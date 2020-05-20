武漢肺炎疫情仍在美國延燒，為了無法隨心所欲出門的讀者們，比爾蓋茲今年的夏季書單也加碼推薦多本書籍、影集甚至遊戲供民眾參考。

美國正深陷新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）苦海，炎炎夏日不能出門，在家看本好書未嘗不是件樂事。縱然比爾蓋茲正全心投入應對肺炎疫情中，今年的夏季書單依舊沒有缺席，仍為大眾推薦多本優秀好書。

比爾蓋茲表示，儘管近來他幾乎所有的會議與對話，都圍繞在武漢肺炎及如何遏止疫情擴散上，他還是時常被問到都在看些什麼，因此本次除了書單上的5本書外，還加碼介紹更多書籍、影集甚至是遊戲，希望每個人在這個特殊時期，都能找到感興趣的作品。

Gates Notes

這本書是由作者伊格的回憶錄，以及克服心理創傷的指南揉合而成。二戰期間，當時年僅16歲的伊格被送入納粹奧斯威辛集中營，並從此與父母失散。大難不死的她在戰爭後遠赴美國成為一名治療師，透過從自身經歷汲取的經驗，為有著心理創傷的患者提供跨越難坎的見解。

在疫情仍然壟罩的此刻，比爾蓋茲認為，很多人或許可以從她的建議中得到安慰。

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這本科幻小說推出有一定時間，並曾翻拍成電影。比爾蓋茲表示，這是本在你閱讀完後會令你思考、討論很長一段時間的書，牽涉到6個時間軸間隔上百年的故事，從19世紀中期太平洋上的一艘帆船，到24世紀的未來世界，彼此相距遙遠卻又互相關聯。

比爾蓋茲提到，如果你喜歡這種講述人性好壞的故事，那麼你一定會和他一樣愛上這本書。

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今年卸任迪士尼執行長的鮑伯．艾格，在這本書中描述擔任執行長時的感受與實務。比爾蓋茲讚譽，這是他近年來讀過最棒的商業書籍，艾格藉由此書讓你一窺在這間娛樂王國中，他一路怎麼收購皮克斯、盧卡斯影業、漫威等一眾強大IP與製作公司，建立迪士尼的競爭優勢，彌補它的短處。

比爾蓋茲認為，無論你是尋找商業上的實務見解，或者單純想要放鬆一下，在這個迪士尼最具顛覆性的時代，任何人都會喜歡他職掌迪士尼期間的故事。

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武漢肺炎為全球帶來無數動盪，在歷史上，一戰期間爆發的西班牙流感，是武漢肺炎最近的一次借鏡。當時在全球蔓延這種致命疾病，奪走了上千萬條性命，儘管1918年與一百年後的現在整體環境上截然不同，人們依舊面對著許多同樣的困難，這本書是很好的參考。

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此書的兩位作者是諾貝爾經濟學獎的得主，儘管這本書著於肺炎爆發之前，沒有提及現在各國最關心的疫情下的經濟情形，仍舊透過移民等議題，深入淺出地為非經濟背景的讀者，講述經濟體系中複雜的影響。

比爾蓋茲是本書作者的粉絲，也不諱言提到書中提到的富人稅問題，坦然聲稱稅制應該有所改革，像他這樣的有錢人需要向政府繳納更多稅款。

在這次書單的5本書之後，比爾蓋茲還加碼推薦9本書籍及6部影集、電影/紀錄片，《數位時代》整理如下：

書籍

6部影集、電影

最後，對於如何在疫情下消磨時間，比爾蓋茲也向大家推薦橋牌這款經典撲克牌遊戲，聲稱這是他多年來的娛樂之一，並透露投資之神巴菲特也是他的一名牌友，縱使因為疫情不方便出門，他們仍有透過線上平台進行遊戲。

資料來源：Gates Notes、Netflix、公視、LIKEWISE

責任編輯：蕭閔云