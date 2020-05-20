創業圈有句俗諺「一個人走得快，一群人走得遠」，科技部「創新創業激勵計畫」（ FROM IP TO IPO PROGRAM，以下簡稱 FITI 計畫）提供一系列輔導資源，每一梯次計畫提供為期 6 個月的系統性商業培訓，陪伴新創團隊將研究成果轉化成商業項目。
新創團隊入選 FITI 計畫，能參與各類創業知識及演練的核心課程，以及兩階段營隊深度培訓、國際業師給予團隊一對一指導等資源。科技部特別邀請 3 家從 FITI 計畫「畢業」的新創團隊，分享他們在 FITI 計畫獲得寶貴的收穫，以及如何讓創業之路「從 0 到 1」順勢展開。
車聯網數據平台「三維人」：新創團隊體驗創業過程，相信 FITI 是最好的出發點
創業初衷希望透過科技改變世界的「三維人」，創業前獲得通訊大賽冠軍，當時創業題目聚焦「可穿戴式無線通訊定位裝置」。執行長余嘉淵表示，三維人第一年參加 FITI 計畫鎩羽而歸，也因業師的建議重新調整商業模式，隔年再次挑戰 FITI 計畫，一舉拿下傑出創業團隊，獲得 200 萬元創業啟動金，成功開啟創業之路。
非常善於尋找資源的三維人，對台灣所有孵化器、加速器瞭若指掌。余嘉淵說，所有台灣加速器的輔導機制，只有 FITI 計畫獨家規劃三天兩夜的深度培訓營隊，讓他印象最深刻。培訓營集結所有創業團隊在密閉空間，短時間不斷腦力激盪新的商業模式，同時每天有國際業師進行一對一指導，還有產業專家提供個案分析、營運規劃等諮詢。
此外，這三天兩夜更不斷進行上台 Pitch 訓練，淬鍊簡報內容，培養團隊向創投募資的實戰能力。「創業永遠不會只有技術這件事，參加 FITI 計畫讓我拓展策略談判、財務、法務等創業知識，幫助非常大。」余嘉淵回應。
余嘉淵接著說，FITI 計畫的人脈鏈結資源，對三維人直接帶來營收幫助。FITI 計畫結束後受科技部推薦，銜接參與「預見新創計畫 Vision Program」，新加坡駐點一個月考察國際市場。 Vision Program 讓三維人有幸參加當地大型展會，成功拓展 2 家重點客戶，創造 600 萬訂單營收效益。
「我認為 FITI 是台灣所有新創，應該從這裡為起點的地方，有紮實課程訓練、高額獎金，幫助我們真的從 Idea 到 Implementation」余嘉淵解釋。
智慧財產權管理系統「睿加科技」：FITI 幫我們釐清商業策略，重新檢視服務價值
同樣獲得 FITI 計畫創業傑出獎的「睿加科技 IPPLUS」，主要商業模式為打造專利案件申請與管理平台，提供智慧財產權解決方案。 IPPLUS 執行長吳鵬君表示，參與 FITI 最大幫助，就是協助團隊重新思索服務模式並重新調整商業策略。
經歷六個月培訓過程，進行階段性專家評選，落實技術驗證、商機驗證及市場驗證。「每次業師的建議，讓我們從紙上談兵，轉化為實際驗證，紮實調整 IPPLUS 商業策略，不斷思考市場需求並精煉服務項目。」吳鵬君回應。
吳鵬君接著說，「FITI 就像一面鏡子，讓我們重新檢視創業項目，是否為市場真正所需，還是團隊一廂情願的想法。」而 FITI 計畫的培訓就像推動新創「轉骨」催化劑，受惠業師各種建議，讓 IPPLUS 創業初期的想法經歷雕琢、驗證，協助成員跳脫既有思維框架，確保未來走入市場擁有更高成功機率。
除了業師輔導，FITI 計畫還提供一系列投資交易媒合會，透過示自身成果或商品樣板，吸引創投、天使挹注種子資金。因為經歷一連串 Pitch 指導，IPPLUS 因應今年疫情衝擊，即時調整營運策略，從海外布局轉為國內市場推廣，逆勢帶動營收成長 400~500%。
吳鵬君最後表示，「參加 FITI 讓我們清楚認知自己的能力，只要有在意你的用戶，創業絕對不要輕言放棄！」
行李寄放平台「拉可」：FITI 協助我們邁向國際化，成功拓展海外新市場
提供旅客找尋鄰近咖啡廳、旅店或商店寄放行李的「拉可 Lalalocker」，創辦人陳柏任表示，參加 FITI 計畫過程最大收穫，幫助 Lalalocker 優化商業戰略，原本團隊只鎖定台灣市場，因業師、專家的建議，意識到服務廣度必須迎向規模化及國際化。
因此在 FITI 培訓階段，Lalalocker 持續擴展營運據點，鎖定觀光產業興盛的重點城市，目前 Lalalocker 服務在香港、大阪、東京、首爾、紐約、歐洲城市等海外十多個城市成功落地。此外，陳柏任認為 FITI 計畫提供的創業啟動金，對新創團隊幫助甚多，Lalalocker 善用 FITI 計畫的資金，投入海外 BD 團隊的營運，幫助團隊快速擴展市場的最直接協助。
另一方面，FITI 計畫結束之後 Lalalocker 受邀進駐科技新創基地（Taiwan Tech Arena；TTA），延續 FITI 資源獲得更多共享商業課程及活動資源。陳柏任回應，進駐 TTA 除了享用軟硬體資源，同時展開其他創業資源的鏈結，Lalalocker 後續成功申請法國在台協會的交流計畫，飛往法國探勘市場機會，拜會當地加速器、育成中心以及與新創團隊交流。
藉由 FITI 輔導機制，Lalalocker 的合作店家數，從原本 100 多家快速增長 5 倍規模，消費者寄放的行李數至今也突破 2 萬件。目前 Lalalocker 展開新服務項目，許多商家客戶亦是從 FITI 結識的團隊推薦而來，陳柏任說「在 FITI 除了培養商業邏輯，更珍貴的資源是當時認識的人脈，在後續創業過程，許多效益已經開始發酵。」
三維人公司官網：http://www.3drens.com/
睿加科技股份有限公司：https://ipplus.io/
拉可有限公司：https://www.lalalocker.com/zh-TW/