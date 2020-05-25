蘋果前產品工業設計師及聲音工程師共同創業，成立智慧音響新創Syng，強調其智慧音響不僅「智慧」，還將更貼近真實聲音的沈浸式感受。

智慧音響越來越走近人們的生活，協助查詢生活訊息、提醒行程等等，但強調聲音體驗的智慧音響卻不多。曾打造第一代iPhone的蘋果前產品工業設計師克里斯多福·斯特林格（Christopher Stringer），以及曾在蘋果負責聲音工程項目的工程師阿弗茲·菲密利（Afrooz Family）共同成立的新創公司Syng， 目標將為智慧音響的使用者帶來更貼近真實聲音的聆聽感受 。

總部位於加州洛杉磯的Syng於去年初正式成立，目前已募集將近1,500萬美元的A輪融資金額。Syng表示預計在今年第四季推出名為Cell的智慧音箱，不僅將支援多種規格形式及音訊格式，還將在「智慧」之外，強調沉浸式的聲音渲染體驗。

Syng創辦人之一的斯特林格，過去在蘋果擔任工業設計師超過21年，與蘋果前設計長喬尼·艾夫（Jony Ive）同樣都曾為蘋果設計多款創新的產品，其中包括第一代iPhone、iPad的設計， 另一名創辦人菲密利，在蘋果任職6年期間，主要負責包含HomePod在內各項產品的聲音工程。

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不只銷售智慧音箱，還推訂閱服務

Syng初創團隊成員的背景十分多元，分別來自Nest、Ring、Nike、Facebook、Bowers & Wilkins與Harman International Industries等公司，因此讓Syng產品技術集結物聯網、人機互動、網路社群、音響聲學等領域，同時在斯特林格和菲密利的帶領下，能預期產品將具備優異的設計質感及聲音輸出品質。

除了將在今年第四季開始銷售智慧音響之外，屆時不僅將推出訂閱服務增加收入，還計劃將旗下智慧音響技術授權其他品牌使用，多元拓展營收來源。此外，Syng也將順應市場需求而與其他物聯網產品整合，切入更龐大的物聯網應用市場。

雖然目前Syng尚未說明是將使用既有的Google Assistant、亞馬遜Alexa平台，還是計劃開發自有的數位助理服務，但預期競爭激烈的智慧音箱市場將隨著更多新競爭者的加入而更加豐富有趣。

資料來源：Apple Insider、9to5Mac

責任編輯：陳映璇