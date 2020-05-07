AI技術的最終目的，是用更少的時間、賺到更多的錢，進而創造更多商機，才能真正彰顯數位轉型的企業價值。

所謂的AI和大數據分析，其實都充斥在我們日常生活。

就拿你每天都在經歷的「吃」這件事情來說好了，餐廳業者們在蒐集足夠多的數據之後，評斷出一個接近市場結論的結果，進而「預測」什麼樣的商品是消費者所喜愛的，開發一個新的品項能不能賣的動？計算完獲利成本、運送成本、營運成本，應該要開發什麼才能打中消費者的需求？這當中的「預測」就是AI分析其中一個最重要的關鍵用途。

所有的AI技術團隊，都在透過蒐集海量數據和消費者輪廓來精進並取得更多的潛在客戶。但現代人的閱讀越來越破碎，加上2020年突然襲來的新冠病毒疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎），打亂了所有行銷專業人才的經驗值。此時，你投資在AI分析的成本是否能幫你在亂世裡爭取獲利，甚至開創新局，就是我們非常需要審視的一環。

近年來台灣各個領域都在高喊數位轉型的同時，AI與數據分析人才也成為徵才大熱門。一個AI專案的養成需要耗時2至3年，投資的人力成本和金額都相當高昂──企業內部要建立AI團隊、對員工進行AI技能培訓、制定人工智慧戰略。但有一個最重要的評估是，這個投資是不是能創造「保證獲利」的回收？不論是AI技術或任何大數據研究，在我認為，要解決的都是「買賣」的問題。不論是AI醫療、AI下棋、AI機器人、或運用在任何其他場景，都是為打造消費者需求更快速被滿足的場域。

在創業初期我一直在思考的幾個問題是，如何協助品牌主「降低獲客成本」、「降低人力開銷」、「提高轉單率」、「挖掘新市場和嶄新的行銷策略」，並且創造出讓客戶「保證獲利」的AI技術團隊。其實所謂的好AI，就是能讓需求者和供應者能順利「相遇」。 倘若你把消費者「不需要」的東西強迫置入，那麼再好的內容也是干擾。

好的AI就是能讓需求者和供應者「順利相遇」。 Kite_rin via shutterstock

設想一個使用情境：我們現在要協助網站主把「總流量提升」10%，因著「增加新流量而創造廣告營收」，透過精準的智能推播「提升點擊率」並「降低封鎖率」。

在這個情境下，如果靠個人經驗可能會錯過一些有趣的關鍵字而錯失機會，而AI就能從過去的學習裡面梳理出一些意想不到的結果。從大量的內容資訊與成功影響消費者訂閱的情況下，我們挖掘出一個每周都能觀測到的網民關注事件簿。透過新聞點擊、關鍵字排名、在社會重大事件後所產生的消費者購物行為反饋洞察，都能看到許多想都想不到的現象。

就以3月疫情發展最激進的時候來說，關鍵字排名除了不令人意外的「新冠肺炎」，還出現了孝順、媽媽、保健、紓壓等字元是較為奇特的看見。在閱讀數據研究統計中更挖掘出現代母親六大類型，而且每一種類型的母親所關注的都不一樣，因此要孝順前，還得先「對症下藥」才能夠提供精準打到心坎裡的呵護，這就成了我們能夠進行「開源」項目的嶄新發展。

總結今天所要分享的，我整理出3個重點：

1. AI要幫你「賺到錢」

電商業者僅能透過顧客在平台上瀏覽及購買的行為掌握數據，卻難以分辨在何時可以進行推銷或跟進，對外若不投放廣告，就無法開發新的客源，就算開發了也不確定消費者是否真的是有需求的「準客戶」，更別提要在什麼時機點發送優惠資訊才能有效提高ROI（投資回報率）。

因此，在「綜合性流量池」中先進行第一波「有需求用戶」的探索，分析消費者在網頁上的「前後文」閱讀行為動態，如網頁瀏覽數、停留時間、點擊，即時比對品牌主網站商品並加以分群，協助電商業者深入了解消費者的行為軌跡，挖掘他們身上的「消費基因」，在最有可能成交的時機點，對「綜合性流量池」中「有需求的」群眾進行推播，「提醒」並創造購買動機，提高轉換率。

2. AI要幫你「省時間」

AI存在的價值，並非只有將繁瑣的操作做成自動化，它和傳統自動化的差別在於AI更突出它的「主動判斷」以及判斷後的「決策」，它必須將你原本需要動手或動腦的地方處理掉，你只要把產品做好、開發更多消費者有需求的商品，AI可以完全自行運作，依照目前現況去做更新、調整和變化，這才是真正的「智慧化」。

3. AI要幫你「挖出更多商機」

以我剛剛提到的母親節為例，AI應該要成為替你打開新市場的領頭將軍，不僅要能進行觀察、預測銷售，更要讓AI幫你和使用者間打造一種奇特的好感，覺得「你怎麼這麼了解我」，並在天時、地利、人和的時間點，讓彼此「相遇」。

總結以上所分享的，

當一個AI團隊具備了「大型流量池」、「海量訂閱用戶」、「市場探勘部隊」的功能，便能夠創造一個讓資料最佳化的勝出作用，創造競爭優勢。

如果您在競爭激烈的產業中擁有最佳資料，即使大家都採用類似的技術，最佳資料都將會勝出。總歸「AI擾我千百夜，我愛AI如初戀」投資AI總要以能幫你賺到錢為前提，不然這個錢投下去，真的是會覺得燒不到盡頭，共勉之。

責任編輯：陳建鈞

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