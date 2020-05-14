馬斯克與女友在今年誕下一名兒子並取為「X Æ A－12」，究竟要怎麼念？含意又是什麼？

2020年五四青年節當天，伊隆·馬斯克（Elon Musk）和女友克萊爾．布歇．格萊姆斯（Claire Boucher Grimes）的第一個兒子出生了。隨後他們很快公佈了為孩子取的名字：X Æ A－12。

極客公園

所以，論出其不意，馬斯克始終無人能敵，連孩子的名字都如此特立獨行：數字字母特殊符號連在一起，看起來十分的無厘頭，像是用機器隨機生成的一串程式碼。只不過稍稍對這對伴侶有了解的話，大家應該知道他們可不會這麼輕易放過這種可以玩梗的機會。

據馬斯克本人透露，這個名字絕大部分的創意來自於女友格萊姆斯。5月6日，格萊姆斯本人也在Twitter上發文對名字的含義進行了拆解說明。

極客公園

格萊姆斯介紹稱，X代表了數學中的未知變量。Æ則是Ai（愛/人工智慧）的精靈文拼寫。A－12代表了Archangel－12，她和馬斯克都喜歡的SR－71「黑鳥」偵察機的前代產品，沒有武器、沒有防禦裝備，只有速度。擅長戰鬥，但並不會訴諸武力。

而在一檔Joe Rogan Experience的Podcast節目中，馬斯克還真人示範了這個名字的正確讀法，其實還挺簡單的，就是「X Ash A 12（埃克斯安石唉團奧五）」，X就是字母X的讀法，A－12也不用念出那個橫槓。

雖然真的十分個性，但對出生於洛杉磯的X Æ A－12來說，根據美國加州法律規定：出生證上姓名的長度「不應超過26個英文字母」，最多只能使用撇號（分離符號）和連字符。所以，「Æ」和「12」無法被輸入文檔，也就意味著他可能無法完成出生登記。雖然遭拒後能夠上訴，但勝訴的機率很小，所以最後很可能兩人要被迫換掉這個梗味十足的名字。

孩兒的名，爸媽的期許

與其操心馬斯克和格萊姆斯的兒子能不能上戶口，我們不如再來細細品品「X Æ A－12」這個名字。

一般來講，孩子的名字都暗含了父母的期許，這放在世界任何國家皆準之。因為文字的發明一開始就被賦予了特定的含義。像馬斯克這樣高智商的理工男，更是對符號的意義有著難以自拔的沉迷。

名字開頭的「X」代表了數學中的未知變量。

極客公園

馬斯克其實對「X」這個字母很痴迷，他旗下的太空探索公司叫SpaceX，特斯拉的一款SUV車型是Model X，X 本身有「未來的，神秘的，興奮的，冒險的，新的......」這些含義，所以Google X實驗室進行的幾乎是非常前沿的科研專案，而馬斯克和格萊姆斯用首字母X做定義，可能是希望他今後能夠探索未知，在有限的生命裡創造無限的價值。

而中間的「Æ」，格萊姆斯表示取自精靈文對Ai（愛或者人工智慧）的拼寫。

這個中間精靈文符號的插入，筆者猜想可能是作為母親的格萊姆斯希望自己的孩子今後能繼承自己「古靈精怪」的特質，能擁有愛擁抱愛，或者說希望他今後在人工智慧領域能有一定建樹。

說到人工智慧，馬斯克和格萊姆斯兩人的相識也要歸功於人工智慧「牽的紅線」。格萊姆斯來自加拿大，是一位創作歌手，粉絲愛稱「小仙女」，比馬斯克小了整整十七歲，好似穿越時空的女版馬斯克。

極客公園

她稱自己擁有多重人格，本名叫克萊爾．布歇．格萊姆斯（Claire Boucher Grimes）只是她的流行偶像人格。她的作品裡充斥著火星文這種普通人看不懂的東西，她還自演自導自剪MV，一個人畫專輯封面，甚至在錄製MV之前「閉關」3週，9天不吃不睡刺激靈感。這種瘋狂的個性倒是與搭帳篷睡在超級工廠的馬斯克十分般配。

而馬斯克當初是主動找上格萊姆斯。因為他想發推開一個關於人工智慧的笑話，借用Roko’s Basilisk思想實驗開個玩笑。結果上網查了查，這個點子三年前已經被一個叫做格萊姆斯的歌手用過了。當時她的MV創造了一個叫做Rococo Basilisk的角色。馬斯克裡面聯繫了她，格萊姆斯興奮地表示「三年來第一次有人看懂這個梗」，這下有了一個和她一樣嘲笑AI的人。

因為一個普通人看不懂的AI燒腦梗，兩人迅速熱戀，如今誕下一子的格萊姆斯甚至有私心將兒子的中間名獻給了AI，但她依然不走尋常路，給出了精靈文的拼寫。而有網友稱，格萊姆斯在此前發售的新專輯中有一首歌叫做「4ÆM」，甚至可以解讀為「For Ash Musk」，Ash代表了北歐神話中的世界之樹。

最後的「A－12」得到了馬斯克的首肯，他表示這是兩人在取名上最有默契的部分。

「A－12」縮寫自Archangel 12，是馬斯克和格萊姆斯都中意的「黑鳥」戰略偵察機SR－71的前代機型。A－12是「臭鼬」工廠為美國中情局製造的一種單座偵察機，它由兩台J58渦噴發動機提供動力，每台推力15422千克，能進行3.2馬赫（3541 公里/小時）的持續加力巡航。

極客公園

格萊姆斯在推文中提到，A－12擁有極快的速度，但不攜帶防禦和武器系統，不是那種像轟炸機一樣會造成暴力破壞的飛行器。但這種高速的飛行器有個很明顯的短板，飛行員執行任務前需要花好幾個小時穿戴像太空服一樣的高空飛行服，在密封艙裡還要慢慢把氣壓降到高空飛行的低氣壓。起飛後要空中加油才能滿油飛長航程，所以準備時間太長這個重大缺陷最終讓A－12和SR－71退出歷史舞台。

但馬斯克將自己心目中那架最酷的飛機代號放進了孩子的名字中，這對十分沉迷於速度，太空探索和旅行的馬斯克而言顯得十分順理成章。

SpaceX與NASA合作的龍飛船即將於美國太平洋時間5月27日啟程，兩名太空人將首次搭乘商業公司製造的航天器前往國際空間站，儘管面向商業太空旅行的Spaceship仍在開發中，但馬斯克對太空旅行的嚮往早已成了SpaceX的願景之一，這次他也把這種期許放在了自己的孩子身上。

極客公園

「X Æ A－12」，這個看著無厘頭，拆解開來還挺有趣的名字，讓人不禁對馬斯克幼子的未來充滿了期待。生長在這樣一個家庭，從小耳濡目染，最後他到底是會繼承父親的衣缽，在探索未知的路上走下去，還是像母親一樣成為另類別緻的存在，一切都只能交給時間來判斷啦。

當然，一出生就如此受關注，可能今後路上被人喊出「X Ash A 12」的時候，還是會覺得挺尷尬的吧。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：極客公園