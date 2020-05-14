瑞幸咖啡自爆造假後，終止CEO錢治亞與COO劉劍的職位，並由副總裁郭謹一為代理CEO，這招棄車保帥的策略能讓他們度過眼前危機嗎？

5月12日晚間，瑞幸咖啡自爆造假40餘天後，宣布終止CEO錢治亞和COO劉劍的職位，任命副總裁郭謹一為代理CEO，並試圖「盡快重組公司組織架構、重塑公司價值文化，強化內控確保合法合規，盡一切努力保持經營穩定」。

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錢治亞離場，郭謹一上場，管理層「大清洗」，對瑞幸來說，這無異於丟車保帥。終止錢治亞、劉劍的職位，被業內視為將責任推至二人身上，希望能保住神州系。不過瑞幸能否如自己所言真正度過危機，重回正軌，目前還是未知數。瑞幸方面表示，造假事件調查仍在進行中。

丟車保帥，博士上陣，能否奏效？

《瑞幸閃電戰》中曾經形容CEO錢治亞為：菩薩面龐，雷霆手段，並提到她真正的底色是作風凌厲，治下極嚴。如今看來，泥菩薩過河，已經自身難保。

瑞幸選擇此時將郭謹一推出來，解決目前棘手的局面，已然是開始佈局。

5月12日晚間，瑞幸咖啡發佈公告稱公司董事會特別委員會監督主導的獨立調查，目前發現了關於財務造假的更多證據，董事會在評估該等資訊之後，已終止錢治亞和劉劍的CEO和COO的職位。此外，董事會已任命公司董事、高級副總裁郭謹一為代理CEO，曹文寶和吳剛為董事會成員。

郭謹一在瑞幸的危急存亡時刻擔任了「救火隊長」，新任CEO的來歷確實不一般。郭謹一此前的簡介為北京交通大學交通運輸規劃與管理專業博士，曾就職於交通運輸部運輸服務司，任瑞幸咖啡（中國）有限公司聯合創辦人、高級副總裁。

根據資料顯示，郭謹一可以說是一名學霸，出生於1981年，為內蒙古人，在其過往求學生涯中頗為勵志，他2003年畢業於大連民族學院環境工程專業，隨後就讀於北京交通大學交通運輸學院，攻讀交通運輸規劃與管理專業碩士學位，隨後獲得提前攻讀博士學位的機會。六年期間讀完碩士博士之外，郭謹一還去國外進行深造。

2008年郭謹一曾在英國利茲大學交通研究所進行專案研究，同時參與了多項科技部、國家自然科學基金等專案課題研究。在畢業後，秉著學而優則仕的傳統道路，郭謹一順理成章地進入中國交通科學院擔任研究助理。在中國知網可搜索到其交通領域相關論文10餘篇。

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透過上述內容可以看到，入職神州系前郭謹一一直在交通領域進行學習和研究， 據悉，郭謹一博士畢業後，在2009年至2011年在中國交通科學院擔任研究助理；2011年到2016年在交通運輸部工作；在此之後結識了錢治亞和陸正耀，在2016年至2017年擔任神州優車公司董事長陸正耀的助理；到2017年10月起他開始擔任負責產品和供應鏈的高級副總裁，2018年6月起擔任瑞幸咖啡董事。媒體公開報導稱，郭謹一從交通部辭職去英國待了半年，正好此時錢治亞創業想做咖啡，郭謹一表示「我不想再做和以前行業太相關的事情，自己又很喜歡喝咖啡。」於是二者一拍即合開始了創業。

郭謹一在瑞幸工作期間，多次代表瑞幸發聲，出席相關活動並接受媒體採訪。在2018年，郭謹一曾經由於對星巴克與物業方簽署的協議是否有排他條款的問題，以及是否逼迫供應商「二選一」等問題，深夜在朋友圈對星巴克的壟斷行為表達了不滿，並怒懟星巴克稱：「你敢正面回答我的問題？！瑞幸咖啡無意炒作，證據確鑿，多說無益，明天法庭見！」而星巴克均未予正面回應。

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郭謹一與錢治亞、劉劍和楊飛等人相比，與神州系的交集並不深入，其學術背景與政府背景則讓他顯得更為技術流一些。郭謹一作為瑞幸聯合創辦人、高級副總裁，公開露面發表的內容基本圍繞著瑞幸咖啡的商業模式和他所負責的物流配送等領域。

