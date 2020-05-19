微軟總裁布拉德·史密斯表示，靠著擁抱雲端與開源順利轉型的微軟，過去在開源支持立場作了錯誤選擇，造成過去一段時間在軟體技術發展陷入成長瓶頸的窘境。

微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）近日在麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室的活動中表示，微軟過去在開源支持立場作了錯誤選擇，因此造成軟體技術發展陷入成長瓶頸的窘境，對照目前微軟靠著擁抱雲端及開源成功轉型，見證微軟對開源軟體發展的糾結及轉折。

微軟開源態度的轉折發展

在90年代微軟及多數軟體公司，仍靠著販售套裝軟體盈利的時空背景下，前微軟執行長史蒂芬·包默（Steve Ballmer）曾直指，從智慧財產權角度來看以開源架構發展的Linux是種「癌症」，其難以支持企業的持續發展，藉此表達反對開源軟體發展的態度。

然而，隨著科技產業快速發展，現任微軟執行長薩帝亞·納德拉（Satya Nadella）帶領後，則是全面擁抱雲端與開源，進而大力支持開源，使得微軟後續在Azure雲端服務應用，以及Windows 10作業系統等軟體布局發展能注入全新動力，讓微軟在軟體服務業再度取得發展優勢，並且擁有更大的成長空間。

微軟CEO薩蒂亞·納德拉，是微軟向雲端與開源轉型的重要推手。 Reuters Connect

包括微軟在2015年舉辦的Build開發者大會上宣布擁抱不同平台開發者，藉由提供Visual Studio Code開源編譯器，吸引更多開發者透過微軟服務平台打造應用服務內容，之後更在2016年舉辦的Connect大會上宣布加入Linux基金會，進一步支持開源架構的Linux，甚至在Windows 10作業系統原生整合Linux子系統設計，進而對應更多基於Linux運作的服務項目。

此外，微軟很早就在旗下雲端服務Azure對應Linux環境運作，其中針對物聯網應用與邊緣運算需求打造的Azure Sphere服務平台，同樣也是基於Linux環境設計，顯示微軟近年來持續積極擁抱Linux，並且進一步加深與開源社群互動。

同時，微軟在2018年以2億美元買下全球最大軟體開源編碼托管平台GitHub，再度證明微軟支持開源軟體發展的投資決心，同時也希望藉由深入擁抱開源，與更多產業發展機會建立連結。

微軟在大舉擁抱雲端與開源架構後，也逐漸改變過往以軟體銷售為主的營運模式，而順應市場需求讓旗下軟體產品改以訂閱制提供服務（SaaS），同時也配合雲端協作應用，透過商業模式轉型擴展業務的發展空間。

資料來源：The Verge、The Register、MSFT.com

責任編輯：蕭閔云