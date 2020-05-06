面對2020年挑戰，豆府集團董事長吳柏勳將以3策略應對，包含：持續擴大韓式料理市占率，加快投入外送腳步，開拓海外市場。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

韓式料理龍頭展望，推新品牌、擴大投入外送

豆府集團

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊餐飲業績，但回顧去年表現，有不少品牌繳出亮眼成績單。

台灣最大韓式連鎖料理集團豆府2019年營收13.9億元，年增26%；稅後淨利1.3億元，年增13%，同步創歷史新高。

豆府集團表示，根據經濟部統計處的資料，台灣整體餐飲業營業額已至少連續十年呈現正成長，年複合成長率約3.75%，但投入的業者也持續增加，去年在同業的激烈競爭下，以積極穩健且務實的展店策略，持續深耕既有韓式料理品牌。

如「涓豆腐」新展3家門店、「北村豆腐家」新展1家門店及「韓姜熙的小廚房」新展4家門店，不只在既有的韓式料理深耕，也開始嘗試往其他異國料理發展，開展越南料理品牌「飛機河粉」，新展3家門店。

豆府集團

此外，為了因應節節上升的人力成本，在作業流程及智慧化的管理上投入資源及心力，也有效降低離職率。

在營運上，致力提高顧客滿意度及提供美味且品質穩定的餐點，持續投入新菜色的開發及優化，無論在來客數及營收都創下歷史新高；針對食材管控部分，積極開發品質良好且成本具有競爭力的供應商，同時成立自主檢驗實驗室，為消費者食的安全進行把關。

面對2020年挑戰，豆府集團董事長吳柏勳將以3策略應對，包含：持續擴大韓式料理市占率，加快投入外送腳步，開拓海外市場。

以下為豆府集團的致股東營業報告書：

本公司在 109 年度將以穩健的步伐，透過多年累積的經驗及能量，挾既有優勢，持 續以多品牌策略深耕韓式料理餐飲市場，擴大市佔率，對於其他異國料理品牌亦將同步積極展店；在原本的餐廳經營模式外，因近兩年外送市場版圖逐漸擴大，本公司也將加快腳步，積極切入此一市場，以增加營收及獲利。

在海外市場的開發上，將加快腳步積極開拓海外餐飲市場，相信對於集團營業收入提高及品牌能見度高速提升均能有顯著的 助益。概要說明如下：

1.多品牌策略：本公司將以現有韓式料理品牌「涓豆腐」、「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的 小廚房」及越南料理品牌「飛機河粉」，持續展店，提升市占率，並積極建立會員制度，搭配節日與流行時事推出行銷活動及會員專屬優惠，亦透過社群媒體的經營管理，與消費者產生緊密互動，提升品牌形象與認同感，同時轉化成顧客再次消費意願。另外，將持續尋求與知名品牌進行異業合作的機會，強強聯手以提高品牌知名度，並增加營收及來客數。

2.推出新品牌：本公司將開創以中高端消費市場為主的韓式燒肉品牌「姜滿堂」，讓韓式餐飲的版圖更加穩固；在其他異國料理，將引進連續三年榮獲米其林必比登殊榮的泰式料理品牌 Baan Phadthai，從事多角化餐飲品牌之經營。

3.拓展海外市場： 在海外市場的布局上，過去一年在越南市場，透過本公司派駐的人員深入了解當地風土民情及消費習慣，蒐集足夠的資訊及經過審慎的評估後，未來一年將加快越南市場的展店開發，來增加本公司營收成長的動能；在其他海外市場， 本公司積極尋求合適的機會，以累積的經驗及資源，希望能複製至海外市場， 讓本公司的餐飲版圖更加擴大。

責任編輯：陳映璇