疫情導致迪士尼旗下遊樂園全數關閉，且超過十萬名員工放無薪假，但高層主管卻依舊坐擁資產，凸顯出企業內貧富差距。

在新冠病毒（COVID－19，俗稱武漢肺炎）疫情的衝擊下，迪士尼旗下遊樂園全數關閉，並且讓超過10萬名員工放無薪假，相當於迪士尼樂園和渡假村的一半人力。與此同時，迪士尼高階主管依舊坐擁資產，凸顯出第一線員工和高階主管的企業內貧富差距，也讓外界對企業在面對危機時，該採取什麼樣的行動照顧員工有了新的體認。

迪士尼生財之道遭疫情重創

細數將近一百歲的華特迪士尼公司（The Walt Disney Company，下稱迪士尼）旗下產業，除了主題樂園、飯店、電影製片廠外，還有諸如ESPN等電視台。然而，迪士尼最核心的生財之道在旅遊、渡假和娛樂，所以在COVID－19（武漢肺炎）疫情下受到重創，也傳出了要大舉讓員工放無薪假的消息。

十萬名員工放無薪假 每月節省150億元

根據《金融時報》的報導，迪士尼打算讓超過10萬名員工放無薪假，這麼做可以幫公司節省每月大約5億美元（約新台幣151億元）的成本。而這些要被放無薪假的員工大部分都在迪士尼的樂園和渡假村部門工作。在迪士尼2019年的總收入中，來自該部門的收入佔了總收入的35％。

共體時艱 高階主管宣布減薪

對於那些要被放無薪假的員工，迪士尼表示雖然他們不會再收到薪水，但迪士尼會幫他們付接下來一年的健保費用。同時，為了展現迪士尼高階主管和第一線人員共體時艱，有的迪士尼高階主管也宣布減薪或是一段時間內不支薪。舉例來說，迪士尼董事長艾格（Bob Iger）今年會放棄領300萬美元（約新台幣9,078萬元）的薪水；迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）則會放棄領125萬美元（約新台幣3,783萬元）的薪水。

底薪不是重點 股利和獎金才是

然而，《富比世》雜誌報導到，迪士尼兩名高階主管這麼做雖然在公關上是很聰明的一步，但是卻便宜行事，想讓外界忽略他們領取鉅額股利和獎金這件事。對迪士尼高階主管而言，底薪並不是重點，收入的來源主要仰賴股利和獎金。

企業內的貧富差距 收入相差900倍

Reuters Connect

去年，時任迪士尼執行長的艾格賺了4,700萬美元（約新台幣14.2億元），這個數字比迪士尼員工收入的中位數高了900倍。現任迪士尼執行長查佩克的年度紅利則被規定不能少於薪水的300％，業績獎金則不能少於1,500萬美元（約新台幣4.5億元）。

出入被要求搭乘迪士尼飛機

除此之外，迪士尼的高階主管出於維安原因，所有私人行程都「被要求」搭乘迪士尼的公家飛機。去年，這些行程的花費加起來要花公司36萬7,000美元（約新台幣1,111萬元）。迪士尼董事長艾格更有1,000美元（約新台幣3萬元）的健康補助金，讓他去從事健身或營養管理等活動。

迪士尼孫女批評 沒有照顧員工

迪士尼的共同創辦人羅伊迪士尼（Roy Disney）的孫女愛比蓋爾（Abigail Disney）痛批高階主管拿太多錢了，尤其和基層工作人員一比更是明顯。愛比蓋爾在Twitter上抨擊迪士尼讓員工放無薪假的同時，又發放鉅額股利給股東們，完全沒有想要照顧員工的意思。

在接受《金融時報》訪問時，愛比蓋爾表示，身為迪士尼的後代，「當我看到這樣的濫權發生，並且和迪士尼之名綁在一起時，要我旁觀是非常困難的」。

桑德斯：企業貪得無厭

佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）同意愛比蓋爾的說法，他在Twitter上寫道：「這太過分了，企業的貪得無厭正在摧毀這個國家的網絡，這件事必須被阻止。」

不到年底不知道拿多少

根據迪士尼發言人的說法，高階主管的股利和業績獎金能拿到多少，不到年底是不可能知道的，畢竟這得看他們的表現而定，「現在就去推測2020年的獎金金額是不成熟又不負責任的─尤其是在四月，這個史無前例的全球傳染病大流行期間」。

股票分析師：這麼做是正確的

然而，對摩根大通集團（JPMorgan）的股票分析師夸德拉尼（Alexia Quadrani）來說，迪士尼讓員工放無薪假這件事「是正確的」，她說：「如果你能藉由讓他們放無薪假而省下35－40％的成本，這能創造出很大的差別。」

放無薪假可以申請政府紓困金

面對外界的批評，迪士尼發言人表示，這些批評都被誤導了，而且也不公平，這些被放無薪假的迪士尼員工可以領取政府的紓困金。

這麼做並不簡單

當被問到除了讓員工放無薪假，難道沒有其他選擇的時候，迪士尼發言人對著記者說：「我建議你去查查看『上市公司』和『信託責任』的定義。」迪士尼發言人接著說，公司並非輕鬆地就做出這樣的決定，這麼做是為了確保公司的信用評級維持在穆迪（Moody’s）評價的A級。

