海外包裹實名制在5月16日正式上路，對於時常收到海外包裹的民眾，一定要知道EZYWAY App實名認證方式與相關注意事項。

海外包裹實名制5月16日正式上路了，喜歡在跨境電商平台購物的消費者，或時常會收到親友從國外寄東西來的國人，一定要知道EZYWAY App實名認證方式與相關注意事項。整理出民眾可能會遇到的問題，由財政部關務署通關業務組組長，一一解答各位的疑難雜症。

為什麼要對海外包裹實施實名認證？和現有制度對比，是要解決哪些問題？

一般來說，當消費者自跨境電商平台購物時，貨物包裹會先經過承攬業者整貨、當地運輸業者運貨來台的流程，而當包裹進入台灣海關時，皆需委託配合的報關行來進行報關程序，完成後才得以將貨物交由台灣物流業者送至收貨地址。

當中在報關時，不排除碰到海關隨機抽檢，並根據法規規定，要求業者交付紙本報關委任書，藉此確認收貨人/進口人與報關業者間的委任關係，而這也是過去消費者在進行跨境購物後，接到快遞業者來電連繫，並要求在紙本委任書上確認物名稱、金額並簽名，不過在一來一往中，難免遇到聯絡不上當事人或有洩漏個資疑慮等兩難情況。

有鑑於此，因應現今人手一機的時代，關務署推動快遞貨物實名認證措施，民眾可於Google Play Store或Apple iTunes Store搜尋下載EZWAY App，並以手機門號綁定個人真實身分資料註冊，或在電子商務通關平網站，以自然人憑證註冊，日後委任通關時，無須申報身分證字號，亦不用檢附紙本委任和身分證明文件影本辦理委任報關，利用科技化方式來落實與加快海空運快遞貨物的授權報關流程，在落實法規的同時，保護民眾個資，也能避免不肖私人集運業者冒用消費者的身分資料進行不實的報關行為。

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目前實名認證機制初期似乎僅針對大型電商平台，如蝦皮、淘寶和Amazon等，那麼對於國外網拍店家、或小型海外電商平台應如何達到同等的實名認證規範？

此次政府推動的海外包裹實名認證制度，是以收貨人角度看待，因此，民眾不論是在大型跨境電商或國外拍賣店家等海外平台網購貨物，皆需在App或Web上完成個人真實身分註冊，如此一來，當有快遞簡易進口報關案件時，即可透過App實名認證系統進行回覆確認。

如果有海外親人從海外寄包裹回台灣，也要走這個流程嗎？

是，所有寄到台灣來的快遞貨物，不論是網購進口或由海外親人寄遞皆需報關，而報關業者在受理時就要取得收貨人/進口人的報關委任書，或以實名認證App線上確認委任。

如何判別包裹和信件的差別？如果貨物是體積小、重量輕、可以放進信封的（貴重郵票、古董紙鈔）那又如何？

一般來說，文件係指信函、卡片、型錄和商業文件（如發票、提裝貨單）等，當以上文件自海外寄送來台則不需課稅，但其它有價值文件物品，如郵票、古董紙鈔等則不屬於此類，仍需以正常程序進行報關。

現在使用EZWAY App實名認證的方式有哪些？

由於現行EZWAY APP實名認證方式共有兩種方式，第一種針對具有本國國籍的民眾，可透過「電信門號」註冊與認證，需注意是註冊的聯絡電話號碼，需與手機內的SIM卡號碼相同，當門號經由5大電信業者，確認手機門號與身分證號碼是否相同後，即完成註冊；另一種「簡訊認證」適用對象為手機門號非本人所有，或使用公務機門號、預付卡門號者皆需以此方式進行實名認證。

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針對無法使用EZWAY App實名認證的情形，又該以何種方式辦理進口報關程序？

針對無法透過EZWAY App認證者，則可至實名認證平台Web，使用自然人憑證註冊、鍵入個人資料，即可完成註冊；至於非本國籍人士、公司行號等均不適用實名認證，仍需於進口報關時以紙本委任方式辦理程序。

一旦完成實名認證，未來可以更改個人資料嗎？

完成EZWAY App實名認證登錄後，日後仍可在應用程式的「設定→帳號資料維護」區域變更實名認證方式、身分字號或聯絡電話等個人資料。

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針對一個人有多個門號的情況，現階段的因應方式是？

原則上現階段一個身分證字號僅能綁定一支行動裝置與一個手機門號，同一人無法註冊第二支手機門號且同一門號也無法供第二人進行實名認證，因此，假設手邊有多個門號，那麼選擇一個聯絡電話綁定實名認證即可。

