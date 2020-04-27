國內旅遊龍頭雄獅今（27）宣布與農委會合作，推出「幫農業找尋通路、幫觀光找出路」的跨界合作計畫。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創台灣各產業，其中旅遊產業是衝擊最大的「海嘯第一排」。

國內旅遊龍頭雄獅3月份的營收也從去年將近新台幣27億元，衰退85%，僅剩3.8億元，不得不找尋旅遊本業之外的出路。

雄獅今（27）日與農委會共同宣布啟動「為農業找通路 為觀光找出路」計畫，雄獅旗下電商平台「欣嚴選」，將販售農委會百大農選精品，並整合導流線上500萬會員，及線下門市作為通路據點，希望打造台灣農業與旅遊產業產銷通路的合作新局。對於與農委會的合作，雄獅董事長王文傑表示：「成功的要件，一定是互利。」

雄獅與農委會合作，首推百大農業精品通路直送。 雄獅

雄獅提供平台、人才與通路，農委會負責各項農業商品

農委會主委陳吉仲表示，國人減少旅遊與到餐廳用餐，也衝擊到台灣農業。農委會串連農業一級生產（花卉、生鮮、蔬果）、二級加工（農業精品）至三級行銷（休閒農業）與雄獅合作。

舉例來說，消費者可以至雄獅的電商平台選購鮮花，再至雄獅門市取花。 雄獅

此次合作由雄獅提供電商平台、行銷人才與通路據點。舉例來說，消費者可以網購鮮花，同時至雄獅旅遊門市據點取花。雄獅於忠孝東路的「雄獅忠孝概念店」也將成為通路示範店，逐步推廣至全台40間指定門市。

王文傑也提到，目前雄獅只剩下四項營收：產業振興與推廣、國內旅遊、商品與食品，不管是與農委會一起推廣農產品，還是推出配合休閒農場的國旅行程等，四項僅剩的營收都與農委會有關，「不只是雄獅，也希望其他旅遊業者可以共襄盛舉。」此外，他也期望這波合作，長遠能夠帶來40億元以上的營收。

王文傑：未來雄獅不只是旅遊產業，而是「生活產業」

除了與農委會的合作之外，雄獅也力求將國內旅遊的餅坐大，「台灣應該把出境旅遊創造的8,000億產值，轉化為國內旅遊，自己的國家自己救，自己的觀光產業自己救。」

雄獅旗下的「寶獅旅行社」也推出「安心、實名、配額」三大防疫旅行制度，希望能讓國人重新體驗台灣之美。

王文傑更進一步指出，早上才剛開完雄獅的董事會，已經定調雄獅集團將趁著這波疫情進行轉型，「3,000名員工就地轉型，未來雄獅不只是旅遊產業，而是生活產業，與農委會合作只是第一步。」

責任編輯：陳映璇