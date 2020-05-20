FITI 計畫成立至今，共培訓 600 家新創團隊、輔導 2,889 位青年創業者、總募資額 33.6 億新台幣，團隊獲募資比例達 42%。

創業圈有句俗諺「一個人走得快，一群人走得遠」，科技部「創新創業激勵計畫」（ FROM IP TO IPO PROGRAM，以下簡稱 FITI 計畫）提供一系列輔導資源，每一梯次計畫提供為期 6 個月的系統性商業培訓，陪伴新創團隊將研究成果轉化成商業項目。

新創團隊入選 FITI 計畫，能參與各類創業知識及演練的核心課程，以及兩階段營隊深度培訓、國際業師給予團隊一對一指導等資源。科技部特別邀請 3 家從 FITI 計畫「畢業」的新創團隊，分享他們在 FITI 計畫獲得寶貴的收穫，以及如何讓創業之路「從 0 到 1」順勢展開。

車聯網數據平台「三維人」：新創團隊體驗創業過程，相信 FITI 是最好的出發點

數位時代 賀大新/攝

創業初衷希望透過科技改變世界的「三維人」，創業前獲得通訊大賽冠軍，當時創業題目聚焦「可穿戴式無線通訊定位裝置」。執行長余嘉淵表示，三維人第一年參加 FITI 計畫鎩羽而歸，也因業師的建議重新調整商業模式，隔年再次挑戰 FITI 計畫，一舉拿下傑出創業團隊，獲得 200 萬元創業啟動金，成功開啟創業之路。

非常善於尋找資源的三維人，對台灣所有孵化器、加速器瞭若指掌。余嘉淵說，所有台灣加速器的輔導機制，只有 FITI 計畫獨家規劃三天兩夜的深度培訓營隊，讓他印象最深刻。培訓營集結所有創業團隊在密閉空間，短時間不斷腦力激盪新的商業模式，同時每天有國際業師進行一對一指導，還有產業專家提供個案分析、營運規劃等諮詢。

此外，這三天兩夜更不斷進行上台 Pitch 訓練，淬鍊簡報內容，培養團隊向創投募資的實戰能力。「創業永遠不會只有技術這件事，參加 FITI 計畫讓我拓展策略談判、財務、法務等創業知識，幫助非常大。」余嘉淵回應。

余嘉淵接著說，FITI 計畫的人脈鏈結資源，對三維人直接帶來營收幫助。FITI 計畫結束後受科技部推薦，銜接參與「預見新創計畫 Vision Program」，新加坡駐點一個月考察國際市場。 Vision Program 讓三維人有幸參加當地大型展會，成功拓展 2 家重點客戶，創造 600 萬訂單營收效益。

「我認為 FITI 是台灣所有新創，應該從這裡為起點的地方，有紮實課程訓練、高額獎金，幫助我們真的從 Idea 到 Implementation」余嘉淵解釋。

智慧財產權管理系統「睿加科技」：FITI 幫我們釐清商業策略，重新檢視服務價值

數位時代 賀大新/攝

同樣獲得 FITI 計畫創業傑出獎的「睿加科技 IPPLUS」，主要商業模式為打造專利案件申請與管理平台，提供智慧財產權解決方案。 IPPLUS 執行長吳鵬君表示，參與 FITI 最大幫助，就是協助團隊重新思索服務模式並重新調整商業策略。

經歷六個月培訓過程，進行階段性專家評選，落實技術驗證、商機驗證及市場驗證。「每次業師的建議，讓我們從紙上談兵，轉化為實際驗證，紮實調整 IPPLUS 商業策略，不斷思考市場需求並精煉服務項目。」吳鵬君回應。

吳鵬君接著說，「FITI 就像一面鏡子，讓我們重新檢視創業項目，是否為市場真正所需，還是團隊一廂情願的想法。」而 FITI 計畫的培訓就像推動新創「轉骨」催化劑，受惠業師各種建議，讓 IPPLUS 創業初期的想法經歷雕琢、驗證，協助成員跳脫既有思維框架，確保未來走入市場擁有更高成功機率。

除了業師輔導，FITI 計畫還提供一系列投資交易媒合會，透過示自身成果或商品樣板，吸引創投、天使挹注種子資金。因為經歷一連串 Pitch 指導，IPPLUS 因應今年疫情衝擊，即時調整營運策略，從海外布局轉為國內市場推廣，逆勢帶動營收成長 400~500%。

吳鵬君最後表示，「參加 FITI 讓我們清楚認知自己的能力，只要有在意你的用戶，創業絕對不要輕言放棄！」

行李寄放平台「拉可」：FITI 協助我們邁向國際化，成功拓展海外新市場

數位時代 賀大新/攝

提供旅客找尋鄰近咖啡廳、旅店或商店寄放行李的「拉可 Lalalocker」，創辦人陳柏任表示，參加 FITI 計畫過程最大收穫，幫助 Lalalocker 優化商業戰略，原本團隊只鎖定台灣市場，因業師、專家的建議，意識到服務廣度必須迎向規模化及國際化。

因此在 FITI 培訓階段，Lalalocker 持續擴展營運據點，鎖定觀光產業興盛的重點城市，目前 Lalalocker 服務在香港、大阪、東京、首爾、紐約、歐洲城市等海外十多個城市成功落地。此外，陳柏任認為 FITI 計畫提供的創業啟動金，對新創團隊幫助甚多，Lalalocker 善用 FITI 計畫的資金，投入海外 BD 團隊的營運，幫助團隊快速擴展市場的最直接協助。

另一方面，FITI 計畫結束之後 Lalalocker 受邀進駐科技新創基地（Taiwan Tech Arena；TTA），延續 FITI 資源獲得更多共享商業課程及活動資源。陳柏任回應，進駐 TTA 除了享用軟硬體資源，同時展開其他創業資源的鏈結，Lalalocker 後續成功申請法國在台協會的交流計畫，飛往法國探勘市場機會，拜會當地加速器、育成中心以及與新創團隊交流。

藉由 FITI 輔導機制，Lalalocker 的合作店家數，從原本 100 多家快速增長 5 倍規模，消費者寄放的行李數至今也突破 2 萬件。目前 Lalalocker 展開新服務項目，許多商家客戶亦是從 FITI 結識的團隊推薦而來，陳柏任說「在 FITI 除了培養商業邏輯，更珍貴的資源是當時認識的人脈，在後續創業過程，許多效益已經開始發酵。」

三維人公司官網：http://www.3drens.com/

睿加科技股份有限公司：https://ipplus.io/

拉可有限公司：https://www.lalalocker.com/zh-TW/

科技部「創新創業激勵計畫」2020 年第二梯次徵件，即日起至 6 月 30 日。

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