控手勢操作，讓iPad Pro整體使用體驗更貼近「筆電」，使用者若搭配透過藍牙連結的滑鼠以及外接螢幕，將使iPad Pro的使用體驗相近於「桌機」的形式。

而在硬體效能方面， 新款iPad Pro首次採用8核設計的GPU A12Z Bionic，強調能讓新款iPad Pro發揮更高運算效能，同時更將所有新款iPad Pro 儲存容量調整為128GB容量起跳，最高依然可達1TB規格 ，更顯示蘋果計畫讓iPad Pro定位更貼近筆電或桌機，但也同時保有平板裝置便於攜帶的優勢，可彈性應對使用者在不同場合的多元使用方式。

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同時，新款iPad Pro搭載iPadOS 13.4作業系統，讓iPad Air 2、第5代iPad，以及iPad mini 4之後機種都能獲得觸控板及滑鼠支援的功能，更顯示蘋果期望讓iPad產品定位與iPhone有更大區隔，而非僅只是讓iOS平台app能在更大尺寸螢幕上使用。

從先前蘋果特意拆分出iPadOS作業系統，讓iPad裝置上的作業系統介面開始與iPhone上的iOS作業系統有明顯不同，例如增加 多工分割畫面、可任意移動的懸浮視窗 在內更完整使用大尺寸螢幕介面的設計，甚至進一步強化Apple Pencil手寫功能，此次更加強鍵盤觸控板與滑鼠功能支援，意味iPad產品定位將會更加不同，並且吸引開發者打造更多差異化應用服務。

至於從此次新款iPad Pro加入LiDAR光達掃描儀，似乎也呼應市場傳聞認為新款iPhone 12將會強化擴增實境應用的說法，因此也有可能會在新機上看見相同的設計。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Engadget-1、Engadget-2、蘋果官網