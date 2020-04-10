受到疫情影響，旅行社們3月的營收都是「腰斬以上」，用慘淡似乎都還無法描述這場寒冬。

六家上市櫃的旅行社已相繼公布3月的財報，3月18日交通部觀光局宣布隔日凌晨起禁止出團及接待國外旅遊團至4月底，各家旅行社的3月的財報都呈現了「比腰斬還慘」的現象。

而觀光局的禁令進一步延長至5月底，看來旅行社的寒冬，短時間內無法結束。

疫情衝擊，各家營收對比去年同期皆「比腰斬還慘」

以國內最大的旅遊龍頭雄獅來看，3月的營收為3.83億元，相較去年同月的26.93億元，一口氣減少了85.77%。

而最慘的則是宣布出售的燦星旅，3月營收為738萬元，相較去年同月的140億元，更是年減了94.72%。

六家上市櫃的旅行社3月營收對比去年同期，最少都有7成以上的衰退。4月將是禁止出團的完整月份，成績可能會更慘。

觀光產業為第一線紓困對象，政府的及時雨來得及嗎？

若拉開旅行社們過去12個月的營收，都可以發現從2月起的驚人下滑。除了雄獅仍稍稍領先群雄之外，其他旅行社的營收皆漸漸往底部收攏。

而經濟部與觀光局也將旅遊產業形容為「海嘯第一排」，針對觀光產業的紓困也不斷研擬、進行當中。

觀光局於昨（9）日公布的「紓困2.0」中，宣布將以「補助薪資」與「提供營運補助」雙管齊下的方式，只要旅行社雇主業績衰退5成以上，並減薪不超過2成，政府將給予每位員工最多2萬元的薪資補助。

從營收來看，上市櫃的旅行社們皆有達到此標準。

此外，特別針對旅行社，除了基本營運負擔補貼10萬元之外，還針對出團數較多的超大型的旅行社，提供入境及出境的旅行團取消的補助，入境與出境補助分別上限為250團（總上限500團），一團5萬元，總計可以補助2,500萬元。

雖然交通部長林佳龍提到，台灣9成以上的旅行社規模都在10人以下，也許營運負擔補貼10萬元就相當有感，但上市櫃旅行社們該如何度過寒冬，將是目前政府與業者必須共同面對的課題。

責任編輯：蕭閔云