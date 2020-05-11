一零四人力銀行除了幫上班族職缺媒合的核心業務外，積極佈局高年級市場，創辦人楊基寬更表示期望從「幫助找到」工作，跨入「可以久任」的適性媒合。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

已經做到台灣最大，每年ESP穩定賺8元，一零四人力銀行未來還有什麼新策略？隨高齡化社會來臨，高年級市場成為一零四拓展新市場。

銀髮族市場從自立照顧訓練到長照、高年級人力運用，一零四業務相當廣泛。 Shutterstock

根據一零四統計，2019年網站求職人數成長11.4%，求才公司數增5.6%，媒合數超過11萬人次，年成長11.1%。

一零四目前業務共可分三大面向，服務三類市場，首先是最為人所知的 職涯類服務 ，包括提供求職求才、職涯學習、多元接案、人力資源管理、獵才招聘等服務；其次是 銀髮族類服務 包括銀髮銀行教練管家及高年級服務，教練管家是長者到府服務項目，結合輔導師跟醫護團隊協助長者進行自立照顧與指導，推廣自立照顧概念。

其中「104高年級服務」是讓退休者可以發揮所長的平台，讓長輩在導覽、烹飪、才藝、顧問等不同形式服務上，提供使用者付費，目前已有240位退休者參與，執行超過2,000場高年級服務，超過1.4萬人次付費使用，由於口碑不錯， 一零四也計畫跨入「高年級聘僱」服務，目前還在驗證服務跟教育市場階段，預計首波會推出高年級服務生媒合。

社會企業處則服務 孩子市場， Star平台提供學生天分探索服務，讓兒童從遊戲中找到自己的天分跟適合發展的職業領域，也提供中學生職涯探索，找人生方向。

一零四創辦人暨董事長楊基寬指出，未來三大發展策略，包括提高手機App、網頁優化，其次是推廣個人與職缺的專業與性格適合度檢測服務，將服務從「幫助找到」工作的條件媒合，提升到「可以久任」的適性媒合水平，第三策略是繼續拓展職能進修服務，並打造新104高手平台將外包網跟家教網等斜槓工作需求整合提供更好的使用體驗。

楊基寬表示人力銀行要從幫忙找到工作，跨入深度長久任用的適性媒合。 社內雜誌專訪

銀行事業處方面，楊基寬表示將會持續推廣測試教練管家服務的市場，提升消費者對專家幫助的黏著度，導入照顧機構刊登職缺，吸引照顧服務員在104填寫資料求職，推出業界首創「自立照顧認證機制」，讓照顧員跟照顧機構提升專業塑造服務價值。

以下是104人力銀行股東報告書中發展策略摘要：

在人力銀行方面，持續擴大求職求才平台供需規模，並透過智能搜尋排序與推薦技術，提高媒合效率。持續提升手機 App、手機網頁、與 PC 網頁等跨載具的產品使用性，並增加產品/服務的差異化。持續推廣個人與職缺的專業與性格適合度檢測服務，將「幫助找到」的條件媒合提升到「可以久任」的適性媒合水平。

提供更彈性的履歷與公司頁功能，讓求職者與企業更容易展現特色與優勢。發展與推廣職涯導航服務，幫助上班族、即將進入職場之新鮮人，發掘其所欠缺的職能；並透過程度測驗、學習資源的提供，引導其持續學習、精進職場競爭力。打造全新 104 高手平台，涵蓋外包網與家教網等多元接案的需求，並提供更好的服務與體驗。

企業大師除了持續優化人資管理與測評中心模組外，希望藉由雇主品牌、人資關鍵指標與工作滿意度調查等策略性管理報表，協助企業管理診斷與人力盤點，優化中小企業體質，提升管理力與競爭力。

104 獵才持續為企業主動出擊，招聘中高階主管及關鍵人才，2020年將優化作業系統平台，除了既有作業系統已於 2019 年 12 月重構完成，並與公司 CRM 系統連結，讓客戶資訊與人才庫整合外，也將於 2020 年第二季結合 an9 的系統優勢，提升顧問的執案效率及績效。此外，中小企業已佔 104 獵才營收的 50%以上，足見台灣廣大的中小企業已積極運用。

獵才模式搶奪優秀人才，104 獵才團隊將適時擴大規模，以服務更多客戶與中高階人才，創造更大的營運績效。

銀髮事業處 2020年將聚焦兩大面向：除繼續推廣並測試教練管家服務的市場多元需求、提升消費者對專家幫助中心的黏著度、提高銀髮銀行的品牌知名度；更將服務廣度延伸到創造服務供需雙方之能見度：首先將導入更多照顧機構於 104 刊登徵才職缺、吸引更多照顧服務員於 104 填寫履歷表並求職，更推出業界首創之自立照顧認證機制，讓服務者（照顧機構、照服員）提升專業，期待為產業奠定優質的服務價值。

104 人力銀行將從2020 年，由社會企業處團隊提供大學生完整的職涯服務。結合 104人力銀行在求職求才累積的優勢，透過與學校、企業及教育部、勞動部等合作，讓學生在求學期間，擁有專屬的「職涯學院」，從自我探索找到個人天賦；從工作世界找到適合個人天賦的職涯方向；從職涯講堂的實體與線上課程培養工作技能與職能；從推薦的實習工作，體驗職場、培養競爭力、累積工作經歷。期望讓台灣每位大學生在畢業的同時，順利找到適性適才的好工作，並幫助企業，用培養人才的方式善盡企業社會責任。

責任編輯：陳映璇