在很多場合，郭謹一始終強調，瑞幸要做的是用新零售的方式升級傳統咖啡行業。「我個人是一個馬拉松愛好者。我們認為對於瑞幸咖啡來說，現在只是馬拉松的前五公里，崛起還談不上，創業是一場沒有終點的馬拉松。」 在2018年11月20日2018 （第十六屆）中國企業競爭力年會上，瑞幸咖啡共同創辦人、高級副總裁郭謹一如此比喻。

曾有媒體在專訪郭謹一時形容瑞幸背後有一套機器、數據和物聯網構成的後台自動化系統，這能夠保證瑞幸咖啡店在數量快速拓展過程中的產品口味、服務品質的一致性以及營運效率。

據公開資料顯示，另外兩位新設董事中曹文寶於2018年6月起加盟瑞幸咖啡，此前曾擔任麥當勞中國區副總裁；吳剛則於2019年3月加盟瑞幸咖啡出任副總裁，負責公司戰略合作業務，在民航領域工作超過20年，曾任中國聯合航空執行副總裁。這兩位均為瑞幸「新面孔」，並非從神州系出來，他們都是「空降」加盟公司的職業經理人。

在錢治亞離場，郭謹一上場的這個消息中，不難看出，瑞幸幾乎可以說做了丟車保帥的選擇，只是這樣能夠保住瑞幸，讓瑞幸回到正軌上來依然是個未知數。根據美國投資者起訴「瑞幸咖啡」的訴狀全文顯示，郭謹一是被告中的一員。

訴狀中顯示，被告陸正耀、劉劍、郭謹一、劉輝、劉二海，截至目前一直擔任瑞幸公司的董事會主席。陸正耀簽署過瑞幸公司股票上市申請登記表，因此基於證券法案的規定，對股票發行材料中的不真實、誤導性陳述以及任何遺漏應當承擔賠償責任。本訴狀中，上述五人為「董事被告」。

中美證監會聯合調查，向員工道歉，能否挽回聲譽？

想要回到正軌，在丟失的信譽問題上去找補成為了瑞幸的首要選擇。

除了把涉及造假的人員丟出管理層之外，幾乎在昨晚同一時間，網上流傳出瑞幸總裁辦發布的內部郵件截圖， 在這封郵件中，瑞幸向公司員工表達了歉意，稱「給各位夥伴及你們的家人帶來了嚴重的困擾。對此，公司向你們表示深深的歉意。」同時瑞幸稱自爆造假後，讓公司「陷入前所未有的危機並身處輿論漩渦中」，品牌形象和聲譽受到前所未有的衝擊。截至目前，瑞幸方面並未回應該截圖內容。

曾在瑞幸工作，目前已經轉回神州的汪可透露在2020年前，瑞幸實際上已經從神州系剝離出去，現在他也不是很了解情況了。不過對瑞幸造假的消息，他表示「自己對造假完全不知情，誰能想到，到現在自己都很難接受，太不可思議了。」

在過去一個月來，瑞幸稱「全體夥伴頂住了巨大壓力，全力以赴服務客戶」。瑞幸的經營狀況被形容為「門店保持正常運行，供應鏈穩定運轉，產品持續創新」。

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在四月初，瑞幸自爆造假第二天，瑞幸門市就發生了「擠兌」事件，消費者蜂擁而至，導致瑞幸門市爆單，APP和小程序當機。據接近瑞幸咖啡人士透露，瑞幸咖啡最近一個月的經營狀況有了很大好轉，蘋果APP Store端目前茶飲類APP下載量中瑞幸咖啡仍保持「免費APP排行榜」榜首的位置，緊隨其後的是美團外賣、餓了麼、肯德基、盒馬等。

在過去一個月，瑞幸咖啡還推出了一系列新品，瑞幸咖啡系列以及小鹿茶系列上新超過五款新品。瑞幸咖啡方面還完成了第二季逐鹿「百萬大咖」活動，不過瑞幸於4月28日在App首頁更新頁面：第9期百萬大咖暫停一周。這也就意味著瑞幸在這一周停止了現金分享活動。瑞幸官方表示，暫停該活動，是因為五一長假即將來臨，「百萬大咖」活動也要放個假。4月28日－5月4日暫停一周。5月5日第9期繼續。

