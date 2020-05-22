面臨充滿不確定性的職場未來，什麼才是自己關鍵的那張牌？5 個步驟告訴你，如何在社群建立職場專業個人品牌。

全球蔓延的新冠肺炎，除了造成許多事物停擺以外，更有許多人因此失去了工作。無論是因故失業的職場工作者，或是追求工作彈性的網路原生世代，面臨充滿不確定性的職場未來，都可以嘗試開始建立個人專業品牌，不僅能為下一份工作鋪路，更能為漫漫長路的職場生涯扎下穩固根基。

全球爆發新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情以來，除了造成封城、鎖國、醫療體系過勞以外，卻也間接導致許多人失去他們的工作。澳洲在過去2個月內，有將近30萬的人失去了他們的工作；而在美國，光是3月單月份就有超過70萬人被裁員，再加上那些原本兼職、求職的人口，專家估計，美國的失業人口將會於5月正式突破1,300萬人。

在這個時機點，大部分的企業都採取人事凍結、刪減預算；身為一個職場工作者，無論是不是面臨這波裁員，似乎都對職場現況、自己的未來，畫上了一個隱形的大問號。

與其慌張失措，職場工作者其實可以趁這個時機點建立個人品牌，利用各種網路與實體管道，打造自己的專業與名聲，如此一來，不僅能讓自己在充滿眾多競爭者的求職市場脫穎而出、順利找到下個工作機會，更能穩固未來在職場中的腳步。

為什麼需要個人品牌？

就如一個商業品牌會有昂貴、高品質、現代等消費者認知一樣，一個職涯個人品牌也給予企業或人資部門，對於一位專業工作者的印象，例如專業技術能力、市場工作的名聲、帶給企業的價值等。

管理個人品牌就像管理他人對自己的印象一般，如果一個專業工作者不知道自己的品牌定位，當然也無法進一步控制他人對自己的認知，那麼，求職時也不易說服他人可以勝任這個職位。

除了順利贏得下個工作機會以外，透過建立一個強而有力的專業個人品牌，工作者可以更加釐清自己的職涯目的與發展方向，同時建立起職場中的專業信賴度，此外，更有可能正面地影響他人，幫助那些也想走上類似職涯道路的後輩們。

如果你還不知道自己的個人品牌現況，只要到Google搜尋自己的名字，首先出來的相關內容與資訊，就會是目前的個人品牌。而如果這些資訊內容，並不是你想要傳達的個人品牌，那麼，你就得開始產出個人內容，來扭轉目前的品牌形象。

要了解個人品牌的現況，最直接的方式就是到Google搜尋自己的名字 Google

如何建立個人品牌？

第一步：定義個人價值

個人價值是指一個人在生活與工作所遵從的中心價值，比方說如何看待家庭與朋友、野心與目標等，當人面臨困難決策時，基本價值會成為決策的關鍵；而熱情則是個人喜好，可以是假日休閒時的運動、露營等活動，也可以是新興科技、設計等專業興趣。

當企業在搜尋人才時，會透過這個人所展現的價值與熱情，來更了解這個人的工作取向，以及他的中心價值與目標，是否與企業的組織價值與目標相符合。

第二步：決定關鍵優勢

從眾人中脫穎而出的特點，就是這個人的關鍵優勢。心理學中就列出了五大性格特質面向——經驗開放性、盡責性、外向性、親和性與情緒不穩定性——這些面向或許能夠幫助每個人，更了解自己獨特的關鍵優勢。

第三步：預設你的觀眾

在開始對外宣傳自己的個人品牌之前，得先決定自己想要與誰對話——是希望和產業裡的影響力人物交流？接觸特定企業？還是想要被雇用者看到？

這些人物所活動的管道，也決定了個人品牌該宣傳的管道。舉例來說，當大部分的招募經理都在LinkedIn上尋找候選人時，LinkedIn的個人頁面與活動，就變得相當重要。

第四步：開發個人品牌

在了解個人價值、熱情、特質與選定觀眾後，就能開始開發個人的品牌。首先，品牌得有一致的聲音，因此，無論是LinkedIn上的大頭照、個人簡介、電子郵件的簽名檔等，都得有一致的專業名稱與設計樣貌，這樣一來，才不會有品牌聲音傳遞被中斷的衝突感。

接著，就是經營線上平台，如在LinkedIn或Medium上發表專業或產業趨勢的相關文章；若是平面設計師，能選用Pinterest作為展現專業能力的管道；若是影像工作者，YouTube或許是不錯的曝光機會；甚至，許多人會進一步打造個人網站，放上工作經歷、作品集與專案成果，讓他人一目瞭然自己的專業作品與經驗。

第五步：經營個人品牌

在完成線上個人品牌資訊後，除了更新網路文章與個人訊息以外，實體的場合其實也能經營個人品牌。舉例來說，在講座中以個人產業經驗作為講者分享、參加產業人脈聚集交流的場合、與業界影響人物建立關係等，都是延續個人品牌經營的方式。

個人品牌的經營，不僅僅是為了下一個求職機會而建立，它更是貫穿整個職涯的功課之一，即使已經擔任某個職位，個人專業品牌的經營仍然不能止步，持續經營不僅能夠穩固在職場中的腳步，更能為未來未知的機會做好準備。尤其是對於尋求彈性、多專案多工方式的網路原生世代來說，擁有一個好的個人品牌來展現自我能力，更是有益無害。

延伸閱讀：

1. 【專家觀點】走向品牌企業這條路，你必須要知道的事有哪些？

2. 社群迷因行銷大放異彩！創造1萬次分享數的操作方法你會了嗎？

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務