不只買口罩，超商也可以報稅。今年只要帶著健保卡或是自然人憑證，到四大超商就可以完成報稅手續。報稅金額2萬以下還可以直接在超商櫃檯付款，抽SWITCH。

今年報稅季於今日（1日）開跑!超商除了買口罩，現在還有強化版可以幫忙報稅。在過去，儘管能透過自然人憑證或是健保卡，透過網路申報。不過，在過程中必須使用讀卡機，沒有讀卡機的民眾還是得親自至國稅局辦理。

解決此痛點，今年受到新型冠狀病毒（COV俗稱武漢病毒）疫情影響，財政部延長所得稅結算申報繳納期限，從原本的1個月，展延為5月1日至6月30日，以分散人流。除此之外，今年的綜合所得稅申報也增加便民新招，讓民眾免買讀卡機、不用親跑國稅局人擠人，只要就近到住家附近的超商，就能快速完成繳稅。

今年納稅季，民眾可至超商插卡完成作業，不用購買讀卡機。 蔡仁譯攝影

報稅金額2萬以下，透過5步驟在超商櫃檯完成繳稅

在今年， 無須列舉報稅 及 繳稅金額在2萬元以下 的民眾，可在四大超商透過以下5步驟完成報稅程序：

步驟一：至四大超商中的Kiosk多功能服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）。

步驟二：點選至「綜合所得稅代收」專區，按下「補印稅額試算繳稅繳納單」、並同意注意事項。

步驟三：插入「自然人憑證」或「已註冊的健保卡」，並輸入身分證字號。

步驟四：插入「自然人憑證」的民眾，請輸入當初申請的PIN碼；插入健保卡的民眾，請輸入健保密碼，確認螢幕資訊正確，即可按下確認輸入，即可列印「綜合所得稅繳款憑證」單據。

步驟五：持單據到超商櫃台進行繳款，即可完成報稅作業。

持健保卡或自然人憑證，即可至超商多功能事務機插卡納稅。 蔡仁譯攝影

報稅金額2萬以上，5步驟超商取得查詢碼

繳稅金額如果在2萬元以上，但沒有讀卡機的民眾，也可以透過以下5步驟，在超商取得「查詢碼」，再透過國稅局線上系統完成報稅。

步驟一：至四大超商中的Kiosk多功能服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）。

步驟二：點選至「綜合所得稅代收」專區，按下「補印稅額試算繳稅繳納單」、並同意注意事項。

步驟三：插入「自然人憑證」或「已註冊的健保卡」，並輸入身分證字號。

步驟四：取得「查詢碼」及「戶號」。

步驟五：至電腦登入國稅局線上系統，使用在超商取得的「查詢碼」及「戶號」、「生日」及「身分證字號」，即可下載所得及扣除額資料。並透過活期存款帳戶轉帳或是信用卡繳費，即完成報稅作業。

在取得「查詢碼」及「戶號」之後，線上申報的過程中，不須再用到自然人憑證、健保卡及讀卡機。為家中沒有讀卡機的民眾提供一個更便利的報稅管道。

但每年繳稅季度都是「月光季」，一次要交大筆金額，許多人會運用刷卡分期等方式辦理，透過超商繳費該怎麼辦呢？

搶繳稅金億元商機，超商加碼抽獎優惠

為了搶吃交稅商機，各超商也提出優惠方案，5 月 31 日前持 2 萬元以下的綜所稅繳費單或 2 萬元以下的房屋稅繳費單到小 7 繳稅，每筆代收繳納送 OPEN POINT 500 點，使用中國信託、國泰世華、玉山銀行、台新銀行信用卡支付加碼再送 1,000 點，限量前 40 萬筆享有贈點活動。

全家方面，6 月 2 日前持稅額試算繳納單繳費，可享 Let’s café 、餅乾、飲料等優惠，掃描代收繳款證明聯上的 QR code 並完成登錄還有機會抽 SKODA 汽車。

萊爾富表示，「綜合所得稅繳款憑證」單據列印，再到櫃台選擇現金、信用卡(限中國信託銀行卡)、HiPay任一方式進行繳款，即可完成報稅作業。到萊爾富繳稅，6月底前都有機會抽任天堂 Switch、電鍋、咖啡機等好禮；5 月 5 日前憑繳稅收據可享加價購活動。

責任編輯：王郁倫