4月27日，一張「瑞幸被相關部門接管」的截圖在網上瘋傳。後經證實，瑞幸總部確有數名審計人員進入，而後中國證監會依據「長臂管轄權」派駐調查組，同時有工商執法人員介入調查，長達六小時。在中國證監會入駐調查之後，瑞幸向美國SEC提交文件，稱公司無法在4月30日之前提交2019年年報，原因是疫情的影響和公司的內部調查沒有結束。

瑞幸在4月23日也已經宣布了獨立董事、審計委員會委員托馬斯·P·邁耶（Thomas P．Meier）辭職，目前，瑞幸咖啡董事會下屬的審計委員會只剩3位獨立董事。據美國《華爾街日報》報導援引知情人士的消息稱，何剛是在4月30日從瑞幸咖啡離職，並稱何剛選擇離職是個人原因，與瑞幸自爆造假事件無關。

中美兩國證監會均已合力開啟對瑞幸造假一事的調查，瑞幸造假已然涉及到更為嚴肅的法律層面，並非瑞幸一家之言或者自查能結束的事情。過去一個月來，瑞幸自爆財務造假，愛奇藝、好未來等中概股相繼被做空，業界普遍認為，這是瑞幸造假後引發了中概股的連鎖反應。4月23日，美國證券交易委員會（SEC）主席傑伊－克萊頓（Jay Clayton）上電視，罕見地指明中概股風險。這是有史以來第一次，美國證監會主席在電視上公開提醒投資人不要投資中概股。

瑞幸在公告中表示目前正在配合和回應來自中美兩國監管部門的問詢。公司未來將繼續配合內部調查，並在董事會和新管理層的領導下聚焦業務發展。接近瑞幸內部人士稱，相信很快就會有一個結果出來。至於這個結果如何，恐怕要拭目以待了。專家則認為，瑞幸已經犯了美股市場的大忌，這是個致命的錯誤且不可饒恕，「一日為賊，終身為賊。」

錢治亞、劉劍職位終止的背後

終止錢治亞、劉劍的職位，被業內視為將責任推至二人身上，希望能保住神州系。

但，這無法遮蓋他們背後的陸正耀，甚至是劉二海與黎輝。

作為瑞幸咖啡創辦人的錢治亞，於1998年畢業於武漢紡織大學，2004年離開武漢去北京，跟著陸正耀一起創業，是神州租車、神州優車兩家上市公司的創辦元老；2007年9月，錢治亞擔任北京神州汽車租賃有限公司首席營運官，2014年5月任神州租車有限公司執行副總裁兼營運總監，2016年4月任神州優車股份有限公司董事及首席營運官；2017年11月，錢治亞從神州優車離職，但仍將擔任公司戰略委員會委員。離職後，錢治亞創立瑞幸咖啡（luckin coffee）。2020年1月9日，錢治亞當選新浪「2019十大經濟年度人物」，成為其中唯一的女性企業家。

而畢業於中央財經大學的劉劍，在2008年至2015年期間先後擔任神州租車車輛管理中心副主任和收益管理負責人，在2015年至2018年，則擔任神州優車收益管理負責人；從2018年5月起，劉劍擔任瑞幸咖啡COO。

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從簡歷可以看出，兩人均已追隨陸正耀多年。

而昨晚瑞幸公告顯示，該公司董事會薪酬委員會由肖恩（Sean Shao）、劉二海和郭謹一組成，肖恩（Sean Shao）擔任主席；董事會任命和公司治理委員會由魏元昌（Wai Yuen Chong）、黎輝和郭謹一組成，魏元昌（Wai Yuen Chong）擔任主席；審計委員會成員無變化。

其中的劉二海，曾被媒體報導系陸正耀的「貴人」，與陸正耀的關係密切，據《略大參考》報導，兩人結識於2005年9月，當時尚在聯想投資的劉二海找到陸正耀，想投資後者創辦的UAA，從此劉二海堅定站在了陸正耀的身後：從UAA到神州租車，再到瑞幸；在神州租車2014年在港股上市之際，劉二海更曾透露自己與陸正耀私交甚好，幾乎每週都會討論經營業務的事情。

另外一位焦點人物黎輝，也曾在神州租車未能在美國上市時，推動華平投資對神州租車進行了2億美元（約新台幣59億元）的股權投資，此後也一直與陸正耀聯繫緊密。

因此，在《中國經營報》的報導中，將陸正耀、劉二海、黎輝稱為資本層面「鐵三角」。渾水創辦人卡森·布洛克在接受採訪時甚至認為，黎輝和劉二海很可能就是瑞幸的問題所在。

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責任編輯：林芳如

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