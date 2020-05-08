Nissan Tiida加載NSS 360°安全系統，搭配既有的智行車聯技術，讓全方位的安全與便利用車方式，輕鬆在生活中實踐。

或許對於車迷或消費者而言，自動駕駛、雲端遙控科技等科技讓人感受到汽車科技的日新月異，雖然拉近了與未來世界的距離，但可惜的，至今多數為動輒數百萬的豪華汽車品牌專利。不過此現象開始出現了轉變，全新2020年式Nissan Tiida加載了NSS 360°安全系統，搭配既有的智行車聯技術，讓全方位的安全與便利用車方式，只需60~70萬的購車代價，輕鬆的在你我生活中上演。

多年來憑藉著出色的產品實力與合宜的價格定位，Nissan Tiida一直是台灣汽車市場中「國民好車」的最佳代表。隨著科技不斷演進，Tiida更希望能與時俱進的扮演好國民好車的角色，「持續進化」，成為了Nissan所賦予的任務。

全方位照顧 NSS 360°當你的車外第三隻眼

最新2020年式的Tiida車款上，搭載全名為NISSAN Safety Shield 360°的主動安全警示科技 （簡稱NSS 360°安全系統），配備七大項的先進科技，有效的針對車輛前後左右加以偵測，如發現有任何危險，就會早先一步的提醒駕駛，「360°」的數字，就是代表著車身周圍全方位的防護。

根據內政部統計數字，「未注意車前動態」是發生車禍意外的最主要因素，也因此在NSS 360°安全系統中，前方偵測警示系統就包含了：PDW行人偵測警示系統、FCW前方碰撞警示系統、LDW車道偏移警示系統等來加以防範危險。主要針對車輛前方 的行人，或是與前車距離過近時，甚至是駕駛分心偏離車道時，都會主動的透過警示音或警示圖示來提醒駕駛。現代人開車時干擾多，有時候是手機訊息，有時候是後方小孩的吵鬧，一個不留神，都容易發生危險，有了此科技，能大幅能減少追撞或撞擊意外的發生。

Nissan

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針對駕駛視野更難以掌控的後方，NSS 360°安全系統同樣利用三大科技來加以防範危險，包含有：BSW盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、DOA車門開啟警示系統等，針對像是切換車道時可能因視野死角造成的碰撞危險，或是從停車格倒車駛出看不到左右方來車，以及停妥車想要開門下車而未注意後方來車的狀況，都能同樣透過警示的聲音與圖示來提醒用車者，儘可能地利用雷達科技成為用車者的第三隻眼，看得更清楚，危險自然就減少些。

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有了前後的偵測科技，NSS 360°安全系統再輔以AVM環景影像監控系統，提供駕駛車身四周360°的鳥瞰畫面，車身與四周環境的相對位置一目瞭然，有時候在窄巷內低速會車，或是停車時的位置判斷，都能因此系統而更為輕鬆安全。

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一機在手 用車便利樂無窮

增加了用車安全性，2020年式的Tiida也透過配備智行車聯系統的搭載，讓用車生活更加輕鬆，更達到與進口豪華汽車相同的用車科技。智行車聯系統結合了智慧型手機與中控台車機功能，不僅在車上可使用如Apple CarPlay系統來連結手機，使用 如導航、音樂、通訊與智能語音操控，還可以智慧型手機遠端操控車輛，舉凡是防盜功能、遠端定位尋車、遠端車門上鎖或解鎖、即時行車資訊推播等功能都能操作。有時候取車時忘了車停在哪？停好車走遠忘了鎖車了沒？車停在肉眼看不到的地方擔心被破壞入侵？只要有智行車聯的功能，這些都不會再是惱人與麻煩的事。

魔術大空間 舒適寧靜是標配

除了新增的安全科技配備，2020年式的Tiida當然也完全延續既有廣受好評的優勢，如國產同級車最大的膝部空間，讓Tiida擁有可以與中大型休旅車一較高下的乘坐空間，搭配上大開口的車門角度，無論是乘客出入車室或是安全兒童安全座椅都能更輕鬆。

不僅空間寬敞，搭配的獨家專利3D超體感紓壓皮椅、PM2.5級空調系統並附上後座出風口、旗艦等級的隔音工程，最後再加上DSS懸吊穩定系統，都是讓乘坐在車內更舒服與健康的關鍵科技。搭配上NSS 360°安全系統與智行車聯之後，仍以相當合宜的價格切入市場，不僅再次提升「國民好車」之價值，對於小資族、小資家庭或是都會女性用車而言都是更友善且超值的選擇。