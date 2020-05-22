鴻海集團2019年展開世代交棒，董事長劉揚偉受命接下5兆元旗艦級電子製造巨頭指揮官角色，上任一年，他在股東報告書分享感言，並透露即將成立鴻海研究院。

對鴻海來說，2019年是內外挑戰兼具的一年！鴻海董事長劉揚偉發佈兩千字最新致股東報告書，詳細說明接班一年以來，遭逢全球肺炎災情，內有接班團隊上路考驗時的對策與心情感想。

鴻海董事長劉揚偉接任董事長一年，也剛好是外部環境變化最多的一年。 蔡仁譯攝影

隨劉揚偉時代展開，他也宣告，鴻海將要從原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，為此除有「F1.0～F3.0的數位轉型計畫」，佈局「3＋3」戰略，也就是3個新產業搭配3個新關鍵技術：「電動車、數位健康、機器人」產業，及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」新技術作為鴻海重要發展策略。

為鞏固鴻海在技術領域的領先地位， 他宣佈將在2020年中成立鴻海研究院，下面將設五大研究所，分別為：人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所，期望超前研發為未來佈局。

最後他指出，「任何一個時刻都可以是『最壞的時代，也是最好的年代』」，端看是否準備好了迎接新局，走過45年，鴻海這個5兆元營業額巨鱷，下一步將轉型知識經濟型企業。

以下為劉揚偉致股東報告書全文：

鴻海創辦人郭台銘2019年宣佈董座交棒劉揚偉，開啟鴻海新時代。 鴻海

2019年對於集團來說，是相當不容易的一年，外有中美貿易大戰燒得火熱，內有公司領導團隊交棒轉換，內外都處在一個高度變動時期。

但即使是如此充滿挑戰的一年，感謝有創辦人打下的紮實基礎、各位股東的全力支持、客戶的充分信任，以及員工與供應商夥伴的辛勤付出，所以，我們仍然繳出了全年營收再創新高的漂亮成績單。

2019年鴻海營運狀況是：全年合併營收5.343兆元，較前一年增加1%；本期淨利歸屬於母公司業主為1,153.09億元，每股盈餘為新台幣8.32元。除了交出好成績之外，公司也承諾將繼續追求良好的財務績效，長期穩定地創造更高的經濟價值回饋給股東，同時落實公司治理原則，並持續提高鴻海資訊透明度。

過去這半年，全球歷經疫情衝擊，集團一方面首重防疫、務求確保員工安全，一方面心繫客戶，加緊復工復產腳步。而儘管疫情為世界經濟帶來了考驗，但公司一向認為「任何一個時刻都可以是『最壞的時代，也是最好的年代』」，端看我們是否準備好了迎接新局，因此，鴻海從一開始的奠基於核心製造技術，到近年積極往工業互聯網應用發展，與致力於資通訊科技領域的研發，成績都有目共睹，例如被《富比士雜誌》（Forbes）評定為全球百大數位公司第25名；也名列科睿唯安 ( Clarivate Analytics )評選的 2020全球百大創新機構名單，同時台灣民營企業中，更唯一只有鴻海連續三年獲得這項殊榮。

雖然頻頻獲得肯定，但集團並不會以此為滿足，仍然不斷極力求新求變，要讓原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，具體做法就是走上F 1.0現況優化、F 2.0數位轉型、以及F 3.0轉型升級等三條看似有區分、其實卻是合而為一的道路，朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。

在F1.0現況優化部份，公司在去年已對外宣示「分工、分享、興利、除弊」四大重點並貫徹執行，也就是以「強中央、富地方」的精神，讓中央與子公司以及中央與次集團之間分工清楚，並全力推動集團內部的資訊高速公路以彼此即時分享各項資訊與心得。

事實上，2020年新冠肺炎疫情剛開始爆發時，「分工、分享」的協作就發揮了功效，讓全球各廠區得以聯手超前佈署、有序推進復工復產。另外，集團也在採購流程中導入系統化機制，以排除人性所可能帶來的弊端，減少不必要的成本、也增加股東利潤，進而達到「興利、除弊」的效果。

數位轉型加速，升級佈局三大領域

在F2.0 數位轉型方面，公司則善用數位科技使整體營運更有效益。例如，我們優化了網站平台以與投資大眾高效溝通、提昇法人與投資人體驗；也建構了供應鏈管理平台，讓我們的上游廠商與客戶都能夠清楚相關訂單執行情況，一方面使公司可以藉由明確的數字表現強化供應商管理，另方面也讓公司能夠更機動迅速滿足客戶的需求變化。

另外，公司也著手建立各種大數據資料庫，讓各管理環節能依照客觀數據，而非人的主觀意識做決策，形成自動化的智能決策流程，也提高決策速度與品質。此外，無論是生產或是績效管理也都將以數位科學化方式來「提質、增效、降本、減存」，最終則極大化集團收益報酬。

至於F3.0的轉型升級，則將藉由研發新技術與投身新產業來達到目標。我們將投資「電動車、數位健康、機器人」此三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三項新技術領域，以「三加三」作為公司重要的發展策略。

以電動車為例，鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。

此外，為鞏固在技術領域的領先地位，公司特別將在年中成立鴻海研究院，預計下設五大研究所，分別為：人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所。

鴻海研究院能為集團提供尖端技術研究服務與不斷產生新的經濟增長點，研究成果將前瞻支持鴻海5年後的成長戰略，協助事業單位保持產品競爭力，並且推動集團進入新產業。

威州製造基地，今年終試產

鴻海一直根留台灣、布局全球，在大陸、墨西哥、加拿大、捷克、荷蘭、印度、越南……等多處都設有據點服務客戶，於美國威斯康辛州的投資案也按規劃穩定前進：威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設、威州製造園區也計畫在2020年中開始試產，同時亦極力延攬各方優秀人才，在先進製造、未來科技的架構下為集團美國供應鏈預先播種。

雖然集團並不需要直接面向消費者，但公司所做的每一件事情，都是在「致力於為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者」的信念而存在、服務，所以，每天一大早我們都滿心期待地展開工作，因為今天又是新的一天，讓我們可以為全人類的智慧生活有所奉獻。

走過四十五年的鴻海不停地與時俱進，但是「愛心、信心、決心」的理念精神始終不變，也從來未曾或忘我們對股東、對員工、對社會的責任。

集團將持續運用過去所累積的頂尖製造技術與高效供應鏈管理能力為堅實的基礎，主動超前研發，並善用集團的全球佈局優勢，積極扎根未來。我們相信，堅持著追求「速度、準度、精度、深度、廣度」的卓越傳統，鴻海必將持續創造企業價值及豐厚報酬回饋股東、貢獻社會！