每月領到至少121億元

至於被迪士尼放無薪假的員工，可以領到多少政府的紓困金呢？

根據《金融時報》的計算，加州、佛羅里達州和法國迪士尼樂園被放無薪假的員工，加起來每個月可以從政府手上領到至少4億美元（約新台幣121億元）的紓困金。假使迪士尼樂園到七月都還沒重新開門營業，直接和間接來自政府的救濟金可能會超過10億美元（約新台幣303億元）。迪士尼表示，《金融時報》計算錯誤，但他們並沒有提供真正的數字。

每周可領八千多元 連續領十二周

以受創最深的佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界為例，這裡有大約7萬名員工現在必須仰賴佛羅里達州飽受批評的失業紓困計畫，在這個計畫中，失業者每周可以領275美元（約新台幣8,322元），並且連續領12周。UNITE HERE工會表示，佛羅里達州的紓困金是全美最少的。

穿精靈裝迎接遊客 每小時快400元

Dismaland

四年前，薇拉迪歌（Estefania Villadiego）和丈夫與女兒一起從哥倫比亞搬到佛羅里達州，她在迪士尼世界找到了工作：穿上精靈裝在灰姑娘的城堡歡迎遊客，這份工作每小時付她13美元（約新台幣393元）。薇拉迪歌說，她的薪水實在是太低了，讓她必須加班才能「有食物可以端上桌並且活下來」。

上個月，迪士尼世界關了起來，連帶薇拉迪歌也失業了。現在，她一邊在家陪伴女兒讀書，一邊等待佛羅里達州失業救濟計畫的回應。

工會主席：田地有爛菜，員工在挨餓

代表許多迪士尼員工的UNITE HERE Local 737工會主席海肯（Jeremy Haicken）表示，整個系統已經「完全崩潰」，只有一小部分的迪士尼員工在疫情爆發後有收到薪水。海肯說：「這是一場令人不敢想像的災難，在佛羅里達州的田地裡有爛掉的蔬菜，因為餐廳都關門了（沒人要買）。同時，被解雇的服務業員工正在挨餓。」

還沒說股利怎麼辦

除了迪士尼高階主管的高薪為人詬病，迪士尼的股利問題也受到關注。和其他大型跨國企業不一樣，迪士尼至今還沒有說他們要拿股利怎麼辦。通常，迪士尼會在每年的七月發放半年的股利。去年，迪士尼發出了大約30億美元（約新台幣908億元）的股利，這筆錢相當於所有迪士尼樂園員工六個月的薪水。

疫情當頭，企業的責任是什麼？

英國牛津大學賽德商學院訪問教授埃克爾斯（Robert Eccles）說：「整個國家都在跌跌撞撞，美國總統寧願作秀不願領導，然後還有這些手上握有許多資源的大型企業。」

「他們的責任當然不是去研發疫苗，但難道他們的責任不是應該盡全力支持員工嗎？」

發股利討好股東 要納稅人養員工

在股利這一塊，其實歐美大型企業都出現了一樣的問題，這些大型企業為了討好股東股利照發，卻讓全國納稅人共同承擔救濟失業員工的責任。在歐洲，福斯汽車（Volkswagen）、BMW、戴姆勒（Daimler）汽車公司就被砲轟一邊仰賴政府的無薪假救濟計畫，一邊繼續發放股利給股東。德國一名資深政治家就形容這些汽車公司的決定展現了「資本主義的醜陋面孔」。

呼籲避免佔用政府資源

歐洲兩大精品集團LVMH和開雲集團（Kering），原本要把放無薪假的員工列入法國政府的救濟計畫中，但在競爭對手呼籲全國團結、避免佔用政府資源後，決定撤回這個決定。

美國漢堡連鎖公司Shake Shack面對的情形也差不多，在被外界抨擊後，Shake Shack歸還了1,000萬美元（約新台幣3億元）的聯邦政府貸款，讓這筆貸款可以用於扶助家庭式小型企業。

覺得迪士尼自私自利？

英國劍橋大學公司法教授切弗芬斯（Brian Cheffins）說：「現在社會瀰漫著一股團結的氣氛，這種氛圍我們從二戰之後就沒有看到了。（迪士尼）的確會有困難的公關問題要解決，任何覺得迪士尼的所作所為是自私自利的觀感，都會重創他們精心培養的形象。」

迪士尼：不回答假設性問題

當被問到要是封鎖期延長，超過員工可以領失業紓困金的時刻，迪士尼會不會出手幫忙時，迪士尼發言人說：「如果你知道疫情什麼時候會結束，或是政府會採取什麼行動，拜託告訴我。否則，我不會回答你的假設性問題。」

員工是魔法 相信迪士尼會幫忙

今年34歲、在迪士尼世界餐廳中工作的單親媽媽甘博（Lacey Gamble）則對迪士尼有信心，她說如果封鎖期延長，超過她可以領失業紓困金的期限，迪士尼一定會出手相助。甘博說：「迪士尼知道員工是魔法，他們需要我們，就像我們需要他們一樣。」

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：地球圖輯隊

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