美國司法部及州檢察長聯盟聯手針對Google的廣告及搜尋業務違反托拉斯進行調查，可能將在今年夏天提起訴訟。

根據《The Wall Street Journal》的報導，美國司法部及州檢察長聯盟將在未來幾個月內，針對Google的廣告及搜尋業務提出反托拉斯訴訟，報導中未具名的消息人士表示，該訴訟可能在夏天提出，以釐清Google是否以其主導地位來控制市場競爭。

日前總檢察長威廉·巴爾（William Barr）曾表示，將優先處理對Google的反托拉斯調查。德州檢察長肯·派克斯頓（Ken Paxton）強調，這次調查重點在於Google的廣告聯播網，這也是Google主要的收入來源；Google多方搜集數據，每個人平均有7,000筆數據在Google的資料庫內，Google控制著網路廣告的買方、賣方、及民眾關注的市場，這讓Google擁有過多的權利。

美國司法部及州檢察長聯盟將在未來幾個月內，對Google的廣告及搜尋業務提出反托拉斯訴訟。 Shutterstock

過去美國政府一直相當關注Google在隱私保護、網路審查等議題上的決策，甚至也曾邀請執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）出席美國國會的聽證會。 這次針對Google業務違反托拉斯法，卻讓少有合作的州檢察長及聯邦執法單位聯手調查，大動作「關切」Google業務發展。

目前Google已交給調查人員10萬多個檔案以協助調查，而值得注意的是，調查成員中並不包括司法部反托拉斯事務主管馬坎·德爾拉希姆（Makan Delrahim），德爾拉希姆過去曾參與過Google的遊說工作，為避嫌而主動要求不加入調查團隊。

Google拒絕針對調查進行評論，僅向《The Verge》表示將繼續配合參與此次調查。去年9月就已有50位美國檢察官針對Google網路廣告業務是否違反托拉斯而展開調查，這次又再度針對Google搜索及廣告業務是否影響市場競爭進行調查，可說是雪上加霜。

責任編輯：陳映璇

資料來源：The Wall Street Journal、CNET、The Verge