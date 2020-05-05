乘車巨頭Uber在疫情中大受衝擊，不僅宣佈子公司裁掉31%員工，也斷然結束在7個國家的外送服務。

因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，乘車巨頭Uber正在節節敗退，本週宣佈為減少國際業務損失，UberEats服務計畫撤出7個國際市場，同時位於中東的子公司Careem將大砍536位員工，占員工總數的31%。

Careem成立於2012年，並在2019年被Uber收購，主要負責中東地區的乘車及外送業務。在裁員之外，Careem也因為疫情而暫時中止部份的公共交通服務。

該公司執行長Mudassir Sheikha在官方聲明中表示，武漢肺炎令公司面臨巨大危機及衝擊，透露業務因此衰退高達80%，何時能重啟目前還是未知數。

Sheikha聲稱，裁員將能為公司節省龐大支出，但並未透露確切的數字，僅強調要度過疫情難關，達成自我永續發展是最有效的手段。

退出7國外送業務，Uber Eats在疫情下面臨重創

Careem的大舉裁員，只是Uber在疫情難關下挫敗的其中一角。

Uber計畫將在6月4日中止捷克、埃及、宏都拉斯、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、烏克蘭等7國的Uber Eats食物外送業務，而阿拉伯聯合大公國的Uber Eats服務也會併入Careem旗下。

儘管各國紛紛頒布禁足令，並要求餐廳中止內用，看似會促進民眾對外送服務的需求，但實際情況可能並非如此。在不必出門上班後，人們可能更傾向於自行在家開伙，而非轉向外送平台。

外送業務不僅沒有因為疫情需求上漲，活躍用戶反倒因此呈現下滑。 shutterstock

雖然並非這次公佈撤出的市場，流量分析公司SameWeb發現，法國、西班牙及英國等歐洲國家的Just Eat及Uber Eats等外送平台，3月每日活躍用戶呈現大幅衰退，而訂餐量不是只有小幅成長就是下滑，沒有外界所預想的熱烈需求。

SameWeb指出，這些外送App內約90%的使用都是「再次訂購」，活躍用戶衰退顯示，許多過往的消費者都在這個非常時刻，轉向其他解決正餐問題的管道，與電商平台、鮮食外送活絡的消費需求可說是兩樣情。

不過由於許多地區都禁止餐廳內用，Uber指出與他們合作的店家、餐館數有顯著地增長。

Uber一向對於退出沒有發展潛力的市場毫不遲疑，光就外送服務方面，過去一年便退出印度、韓國等地的業務，收掉這些無望營利的地區業務，反倒能減輕Uber的財務負擔。

Uber傳將大砍20%員工，技術長同步出走

不過，一口氣退出7國市場，仍是過去前所未見的，儘管3月時Uber曾宣稱手頭現金仍有約40億美元，足以撐過疫情危機，但此次壯士斷腕大舉裁撤業務，或許代表Uber並沒有當初聲稱的那麼有餘裕。

疫情令乘車業務大幅衰退，外送業務也不見起色，已有傳言指出，Uber將大裁20%員工。 Shutterstock

實際上，稍早曾傳出Uber正計畫裁員20%的消息。根據《The Information》報導，裁員可能會在未來幾週分階段公佈，預計將有約5,400名員工因此失去工作。

在這個消息傳出同時，Uber技術長Thuan Pham也宣佈離職。Pham自2013年任職於Uber，是該公司資歷最深的高級主管，也是唯一一位卡蘭尼克時代存續至今的老將。

另外，據傳Pham所負責的工程部門，也預計會有接近800人在裁員計畫中丟掉工作。

不光乘車服務遭受重創，這次縮減Uber Eats服務地區，顯示外送業務沒有太大起色，除非高層能祭出什麼奇招，否則Uber想安然度過眼前的疫情難關，恐怕不是那麼容易了。

資料來源：BloomBerg、Reuter、The Information

責任編輯：陳映璇