賈伯斯一開始把iPad視為是「手機和筆電的中間產物」，為了凸顯出它在互動上的優勢，沒有引入鍵盤或者滑鼠的打算，但現在它既有了實體鍵盤，也有了觸控板。

在iPad的發展歷程中，蘋果至少經歷過兩次「被打臉」的時刻。

一次是手寫筆的問題。如果你還記得2007年初代iPhone的發布會，當時賈伯斯就有過一個戲謔觸控筆的片段：

「誰會想要一個手寫筆？」

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在賈伯斯看來，我們的手指就是觸控螢幕最好的互動工具。

所以，當Apple Pencil出現後，便受到來自諸多網友們的嘲諷。

滑鼠的質疑其實也差不多。賈伯斯從一開始就把iPad視為是「手機和筆記型電腦的中間產物」，為了凸顯出它在互動上的優勢，自然沒有引入鍵盤或者滑鼠的打算。

在大部分iPad的宣傳影片中，鏡頭也總是聚焦在了各種手勢操作上，強調手指操作的便利。

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現在的iPad變成什麼樣了呢？它既有了實體鍵盤，也有了觸控板，還有個漂浮在螢幕之上的小圓點，也就是滑鼠了。

這和一台筆記型電腦沒多大區別，哪怕蘋果並不打算將iPad和傳統電腦歸為一類。

之於個人，我確實更希望蘋果基於觸控螢幕，做更多手勢和界面設計的嘗試，而不是照搬傳統PC的做法，重新發明輪子，這就頗有一種「兜兜轉轉又重回原點」的妥協感。

但現實下也不得不承認，人類想要在另一套界面上構思出比實體鍵盤＋滑鼠更好的互動模式，的確不是易事，這可能本就是一道難以逾越的障礙。

對比十年前，iPad的定位也早已不是一台單純的「愛奇藝播放器」了。它有了Pro後綴，就證明蘋果希望去吸引更專業的人群，它可能會面向辦公，也可以是去繪製複雜的建模圖，還有影片編輯。

這些都是內容生產的領域，講究的是生產力和效率，那麼鍵盤滑鼠這套工具，確實就是現階段必不可少的。

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蘋果其實不怎麼喜歡滑鼠，反而對觸控板情有獨鍾，後者也一直是MacBook上的核心互動工具。

有意思的是，賈伯斯曾在多年前提到說，垂著手去點按PC電腦的螢幕並不符合人體工程學設計，因為只要時間一長，懸空的手臂就會有勞累感。

這也是為什麼，蘋果至今都沒有為MacBook添加觸控螢幕支援，而是選擇不斷增大鍵盤下方的那塊觸控板，並加入雙指輕點、三指縮放等類似多點觸控螢幕的手勢操作。

如此一來，手掌既可以平放著桌面上，不遮擋螢幕，但同時也可以靠觸控板獲得等同於觸控螢幕的直觀操作。

現在為iPad加入觸控板，其實也有類似的考慮。

但iPad的情況有些特殊——它首先是一台觸控螢幕裝置而不是筆記型電腦，大部分應用界面和互動邏輯，本來就是依照觸控螢幕的使用場景設計的。

這意味著，iPad的應用往往會設計得比較簡單，不存在PC上那些密密麻麻的按鈕和菜單，對於操作的精準度也沒有設太嚴格的要求，觸控板和滑鼠的意義就小了很多。

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真正能發揮出滑鼠指針價值的，其實是一些需要精確操作的場景，比如說我們在PC上進行文本、表格的編輯，瀏覽網頁時的超鏈接跳轉等；要不然就是在處理圖片、影片時，不希望讓手掌遮擋螢幕，從而寄望於讓滑鼠指針來實現。

如何將傳統的滑鼠指針融入到一個完全基於觸控螢幕打造的系統中，便是蘋果現階段要解決的問題。

突破口就在這個游標上了。

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最近，蘋果軟體工程高級副總裁克雷格・費德里吉（Craig Federighi）接受了TechCrunch的採訪，透露了一些iPadOS游標的設計故事。他表示，iPadOS需要的是一個以觸控為中心的游標，而不是將傳統PC上的滑鼠照搬過來：

「在給iPad設計游標時，我們希望它既能還原出手指觸控螢幕這種低精度操作體驗，比如在主螢幕上點擊某個圖標；但又能在特定界面下，轉換成一個可供高精度操作的指針，比如說處理文檔。」

最終，蘋果選擇了一個圓點，這只是它的預設樣式，一旦這個圓點懸停在某些特定元素或區域上時，就可以切換成其它形狀。

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舉個最典型的例子，當你在iPad上移動小圓點靠近圖標或按鈕時，圓點會像磁鐵一樣自動「吸附」上去，此後緩緩移動觸控板，圖標或按鈕便會有一個搖擺的效果，只有當你將圓點移除圖標時，效果才會消失。

