蘋果與Google今共同釋出針對降低新型冠狀病毒群聚感染所開發的「暴露通知API」，此外，蘋果也在最新iOS 13.5推送中，更新裝置解鎖配套。

蘋果與Google共同宣布針對新型冠狀病毒（COVID-19）「暴露通知API」（Exposure Notifications System API）已完成開發，蘋果透過今日發布的iOS 13.5版本加入「暴露通知API」新增接觸途徑追蹤功能，而Google也同步推出更新，將兼容於Andrid 6.0及更高版本的裝置。

此外，蘋果今日推送的iOS 13.5更新，也加入了針對疫情而有的Face ID配套更新。iPhone用戶更新最新版本後，就不會再遇到戴著口罩無法快速解鎖裝置的問題。

戴著口罩也可以輕鬆解鎖iPhone

iOS 13.5更新項目並不多，但卻是針對疫情的關鍵優化。其中，戴著口罩進行Face ID臉部辨識時，即會直接跳入密碼欄位輸入畫面，方便用戶進行解鎖，且不只適用於開啟螢幕的情境，任何有需要Face ID進行身份辨識的狀況，都會啟用這項機制，像是自動輸入帳號密碼、App Store應用程式下載等情形。

暴露通知API，助各國追蹤疫情接觸點人潮

此外，「暴露通知API」將免費提供全球公共衛生單位做進一步的整合應用。截至目前已有22個國家/地區申請API，預期將會與當地開發的接觸途徑追蹤APP整合，以提升數據準確率。

再經過數週的協作後，蘋果與Google今日釋出的「暴露通知API」，可透過手機中藍牙功能的互動連結數據，去判斷各地區的群聚熱點，提醒使用者避免進入高風險感染區。此外，確診者也能主動通報接觸途徑追蹤App，近一步透過API發送訊息通知其他接觸者，但此API並不會收集地點數據且無法辨識用戶。

App Store

需要強調的是，蘋果與Google僅提供追蹤技術的API，各地公衛組織仍須開發自己的App才能整合「暴露通知API」的技術。目前在確定使用此API的22個國家/地區中，並不包括英國及澳洲等已有自己解決方案的國家，但蘋果和Google希望將有更多國家/地區應用這個API，降低全球新冠病毒的群聚感染風險。

使用「暴露通知API」的公衛機構僅可將技術用於追蹤新冠病毒確診者歷史途徑，而使用者可打開或關閉曝光通知，而公衛機構所開發的App無法獲得地點數據，也不可將用戶數據用於廣告。

資料來源：蘋果、Google、Engadget