英美各國對中國企業的審查持續加嚴，過去抱持開放態度擁抱華為參與5G建設的英國，態度也180度大轉彎加入封殺行列。

隨著中國與西方的關係一步步走向冰點，英美各國正加緊對中國企業的圍剿。近來英國政府180度大翻轉，首相強森計畫在2023年前，將華為在5G基礎設備中的占比降至零為止。

過去儘管美國強烈呼籲盟國加入封殺華為的行列，並施壓若讓華為參與5G基礎建設，將減少彼此間的情資分享，英國仍對華為抱持開放態度，認為風險處於可控的範圍之內，在2020年初發布聲明允許當地電信商採用華為設備。

疫情引發反中情緒，英國計畫徹底排除華為參與5G建設

由於上半年肆虐全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），英國對中國的態度丕變，原先僅計畫限制華為在基礎設備中的占比不超過35%，然而強森現在因為顧慮到國會對華為的反對態度，計畫將華為完全排除5G建設之外。

顧慮到國會的反中態勢，英國首相強森一反過去接納華為的態度，正計畫在2023年前，將華為在5G建設的占比降到零。 Shutterstock

從去年開始，華為的5G設備已被英國四大電信業者所採用，沃達豐、EE等電信巨頭早已紛紛擁抱華為技術。先前研究指出，排除華為可能導致英國在5G發展上延遲18至24個月，錯失成為5G領域先鋒的時機，進而造成45億至68億英鎊的損失。

如今反轉對華為的態度，對英國的5G發展進度恐怕造成更嚴重衝擊。今年3月時，沃達豐也呼籲政府，排除華為參與建設會影響政府成為5G領導者的目標，也對業界造成巨大成本，而且遲遲看不見華為有國安疑慮的證據，為此封殺中國企業不是明智之舉。

根據《BBC》報導，華為表示武漢肺炎對英國的網路造成龐大壓力，強調該國許多生活在農村地區的民眾，使用網路仍不是那麼便利。5G可帶來更快速、穩定的網路，拓展技術應用，並被視為能消弭各地區間的數位落差。

簡單而言，華為意指5G發展是英國的當務之急，不應將華為的技術排除在外，導致國家發展腳步落後。

依照華為發布的數據，即使美國不斷加強封殺，仍舊在全球取得91份5G合約。其創辦人任正非更對外強調，如果華為真有參與間諜活動，他會選擇關閉公司，希望能令各國企業與政府放心。

奇虎360也上榜，美國再將33間機構、個人放上實體清單

5月中旬時，美國就封殺華為給出新的限制，要求即使不是美國公司，若使用美國設備、技術替華為生產晶片，也必須得到政府許可，此舉將令台積電等業者斷絕與華為的往來，進一步壓縮這間中國巨頭在國際上的生存空間。

擔心記憶體供應受阻，華為已搶先聯絡三星、SK海力士等業者，希望搶先一步確保未來供應。 Shutterstock

日前傳出台積電已先行暫停接收華為的新訂單，打算釐清相關限制，以免違反美國規定，預計會對華為及旗下海思半導體造成嚴重衝擊。華為是台積電的第二大客戶，華為副董事長徐直軍曾表示，若美國限制台積電供應華為，對整個半導體產業都是一起重大災難。

為預防美國進一步擴大限制，日前也傳出華為正積極與三星、SK海力士等韓國業者溝通，希望他們能不受美國影響，穩定供應記憶體晶片。華為每年花費81億美元從韓國購買DRAM及NAND等記憶體晶片，是上述兩間企業的主要客戶之一。

目前美國尚未干預記憶體晶片供應，但這兩間企業佔據全球70%以上的DRAM產量，假如遭到美國出手阻斷，華為勢必會受到衝擊，因此也傳出正積極囤積記憶體晶片的說法。

除了對華為的封殺外，川普政府在上週宣佈，再將33間中國機構與個人新增至實體清單上，包括雲端智慧機器人營運商達闥科技、網路安全公司奇虎360、AI技術東方網力等。

美國政府聲稱，這些企業有支持中國軍事行動的疑慮，此舉將防止其為中國軍方採購美國產品，對美國造成威脅。美國商務部則表示，有部份企業牽扯上對新疆的監控等侵犯人權的行為。

從貿易戰到肺炎疫情，中美關係達到近年來前所未有的冰點，所有夾在兩大強權之間的科技公司，恐怕短時間內無法安穩。

資料來源：衛報、BBC、紐約時報

責任編輯：陳映璇