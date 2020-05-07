中華電信強調，因應5G時代到來，電信商透過企業客戶或政府與消費者建立關係的模式（B2B2X）將成為常態。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

兩年前的4G低資費吃到飽方案「499之亂」，開啟電信價格戰時代。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，去年第4季，5大電信業者的行動通訊服務每月每用戶平均貢獻度（ARPU）皆創下低點，中華電信為什麼說「低價競爭的態勢趨緩了」？

一方面，499之亂用戶合約多為24個月，合約陸續於去年5、6月到期。另一方面，電信同業之間的廝殺，也逐漸轉為季節性、地下化的小規模短期促銷。

中華電信目標是在今年7月讓5G開台， 吳元熙攝影

中華電信在股東報告書中指出，資費結構並未有太大改變，且透過手機綁約提升高資費用戶佔比。同時，積極開拓學生客群與物聯網新應用，成功帶動行動用戶數成長，使ARPU降幅趨緩。

整體看來，中華電信去年合併營業收入為2075.2億元，年減3.7%，主要因為語音業務受市場競爭及VoIP技術取代影響，加上手機銷貨收入下滑，使營收下降。

但在 資通訊專案、網際網路與MOD 方面，中華電信繳出不錯成績。

寬頻部分，去年用戶數總計440.5萬戶，比同期略減，但100M以上客戶數達158.2萬戶，年成長率超過11%，300M以上客戶數則持續以倍數成長，帶動ARPU增加。

MOD平台客戶數達208.2萬，持續站穩台灣最大影音平台的地位，且第三季推出「頻道自選餐」方案受歡迎，拉抬營收年成長率達10.6%。

展望未來，中華電信強打5G目標，除了目標7月搶下開台頭香，加上去年因成功於5G頻譜競標中取得最有利頻段，包括3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，奠定未來20年的發展基礎。

新的一年，中華電信將以 「5G+轉型」雙軸並進 的策略，帶動公司進入5G時代，並以奠基於4G既有的優勢基礎，積極展開5G網路建設，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，佈建5G、SDN等新世代網路，提供個人、家庭、企業三大市場各種匯流服務，並持續投入技術研發，召募與培育優秀人才，協同策略夥伴建構產業生態系，領航帶動各種新興資通訊服務發展，開拓國內和海外市場，實現「以客戶為中心的價值創造」。

中華電信強調，因應5G時代到來，電信商透過企業客戶或政府與消費者建立關係的模式（B2B2X）將成為常態，因此，會持續 「廣結盟」 的策略，發展策略性轉投資活動，透過併購、研發與結盟，發展創新服務及投資數位新創公司

以下為致股東報告書全文：

各位股東女士、先生：電信經營環境持續面臨迫切的轉型需求，為奠定公司中長期發展基礎，我們於108年啟動以客戶為中心的轉型計畫，從核心業務、新興業務、成本優化與基礎能力提升等4面向推動各項轉型工程，並取得階段性進展。同時，我們不畏市場競爭激烈，積極回應各項挑戰，持續站穩市場領導地位。

108年，行動市場低價競爭的態勢趨緩，但資費結構則未有太大改變。我們一方面透過手機綁約提升高資費用戶佔比，另一方面積極開拓學生客群與物聯網新應用，成功帶動行動用戶數成長，並使ARPU 降幅趨緩。至108年底，行動用戶數達1064.9萬戶，行動客戶數及營收市佔率持續增加，行動網路品質亦深獲肯定，蟬聯Speedtest與Frost & Sullivan等國際機構之行動評比首獎，為即將到來的5G時代打下堅實基礎。人工智慧技術與全球智慧應用蓬勃發展，我們相信，以家庭為中心的數位服務仍是未來智慧生活的重心，因此，我們於108年持續提升固網寬頻速率與數位應用服務。

寬頻部分，我們積極推出更高速的寬頻產品，鼓勵客戶升速，以增裕營收。至108年底，寬頻用戶數總計440.5萬戶，較107年略減，但100M以上客戶數達158.2萬戶，年成長率超過11%，300M以上客戶數則持續以倍數成長，帶動每用戶平均收入（ARPU）增長。全台1Gbps寬頻涵蓋率達66.4%。

智慧家庭服務方面，MOD平台客戶數達208.2萬，持續站穩台灣最大影音平台的地位。此外，我們持續以客戶需求發展內容與資費，於第三季推出「頻道自選餐」方案，鼓勵用戶依喜好自組頻道套餐，深受歡迎，加上隨選內容營收成長，成功帶動MOD營收年成長率達10.6%。

未來，我們將繼續以多視角轉播、4K高畫質、甚至VR等新創技術轉播國際重要賽事，例如2020東京奧運，為客戶創造高品質娛樂體驗，並持續導入智慧照護、健康雲、智慧音箱、數位金融等AIoT、FinTech數位新創應用，加速新創業務發展。

在企業客戶與資通訊營收部分，為進一步提升成長動能與強化經營效率，108年，我們積極加強銷售、產品與研發的協同合作，成功使資通訊專案營收重回成長軌道，來自企業客戶的營收佔比亦持續提升。新興資通訊業務部分，IDC、雲端、大數據與物聯網業務營收持續成長，物聯網裝置數亦顯著增加。

以「智慧安防」為例108年成功取得全台多項警政路口監控案，穩站全台第一大雲端監錄影像服務提供商。此外，我們的「IoT（Internet of Things）智慧聯網大平台」108年協助取得包括AMI智慧電錶二期、新竹5G智慧路燈、宜蘭智慧停車等大型物聯網專標案，並與空氣品質監測、路燈、交通設備等應用合作，推出各種垂直領域解決方案，為公司帶進各類營收，另支援軌道工程、自駕車、智慧農業、智慧家庭、語意雲與健康雲等自有服務之開發，為公司開拓更多潛力商機。

商機的開拓不只侷限於國內。108年，我們積極拓展東協市場，已於印尼新設辦公室，為未來的深入合作預作準備；並與泰國CAT 電信營運商結盟，佈局智慧城市商機。為加速轉型，我們以建構彈性擴展、敏捷交付、自動維運、雲網協同之數位匯流網路為目標，持續精進網路建設與人員配置。我們持續興建SJC2海纜，預計於110年第一季完工，屆時可新增18Tbps 連外頻寬；板橋雲端資料中心於105年開始提供服務後，需求持續成長，目前正展開第三期建設。

此外，我們積極建置5G實驗網路與試驗場域，並完成關鍵技術評估驗證，為5G領先開台做好準備，引領台灣進入5G新時代。

財務績效108年度中華電信合併營業收入為2075.2億元，較107年度減少3.7%，主要因為語音業務持續受市場競爭及VoIP技術取代影響，使營收下滑，加上手機銷貨收入下滑，抵銷資通訊專案營收、網際網路營收與MOD營收的增加。

108年度合併成本與費用1667.5億元，較107年度減少3.0%，主要因網路互連費用減少。108年度資本支出為241.7億元，主要投資於具成長性與鞏固市場地位所需之業務，例如擴大光纖涵蓋與提升行動服務傳輸速率之載波建設，與強化採購效益之作為。在落實各項業務策略與有效控管成本費用下，歸屬於母公司業主之淨利為327.9億元，每股盈餘為4.23元。

108年轉投資收益達16.5億元。策略上，我們持續以廣結盟的轉投資策略，積極壯大集團佈局，包括轉投資「將來銀行」，深耕數位銀行解決方案，發展金融資安與延伸數位通路；建立5G加速器，培育台灣5G新創應用，推動5G生態系的建立。

責任編輯：蕭閔云