蘋果今年WWDC開發者大會將於6月22日，透過 Apple Developer app及Apple Developer website免費舉行。

蘋果宣布今年WWDC開發者大會將在6月22日舉行，今年活動將在Apple Developer app及Apple Developer website轉播，並且以免費的形式邀請全球開發者一同參與。此外蘋果也宣布了Swift學生挑戰賽（Swift Student Challenge），讓學生開發者展現在編寫Swift程式的熱情。

《MacRumors》在報導中預測，今年WWDC大會將公布的更新包括iOS作業系統將新增支援更多的健身App、新版PencilKit API、新版iMessage新增功能、以及watchOS 7的睡眠跟踪和錶面等新功能，一如往常針對蘋果軟硬體及App進行大規模更新的公布。

蘋果宣布Swift學生挑戰賽（Swift Student Challenge），邀請學生開發者投稿，截至台北時間5月18日，全球皆可提交作品參與Swift Student Challenge競賽。 Swift

蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller表示：「今年WWDC因為移到線上舉辦且又是免費，預計全球將有超過2,300萬的開發者者參加，可能將是最多人參加的一次WWDC。屆時除了介紹新的開發工具，也期望與開發社群有更多分享交流。」蘋果軟體工程資深副總裁Craig Federighi表示：「我們希望學生開發者能更積極參加WWDC活動，希望透過Swift Student Challenge能讓他們展現對編程開發的熱情。」

Swift Playgrounds針對iPad與Mac使用體驗開發App，可讓學習Swift程式設計語言變得有趣。全球學生開發者自即日起至台北時間5月18日下午2時59分止，可提交作品參與Swift Student Challenge競賽，參賽作品須為在Swift playground上建構的三分鐘內體驗互動場景，得獎者將獲得一件WWDC20獨家夾克與別針組。

資料來源：蘋果、MacRumors

責任編輯：蕭閔云