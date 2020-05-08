面對疫情過後，華碩董事長施崇棠指出，對應新數位世代的產業趨勢及用戶需求，將開拓新事業市場及新用戶區隔，積極布局AIoT、電競、商用等領域。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

2019年是華碩是前執行長沈振來交棒後，世代交替的一年，新共同執行長制度施行下，面臨外有全球貿易戰威脅，內有組織調整改，產品改組等挑戰，最終交出獲利年增187%成績。

華碩董事長施崇棠也宣布，品牌願景將進化為：為全球使用者創造「體貼人心」的智慧生活，與無所不在的幸福感，戮力成為新數位世代備受推崇的科技創新領導企業。

施崇棠指出，將導入客戶推薦指數及OKR等管理工具，並開心表示華碩文化改進很多。 華碩

而因應數位世代的趨勢， AIoT 、 電競 、 商用 三大領域將是長期創造價值新領域。

施崇棠致股東營業報告書重點摘要：

2019年是華碩成立的第三十周年，經過經營團隊的慎重論證及發揮眾智，我們也提出進化後的華碩品牌願景及使命，將為全球使用者創造體貼人心的智慧生活，與無所不在的幸福感，戮力成為新數位世代備受推崇的科技創新領導企業。

在全體團隊的努力下，華碩也再獲台灣最有價值國際品牌的殊榮，從中也體現華碩成立迄今對於崇本務實，精實思維，創新惟美的堅持，歷經科技產業中數次的典範轉移，仍是亙久不移的價值。

從國際政經情勢的變化，到產業中價值溪流的轉換調整，2019 年亦是一個風波迭起的年度，在全體團隊的努力下，華碩也能妥善應對各項挑戰及變化，從上半年厚植營運轉型基礎，到下半年回復營收成長的正軌，營運持續朝正向發展。

華碩2019年世代交替，由共同執行長許先越（左二）與胡書賓（左一）接任決策棒子。 侯俊偉攝

經由團隊的發揮眾智，華碩也設定許多能累積品牌價值的長期指標，包含客戶忠誠度、產品品質、創新效益等多種面向，並執行多項改善方案，也得到許多使用者的良好回饋，更強化我們經營長期品牌價值的信念。

在財務面向，2019 年整體已朝正向發展，公司淨利較 2018 年成長 187%，然 2019 年的各季度獲利仍時有波動，經營團隊也認為財務面將有更多成長空間，並需平衡短期利益與長期價值，保障及累積股東的權益。

因此在經營面的宏觀布局上，將同時考量短期與長期，既有核心事業將執行持續性的進化式創新，達成可持續的營收及獲利成長，另對應新數位世代的產業趨勢及用戶需求，將開拓新事業市場及新用戶區隔，積極布局AIoT、電競、商用等領域，著眼於長期的價值創造及累積。

2020年營運展望

2019 年集團合併營收為3,513 億元，較 2018 年略減 1％，集團稅後淨利為 130 億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為 121 億元，較 2018 年增加 187%，每股稅後盈餘為 16.3 元。

在品牌營運部分，2019 年華碩品牌合併營收為3,325 億元(公司自結數)，較 2018 年減少 6%，品牌營業利益為 72 億元(公司自結數)，較 2018 年增加 161%。2019 年上半年因重要零組件供需失衡，虛擬貨幣需求劇烈波動，及推動營運單位的基礎轉型，致營運獲利較低。

2019 年下半年在有效執行產品創新，營運面管理強化，設置長期品牌價值指標等策略後，品牌營收已回復年度正成長趨勢，雖各季度之間獲利仍有波動，整體獲利已朝正向發展。(*排除處於新舊機種轉換期的手機事業)

2019 年華碩亦完成推動內部的文化轉型，管理決策面逐步進入發揮眾智、創意擇優的運作模式，並強化經營團隊的職掌及配置。雙執行長為發揮眾智的典範，亦調升及設置營運長、開放平台事業群總經理、AIoT 事業群總經理、各主要銷售區域全球副總裁等重要職位，強化公司的管理團隊及長期策略布局。

展望 2020 年，由年初迄今因新型肺炎疫情的影響，勢將大幅降低上半年的商業消費及供應鏈產出，雖有短期衝擊，但華碩的營運基礎穩固，品牌價值深植人心，人才及財務資源充裕，仍將維持對營運成長及品牌價值的長期承諾，相信各階經理人能發揮管理能力，妥善調整營運計畫及資源配置，持續以進化式的創新，於現有核心事業達成可持續的成長。

（電腦）系統事業群及開放平台事業群均已設定積極的成長目標，達成時間點或因疫情的不可控因素而延後，但團隊對於達成目標的信心及使命感不變。

另外對應數位世代的產業趨勢及用戶需求，華碩將開拓新事業市場及新用戶區隔，積極布局 AIoT、電競、商用等領域，透過長期的價值創造及累積，共同成為華碩品牌的重要基柱。

責任編輯：林美欣