富比士發布全球2000強企業榜單，受到疫情影響本次榜單產生一定幅度的變化，不過蘋果依舊穩坐科技領域龍頭，榮登全球第9大企業。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球掀起動盪，為各個企業帶來衝擊此刻，知名財經媒體《富比士》發布了《全球上市企業2000強》榜單，綜合營收等各項經營指標，揭露當前商場上的佼佼者。

《全球上市企業2000強》在今年迎來第18屆榜單，根據《富比士》介紹，這份榜單的研究方法是依據營收、利潤、總資產、市值等四項指標做判定，且必須大於一定數目才有入選榜單的資格，資料統計時間截至2020年4月30日為止。

《富比士》指出，受到疫情影響，不少領域企業遭遇重創，在榜單上排名大幅衰退，例如去年名列372名的美國航空，今年第一季便繳出22億美元的嚴重虧損，榜單上的位置也滑落至967名。

相對地，電商及零售領域因為防疫期間需求大熱，亞馬遜、沃爾瑪等巨頭排名都有所上升，分別位於第22及19名，使今年的榜單產生一定程度的變化。

蘋果依舊是科技領域最大企業、新秀Uber、Zoom竄起

儘管接連關閉世界各地的實體門市、中國銷售遇到重創，在2020年度的榜單中，蘋果依舊是全球最大的科技公司，在總榜單中排名第9，較去年的成績下滑3名。

並列第13名的微軟及Google則緊隨其後，這兩位巨頭的服務在防疫期間受到廣大民眾使用，3月底時，微軟聲稱其雲端服務在實行居家隔離的地區，有著775%的使用率成長，視訊會議服務Teams每日用戶超過4,400萬人。

視訊會議服務Teams在防疫期間大熱，每日使用人數超過4,400萬人。 台灣微軟

Facebook及騰訊也因為疫情排名有所上漲，分別位於39、50名，落後於三星及Intel等晶片巨頭；IBM、思科及Oracel等雲端公司則徘徊在約100名左右。

整體而言，成功入榜的科技公司中，約有45%企業位於美國。

今年的榜單上，也有幾位新秀入圍，例如去年4月IPO的Uber，儘管受到疫情嚴重衝擊，4月乘車次數同比銳減80%，第一季財報也繳出29億美元的虧損，仍然成功排在第712名。

同樣在去年IPO、因為遠端工作興起而廣受矚目的Zoom，也位列1,601名。在家防疫的趨勢令Zoom用戶在短短3個月內用戶暴漲20倍，從1,000萬直線攀升至2億人。

但這突如起來的轉變，也令Zoom大舉爆出資安醜聞，資訊被傳輸至中國伺服器、有心人士亂入課堂、聲稱的端對端加密只是騙局等，為了彌補過失，目前Zoom已暫停新功能的開發，全力投入強化資安層面上。

今年台灣也不乏入圍的企業，共有43家公司成功上榜 。其中前10名公司是台積電（108名）、鴻海精密（121名）、國泰金控（250名）、富邦金控（272名）、中國信託（398名）、台塑（607名）、兆豐金控（730名）、台灣化學纖維（763名）、新光金控（798名）、南亞塑膠（802名），以金融公司為主。

中美差距逐漸拉近，受疫情衝擊利潤、市值均下滑

另外，富比士也整理出報告中的幾個亮點。例如中國自2003年榜單推出以來，每年都處於成長之中，不斷縮小與美國間的企業數差距，今年中國共有324家企業入圍，而美國則為588家。

如同台灣上榜企業呈現的趨勢，銀行、金融公司是全球2000強榜單最主力的領域，超過20%的企業都源自該領域，而科技領域則次之占比約8%，並呈現上升的態勢。而受到疫情衝擊，石油與天然氣公司則呈現滑落，今年上榜公司從110家衰減至101家。

疫情的衝擊也呈現企業的利潤及市值變化上，今年2000家企業累計的淨利，較去年統計時下滑2.9%，市值更是受到經濟不景氣影響，總計下滑超過4%。

完整榜單請見：Global 2000

責任編輯：陳映璇