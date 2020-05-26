據外媒報導，UNIQLO將在今年夏季開始進軍口罩業務，計畫使用透氣性好的材料生產和銷售布質口罩，且夏天戴也不悶熱。

UNIQLO口罩的價格目前尚未確定，不過預計將在1,000日元（約新台幣277元）左右。

UNIQLO母公司迅銷會長兼社長柳井正，最近在接受《日經新聞》採訪時，解釋了為什麼他們要進軍口罩業務，儘管日本疫情已經沒有那麼嚴重，各地區的緊急事態宣言陸續解除，但UNIQLO估計，作為預防傳染措施，消費者對口罩的需求依舊很大。此外，柳井還提到了向日本的醫療機構捐贈約500萬個口罩和防護服的計畫。

這種口罩將使用與功能性內衣「AIRism」一樣的材料。AIRism具有散熱和透氣的功能。具有出色的透氣性和速乾性，出汗也可保持清爽。口罩將在UNIQLO的店舖和線上銷售。據估計，UNIQLO在全球的AIRism產品的年銷售量接近1億件。而這些服裝生產主要在中國和東南亞的工廠進行。柳井正表示其中部分量產能力將用於生產口罩。

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UNIQLO將是最新開始生產口罩的企業，因為全世界的人都在尋求在大流行病中保護自己。日本夏普等公司4月開始生產口罩，但高品質產品的短缺仍在繼續。

不過，先前UNIQLO其實是一直否認會製作口罩的，不久前柳井正才在4月的財報會上表示，比起口罩，UNIQLO會透過服裝來對社會產生貢獻。不過，他現在卻自己打臉推翻了先前的說法，他表示原因是：客戶對口罩的需求最高。

責任編輯：林芳如

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