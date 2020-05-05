特斯拉發表全新產品AutoBidder，目標是要成為全球性分佈式供電公司。

據外媒報導，除了成為全球電動汽車行業的領軍企業外，特斯拉的終極目標還包括成為全球性分佈式供電公司。現在，特斯拉發布了全新產品AutoBidder，似乎是朝著這個目標邁出了下一步。

2019年，特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）表示，該公司旗下能源部門Tesla Energy正在成為一家分佈式的全球供電公司，其成長甚至可能超過汽車業務。馬斯克認為，特斯拉將繼續在住宅和電網上部署更多的太陽能和能源儲存系統，並管理這些分佈式系統，使其成為規模龐大的供電公司。

特斯拉已經開發了控制這些能源資產的軟體，該公司在其網站上描述稱：「Autobidder為獨立的發電商、供電公司和資本合作夥伴提供了自動將電池資產貨幣化的能力。AutoBidder是個即時交易和控制平台，提供基於價值的資產管理和投資組合優化，使所有者和營運商能夠根據他們的業務目標和風險偏好配置實現收入最大化的營運策略。」

特斯拉表示，澳大利亞目前正在使用Autobidder來管理Hornsdale Power Reserve（HPR），也就是眾所周知的「特斯拉大電池」專案。該公司稱：「Autobidder正在南澳大利亞州的Hornsdale Power Reserve（HPR）成功營運，並透過市場競標增加了競爭，以壓低能源價格。」

雖然因為使用特斯拉的電池組，Hornsdale Power Reserve（HPR）被稱為「特斯拉大電池」，但它的所有者是法國可再生能源公司Neoen，該公司還在電池系統旁邊營運著風力發電場。因此，特斯拉不僅為他們部署了PowerPack，還為他們提供了這個Autobidder軟體。然而，新平台並不只適用於特斯拉的產品，而且似乎與任何類型的能量儲存系統都能兼容。

特斯拉在其網站上添加了關於其Autobidder平台的資訊：「Autobidder管理著數百兆瓦時的資產，在全球範圍內提供了數十億瓦時的電網服務。Autobidder在各種規模的電網上運作：從小型住宅系統到100兆瓦時電網等。有了硬體和軟體之間的無縫集成，可以信任Autobidder在專案啟動後立即獲得收入，並在動態環境中全天候獲取收入。」

這家汽車製造商表示，它還在利用其機器學習專業知識提供幾個功能，包括：價格預測、負荷預測、發電量預測、調度優化以及智慧競價。

除了澳大利亞的大型電池系統，特斯拉也在與佛蒙特州Green Mountain Power共同部署Powerwall的專案中使用Autobidder。與此同時，特斯拉已經在英國申請了電力供應商牌照，邁出了成為英國能源供應商的第一步。

據報導，特斯拉正尋求在英國使用Autobidder。該公司消息人士透露，申請上述牌照的另一個目的可能是引入該公司的Autobidder平台。該平台可充當中間人，匯聚可再生能源供電商並進行能源交易。特斯拉已經在英國部署了幾個Powerpack專案。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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