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如果是當你掃過一排圖標，又或者某個圖片，它也會有突顯變大的效果；換成是按鈕，可能就會是加一層高亮效果或是陰影特效。

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這種「聚焦（Focus）」動效的靈感，其實來自於蘋果的tvOS系統。雖然tvOS系統並沒有滑鼠的設計，但你仍然需要使用遙控器上的觸控板來操作界面，如何讓螢幕上界面的變動和遙控器上的手勢對應起來，就全靠這個「聚焦」來提示了。

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按照蘋果的說法，tvOS沒有加入游標，就是希望讓用戶透過焦點的變換來導航，而不是嘗試移動螢幕上的圓點。即便是電視螢幕很大，界面元素很複雜的情況，這種微妙的視覺提示也可以讓所有操作一目了然。

而在iPadOS上，引入聚焦等動效也是給用戶提供一種直觀、可視化的反饋，並儘可能地沿用觸控螢幕操作時的視覺提示。

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另一些滑鼠形態則是參考了PC上的習慣，比如說在用戶編輯文本時需要選中某個段落，或是圓點移動到文字區域上時，就會自動變成熟悉的「I」字型；移動到超連結上時也會有一道下劃線。

至於觸控板手勢，就更像是一件順水推舟的事情了。蘋果本就在Mac平台積累了一套非常成熟的觸控板互動規範，現在只是將操作的區域從螢幕轉移到觸控板上而已。

費德里吉也強調說，iPad觸摸板上的許多手勢都與Mac上的類似，如果用戶本身就有使用Mac習慣，就不必重新學習它們，上手操作也會感到十分熟悉。

看得出，iPadOS的觸控板和游標都和蘋果過往的人機互動有著諸多聯繫，它繼包含了來自tvOS的動效設計，也沿用了蘋果多年來的Mac手勢互動，證明蘋果仍然希望讓自家桌面端和行動端系統的視覺、互動保持「一致性」。

但蘋果仍然希望確保iPad原有的觸控螢幕操作習慣。它在iPad人機互動設計規範中也明確表示，游標僅僅是「iPad互動的另一種方式」——但不能去取代觸控螢幕操作。

費德里吉也稱，觸控板和游標只是去適應現在的iPad，而不是反過來，讓iPad應用的界面去迎合游標，或者是鍵盤、滑鼠操作邏輯。

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這意味著，就算用戶不去使用這些配件，也可以繼續按照以前的習慣，靠點擊、滑動螢幕來操作iPad。

與此同時，新的游標特性也將直接兼容所有應用，想要進行複雜操作的用戶，也可以隨時切換到觸控板的游標之上，而不會感到突兀。

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不過，如果蘋果真的希望發揮出游標在iPad上的潛力，那麼就應該鼓勵那些有點名氣的文檔編輯器、圖片處理工具和影片編輯器對它進行優化，推動和擴展iPad的在內容生產領域的能力。

想要讓iPad變成「多面手」，只靠一塊觸控板和游標是不夠的，它也需要生產力軟體開發者的支援。

微軟都已經開始行動了，來自The Verge消息就稱，微軟的Office for iPad應用會在今年下半年針對觸控板和游標進行適配。不說和PC對比，但至少往後配合觸控板，在iPad上處理Excel表格時，不用再費力地去點按螢幕。

《文明》針對iPad的觸控螢幕做了大量界面修改 愛范兒

別忘了還有遊戲。和Mac那羸弱不堪的遊戲陣容不同，iOS平台本身就擁有了極為豐富的遊戲數量，個別PC端遊戲還會先針對iPad進行適配，比如《文明》、《生化奇兵》和《英雄連》之類，都是看中了iPad的大螢幕和便攜性。

不過，由於之前iPad沒有游標的概念，這些移植過來的PC遊戲往往需要針對觸控螢幕互動做調整，可修改的部分十分有限。但現在有了鍵盤和游標，開發者們可能就不用費盡心思去考慮一套新的操作了，玩家們也能沿用PC端的鍵盤、滑鼠習慣，而不是強迫自己去學習一套新的邏輯。

蘋果在改造iPad這件事上還會繼續，在今年WWDC大會上，我們肯定會看到更多和iPadOS有關的資訊。哪怕是加入游標和鍵盤有些「打臉」，但對於蘋果和用戶而言，結果才是大家更在意的事。

只要能為iPad爭取到更多的優秀應用，同時又不會影響原有的觸控螢幕體驗，iPad距離成為一個生產力工具，或許也不會太遙遠了。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