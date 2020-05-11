面對新冠肺炎疫情，研華董事長劉克振表示將支持合作夥伴，搶搭第三波物聯網成長浪潮，同時以化整為零方式，加速推廣物聯網軟體平台。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

工業電腦物聯網大廠研華科技2020年進行董監改選，從提名董事名單規劃，可見華碩副董事長徐世昌將淡出，由研華董事長劉克振長子劉蔚廷，以科辰投資法人代表身份進入董事會，此舉被視為劉家最新接班佈局動作。

研華專注工業物聯網發展 王郁倫攝影

面對新年度肺炎疫情干擾，董事長劉克振指出，2020年開始，將以化整為零的方式，在各地區舉行partner summit（夥伴會議），以模組化的方式，加速推廣研華WISE-PaaS物聯網軟體平台及相對應的硬體服務。

劉克振表示，物聯網的第三波Phase III成長曲線，將由垂直市場雲服務提供商（domain-focus cloud service provider）帶動市場成長，這部分非研華核心業務，所以為掌握Phase III成長機會，研華積極倡議並支持合作夥伴，透過部份股權投資參與市場成長。

研華執行董事何春盛是重要董事會成員，但2020年新提名人選裡徐世昌退出，由劉克振長子劉蔚廷接董座。 蔡仁譯攝影

以下是研華劉克振對股東的年度報告：

研華2019 年營運合併營業收入為 541億元，稅後淨利為 73.51 億元，與上一度比較，合併營業收入成長 11.11%，稅後淨利成長 16.87%，每股盈餘為 10.51 元，合併毛利率 38.97%，營業利益率 17.05%。

2019年以事業群來看，嵌入式物聯網事業群 (Embedded IoT Group)、工業物聯網事業群 (Industrial IoT Group)與服務業物聯網事業群 (Service IoT Group)年營收成長分別為7%、0%與1%;網路暨雲端事業群(Cloud IoT Group)則有20%年營收成長。

網路暨雲端事業群成長動能來自SDN(Software Defined Network)產業趨勢所帶動；另外日本事業體ATJ (Advantech Technologies Japan)於2019年2月加入研華營運體系，2019年營收貢獻為4%。

研華2019年營收換算美元達17.55億美元，年成長8.5%。

2020年上半年，研華最大的營運風險，主要來自於2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情所造成之影響。雖然在營收成長上短期遇到逆風，但過去三年間(2017~2019年)研華已逐步優化營運管理效率，也同步反映在2019年之利潤率上。

在未來，研華將儘力減少相關影響數，維持獲利的穩定性。屏除總體經濟因素，對於未來10年，研華對整體工業物聯網產業 (Industrial IoT)維持十分樂觀看法，在技術的演進下 (包括: Edge Computing、AIoT、Cloud Computing、Digital Transformation、5G等)，各式新應用逐漸發芽。在產品與服務方面，既有智能系統與嵌入式系統 (物聯網傳統硬體平台Phase I)，將提升至邊緣運算層級，而在工業物聯網軟體平台與工業APP (Phase II)軟硬整合服務的成長，研華認為實際業務的推廣，將會強烈倚賴與外部夥伴的連結與合作，共同開發切合各行業與各地域的工業物聯網應用I.APP(Industrial APP)與Edge SRP(Solution Ready Platform)解決方案 (共創Co-Creation)。

在2020年開始，研華將以化整為零的方式，在各地區舉行partner summit，以模組化的方式，加速推廣研華WISE-PaaS軟體平台以及相對應的硬體服務。而物聯的第三波Phase III，將由垂直市場雲服務提供商(domain-focus cloud service provider)帶動市場成長，而此部分已非研華核心業務。

故對於Phase III之成長機會，研華除了積極倡議與支持夥伴外，也會透過部份股權投資參與市場成長。

在地區的發展上，研華將進入全球化的第四個階段 （2020-2030年），提出Globally Integrated Regional Competence(GIRC)之概念，在全球發展架構下，推行具在地特色之經營與服務，加強競爭力，包括研發、應用與投資購併。

除了既有客戶的服務加值，也同時加強渠道覆蓋新客戶與新應用市場以及加深當地人才與文化之連結。而對於新興市場地區（包括東南亞、南亞、中亞、中東、非洲、中南美洲與俄羅斯等市場），因幅員廣大，將以台灣業務總部為樞紐，增加市場反應與產品之連結。

研華自創業來即專注於自有品牌之經營，目前在全球27個國家設有據點。在2019年，以品牌價值5.56億美元榮獲2019台灣國際品牌第5名，品牌價值成長11%。

研華重視環境、社會和公司治理(ESG)，在公司治理方面，為強化公司治理，研華自2017年起成立審計委員會，加強董事會的監督功能，以追求卓越成長及永續經營，已連續三年(2016、2017、2018年)在台灣公司治理評鑑中維持前5%之紀錄；本著利他精神的經營理念，研華持續透過核心競爭力回饋社會，隨著物聯網產業的爆發及工業app日趨成熟，研華於定調「ESG Powered by AIoT Competency」，提供學校物聯網數據應用平台、培育產業人才。並開發智慧農業、安防、能源...等智慧應用，讓社會更安全、更環保、更便捷。

另一項重要策略是「ESG Powered by Employee and Community Enrichment」，透過員工參與教育、藝文、社會公益活動，豐富員工、社區，與合作夥伴與關係人的生活，力求社會、股東、客戶、員工四個構面的最大平衡共利。

責任編輯：陳映璇