若收貨人使用了別人的電話號碼，又有何應對方式？

由於考量到國內法規規定，年滿20歲以上的行為能力者才得以申辦門號，因此，假若門號並非登記在本人名下，則可透過「簡訊認證」方式，鍵入手機門號後，於驗證碼欄位輸入簡訊認證碼，並在EZWAY App註冊畫面填上完整姓名、身分證字號及電子信箱，並上傳身分證正反面照片，即可完成註冊，而後續委任確認，也需由當初填寫的「收貨人/聯絡電話」來進行。

如果未來門號停用或轉給別人使用者時，要如何處理？

當碰到門號停用或有換號碼的情況時，日後仍可以原帳密方式登入App，由於更換號碼時App內的實名委任確認功能將無法使用，因此，必須在換新號碼前登入App ，並自行在「設定→帳號資料維護」區域修改手機門號資料，接著重新進行實名身分認證即可。

有鑑於目前EZWAY App上的實名認證方式是以電話號碼進行確認，那麼報關資料是否需與收貨人的電話資料相符？

答案是肯定的，當貨物抵達臺灣時，收貨人姓名與手機門號必須與海關實名認證資料一致，簡單來說，就是這筆當初在跨境購物訂單上所填的收貨人（進口人），需先在EZWAY App上完成實名認證，並在貨物進入台灣申報通關時，手機會收到 EZWAY App的「委任通知」訊息，這時即可在應用程式中確認貨物名稱、件數、完稅價格等報關資料是否屬實，正確點選申報相符、有誤則點選申報不符，回覆委任報關程序。

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若EZWAY App上的報關資訊（如：總完稅價格）與實際購買金額不符，消費者點選申報不符後，是否會拉長收貨時間？

當民眾確認這筆貨物屬實，但價格出現與實際購買金額不符的情況時，若報關價格與實際金額接近，則可能是匯率波動或平台與賣家間的折扣價所致，這種情況可視同資料相符，但假設收貨人/進口人仍覺得不放心，或碰到業者報關金額與實際金額落差懸殊的情況，則可以按申報不符，海關將依照民眾回報的資料，對風險高的業者研擬應對方式，惟少數貨物可能會因需要加強查核而延遲放行。

若政策上路後，消費者仍未在EZWAY App完成時實登記，會因此領不到海外包裹嗎？

是，自5/16日起，民眾從海外進口貨物時，收貨人/進口人若未事先在EZWAY App上完成實名登記或附紙本委任書，首次包裹仍可通關，但下一次再有未經實名認證或附紙本委任書的包裹通關，海關將不予受理，在補完成身份認證前，包裹將無法進入台灣。

假設消費者已在EZWAY App上完成實名註冊，但後續並未於App上確認回覆報關資訊，會發生甚麼事？

民眾只要完成在EZWAY App上完成實名認證註冊後，便可受理報關，只不過當進口人未於APP上確認回覆該筆報關委任確認時，若未被系統篩選為委任查核案件的對象時，雖不影響貨物通關，但會被列為高風險對象，畢竟海關不能排除進口人/收貨人是否被冒名冒用，或者業者有保護名義上的進口人的風險，有鑑於此，海關必須提高警覺視之為加強查核的對象；反之，如果你的包裹被系統抽查到，那麼則務必回覆委任確認，否則貨物將遲遲卡在海關無法放行。

消費者選擇使用官方物流或第三方集運方式，對於採用EZWAY實名認證的會有影響嗎？

針對淘寶等大型電商平台，自三月中開始便已要求會員，在付費環節時，要先完成實名認證才能完成訂單，另在官方資訊能力強的優勢下，其可以電腦自動化程式作業向海關查詢收貨人姓名及手機門號是否已在EZWAY App內進行實名認證註冊，處理速度較快。相反的，由於私人集運業者多為小型物流業者，當民眾選擇此物流方式時，須透過本國報關業者以人工方式查詢，多少會影響發貨時間。

EZWAY App除了可確認報關資訊外，是否還可追蹤物品清關進度？

EZWAY App預計在6/30進行改版，屆時將整合加入進口簡易報單流程及時間，民眾可直接在App單筆報關委任頁面中掌握貨物處理狀態，至於物流寄送狀態則得於委託的物流業者網站中查詢。

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針對EZWAY App功能與介面部分，接下來會進行那些優化或更新嗎？

隨著EZWAY App使用人數越來越多，App功能也在期間逐漸獲得改善，關務署表示接下來也將在6/30完成App改版作業，並持續針對民眾對App的使用問題優化介面、操作及系統功能。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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