以茶飲事業起家，但六角國際觸角已經不只在「飲」，在「餐」部分已匯聚5大品牌，董事長王耀輝宣示2020年集團全品牌門市將拚3,000家。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

以日出茶太手搖飲聞名，2019 年六角國際全年度營業收入達49.55億元，再創歷史新高。董事長王耀輝表示，集團全品牌2020年要達3,000家門市目標，比去年成長15%，同時他也強調六角目標是打造「國際餐飲品牌平台」，同時朝「餐」與「飲」兩大業務發展。

目前負責餐廳業務的是「王座集團」，旗下有五大餐食品牌「杏子日式豬排」、「大阪王將煎餃」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」、「太陽番茄拉麵」，2020年以穩定占有率並強化營運為目標。

茶飲Chatime 日出茶太則透過各國代理在地化經營運作，積極開發海外市場持續展店。

2019年東南亞成績斐然：2019 年重要里程碑為 Chatime 日出茶太在菲律賓達百店里程碑，印尼總店數也超過三百間門市，皆為當地最大手搖飲品牌。目前Chatime 日出茶太已遍佈全球 45 個國家以上，全球店面達到上千家，每年門市保持雙位數成長。

歷經「喊出目標被嘲笑」、「海外展店策略失利」，六角國際不只挺過低潮如期達標，更放大事業格局，在2020年昂首向前、預計Q3以前逆勢開出第一家日出茶太智慧商店。 蔡仁譯攝影

2018 年一月併入的中國(杭州)瑞里餐飲旗下兩主力品牌「黑瀧堂」及「果麥」合計加盟門市，於 2019 年底在中國約 1,600 家，門店數較 2018 年成長兩成。澳洲子公司 Chatime Group(已於 2019 年 7 月由 Infinite Plus Pty 更名)合計加盟門市125 家，持續保持當地手搖飲品牌龍頭。

王座集團底下，目前有五大餐食品牌「杏子日式豬排」、「大阪王將煎餃」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」、「太陽番茄拉麵」，展現餐飲版圖更加多元化與完整性，現階段積極穩定占有率並強化營運。

2019年的營收年成長28.52%來自 Chatime 日出茶太品牌力持續強化展店、底下不同國家代理商與外送平台合作推升同店營收成長外，杭州瑞里門店數持續擴張，王座餐飲市占率維持穩定，加上總部費用控制得宜，營收成長 28.52%，合併淨利成長 128.48%。

2020 年度營運方向及未來公司發展策略

一、茶飲品牌持續積極擴展全球店家數。2019 年「Chatime 日出茶太」全球版圖已完成六大洲布局，目標為三年內全球上看 2,000 間門店；加上與中國杭州瑞里股權戰略合作， 2019 年六角集團底下全品牌，全球店家數已達 2,600家，2020 年往 3,000家門市里程碑邁進。

二、「Chatime 日出茶太」全面營運實力再強化。擬定三年 2,000 家計畫，透過各大部門通力合作，將店裝、行銷企劃、產品研發規格再升級，旨在持續推升 Chatime 日出茶太品牌力及產品力。

三、改善餐食品牌獲利。王座旗下五大餐食品牌總店數，已達一定經濟規模。持續優化營運管理，以集團資源發揮改善成本、費用項結構，以提升獲利能力。

在全體同仁不斷努力之下，本公司致力於打造「國際餐飲品牌平台」，同時朝「餐」與「飲」兩大業務方向方展。在此，要特別感謝股東對公司的大力支持，讓六角國際屢創佳績。

未來，公司全體同仁將繼續朝向成長目標努力邁進，積極加強全球的步局，打造各地區消費者喜愛的品牌、優質產品及最佳服務，落實公司「長期、穩定、發展、科技、國際」之國際化發展方針，以為全體股東創造最高的價值。

責任編輯：陳映璇