因應美國圍剿華為的問題，原華為供應商台積電和三星之間的競爭將更加劇烈，且各自有待解的問題。

美國商務部針對華為推出更為嚴厲的出口限令、台積電（2330）宣布赴美後，三星電子（Samsung Electronics）相隔不到一週就宣布，位於平澤的5奈米EUV製程晶圓廠已經動工、明（2021）年下半年即可量產。

分析人士認為，美國圍剿華為的最新作法，令三星、台積電的對峙狀況更趨嚴重，但三星還得面對華為不願下單給競爭對手的問題。也就是說，為因應美國對華為的限制令，台積電還可轉向其他客戶爭取訂單，但三星卻並不一定能靠同一招解決難題。

日經新聞英文版26日報導，華為曾在4月透露，若美國進一步設限，將考慮把晶片訂單轉給三星。話雖如此，華為同時也是三星的智慧型手機、電信設備競爭對手。

Cornucopia Capital Partner資深半導體分析師Eric Chen就說，沒有一家科技業者會希望向對手購買關鍵晶片元件，這是三星必須面對的課題。相較之下，台積電專門為晶片廠代工，其客戶也因此更加多元廣泛。

舉例來說，過去台積電都是跟三星分享iPhone的行動處理器代工訂單，如今台積電卻成為這些高階行動晶片的獨家供應商。蘋果（Apple Inc.）依舊會向三星購買先進面板及記憶體，但關鍵的處理器卻避免過度依賴三星。

Eugene Investment & Securities分析師Lee Seung-woo認為，三星如今最重要的問題，就是如何保有穩定的客戶層。三星最好能謹慎規劃中長期策略，以便在擴張高通（Qualcomm）、Nvidia等現有客戶的訂單時，也能重新奪回過去的關鍵顧客（例如蘋果、Xilinx）。

美國商務部5月15日宣布，任何希望運用美國設備生產華為設計晶片的業者，都需先向美國申請執照。英國金融時報先前曾報導，瑞士信貸亞洲半導體研究部主管Randy Abrams 5月18日發表研究報告指出，全球晶片製造商當中，約40%都使用應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）等美國廠商的機台，多達85%則使用Cadence、Synopsis及Mentor的軟體。也就是說，幾乎沒有晶圓代工廠能繼續跟華為合作。

台積電將販售非華為設計的晶片度過本次難關？

ZDNet 5月18日報導，華盛頓特區出口管制律師Douglas Jacobson表示，美國政府雖然特准微軟（Microsoft）、Google販售服務給華為，但這是因為它們是美國企業，川普政府把保護美國企業及工作當作最優先考量，不太可能給予台積電出貨華為的執照。

主管經濟成長、能源及環保的國務院次卿克拉奇（Keith Krach）已經表示，不保證台積電會因承諾要赴美打造晶圓廠，而取得出貨華為的執照。

Jacobson認為，倘若台積電無法取得執照，那麼有兩種方式可以避開美國禁令：一、停止用美製設備生產華為設計的晶片；二、販售非華為設計的晶片。

責任編輯：蕭閔云

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