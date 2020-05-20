以往堅持走原創內容路線的Apple TV+，在疫情導致製作中斷的情況下，也不得不尋求舊影集的奧援。

蘋果去年上線的串流平台Apple TV+，在推出之際曾為自己訂下專注於原創內容、不播舊片的準則，但受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，這位科技巨頭也不得不做出妥協。

蘋果去年11月加入串流媒體戰局，儘管Apple TV+在內容數量上一直為人詬病，蘋果仍舊堅持要打造原創內容平台，而不會靠賣座的舊影集來拉攏消費者。2月底財報會議上，執行長庫克更出面表示，重播舊片不符合蘋果的原創精神，不會跟隨競爭對手的腳步。

原創影集斷炊，傳蘋果正洽談老節目彌補

根據《彭博社》報導，蘋果目前正積極和片商接洽，購買經典的舊影集或電視節目，充實內容庫以和Netflix、Hulu及Disney+等在娛樂媒體界浸淫已久的大佬們競爭。

今年3月時，蘋果宣佈由於持續蔓延的疫情危機，已全面暫停旗下各個影集、電影的拍攝，包括《晨間直播秀》、《基地》、《末日光明》、《莉西的故事》、《靈異女僕》、《太空使命》等眾多作品。

儘管拍攝中止在短時間內，可能不會對影集的供應造成影響，且即使蘋果從未公佈用戶數據，在疫情期間肯定也收穫不少新用戶，上季的服務營收達到133億美元，彌補了iPhone銷售下滑，硬是繳出1%的同比成長。

但時間拉長來看的話，Apple TV+內容原先就少於Netflix、Disney+、Hulu等強勢平台，倘若再因疫情導致作品推出延宕，沒東西可看的情況下勢必會導致用戶出走。

除了購買舊片，蘋果在添購新作品上也持續發力，消息人士指出，蘋果為獲得湯姆．漢克出演的《怒海戰艦》上架Apple TV+，已經向Sony支付了7,000萬美元，取得15年的串流媒體播映權。這部電影的拍攝成本約為5,000萬美元。

轉化率低迷，全原創內容真是用戶要的嗎？

更令人關注的是，疫情過去後，蘋果是否會回到堅持原創的路線，還是會繼續走一般串流平台的道路，添購更多舊的經典作品呢？

Quibi、Peacock、HBO Max等越來越多串流平台都在今年參戰，去年Apple TV+上線時表現就慘敗同期的Disney+，競爭對手輩出的環境下，是否還有信心堅持原本的道路？

研究發現，即使Apple TV+免費送，消費者的啟用率仍然不是太好。 Hadrian via shutterstock

由於內容沒有Netflix、Disney+等平台豐富，有自知之明的蘋果起初便走低價路線，每月訂閱費用僅4.99美元（約台幣149.5元），不到Netflix費用一半，推出時更宣佈購買iPhone 11、iPad等新款硬體產品的用戶，可免費享有1年份會員。

即使一反蘋果往常高價形象跳下來打價格戰，成效似乎非常有限。2月時多份研究指出，只有不到1,000萬的蘋果用戶啟用了免費贈送的Apple TV+，以及啟用免費1年份會員的用戶中，只有59%的人打算在到期後付費訂閱。

串流媒體分析公司Flixed的資料也指出，使用Apple TV+ 7天免費服務的用戶中， 願意付費訂閱的轉化率僅28%左右 。各項數據皆指出，目前的Apple TV+對民眾來說興致缺缺。

堅持走原創路線，不播任何老舊影集的傲骨確實讓人印象深刻，但這樣的作法真的是消費者要的嗎，從這次傳出破例購買舊內容的消息來看，恐怕蘋果自己也不是那麼有把握了。

資料來源：CNBC、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云