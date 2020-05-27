雲品董事長盛治仁除了在股東常會上引用英國首相邱吉爾的「不要浪費危機」之外，也特別提到君品Collection這隻小金雞。

雲朗觀光集團（LDC）旗下雲品於今（27）日舉辦股東常會，董事長盛治仁提到，2019年宴會市場的表現不如預期，雲品也針對內部體質進行調整，頤品大飯店宴會據點的桃園民生館約滿後將不再續約，而將針對表現有成長空間的頤品新店北新館加大投資。

2020年1月，雲品的營收創下同期歷史新高，卻遭逢新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，2、3、4月整體營收一路下滑，2020年4月營收為5,400萬元，年比下滑68％，「希望4月就是谷底，5月份我們已經感受到接單狀況有活絡的跡象，期望最壞的情況隨著疫情趨緩而去。」盛治仁說。

雲品2020年1-4月營收（單位：仟元） 2020年1月 285,515（創新高） 2019年1月 268,024 2020年2 月 121,610 2019年2月 179,113 2020年3月 92,186 2019年3月 207,335 2020年4月 54,008 2019年4月 172,042

針對政府未來一系列的旅遊紓困，盛治仁認為，所有的補助都能刺激消費，在政府「嚴守邊境（針對入境者嚴格把關）」的情況下，他也看好未來旅遊需求的反彈。

餐飲營收近旅宿2倍！小金雞君品Collection「平台模式」發威

雖然雲品主要經營業務為國際觀光旅館，旅館主力包含在日月潭的雲品溫泉酒店，與台北車站附近的君品酒店。

但在營收組成上，餐飲收入已接近客房收入的兩倍，雲品2019年的餐飲收入為14.4億元、客房收入為8.7億元，分別占總營收23.8億元的60.79％與36.58％。

餐飲收入包含婚宴與外燴等，其中婚宴平台君品Collection助益良多。君品Collection與場地業者合作，包含古蹟、郵輪、別墅、百年三合院等，業者只需要出租場地，其他婚宴事宜都由君品Collection包辦。

盛治仁也在股東會上特別提及君品Collection，「平台模式讓我們不用付硬體費用，也能有經營管理的收入，今年場地新增了光點台北、苗栗勤美學等，因為疫情的關係，大家也比較喜歡戶外的結婚場地。」

而疫情間，君品Collection也繳出相當亮眼的成績，在婚宴紛紛延期或取消的情況下，君品Collection接單量卻逆勢成長，訂單多落於今年第4季與2021年，總計已有超過250場宴會待辦理，甚至有單一據點單月接單營業額已突破千萬元的情況，已成為雲品的小金雞。

協昔日對手發行一億通用券，盛治仁：不要浪費一場危機

盛治仁也針對過去幾個月的疫情衝擊，分享了雲品的「超前部署」。

他表示，在今年1月下旬剛傳出疫情時雲品就開了緊急會議，添加了量體溫、戴口罩等防護措施，並添購醫療級的紫外線殺菌機器，也提醒員工取消相關的出國計畫。

雲品也推出了疫情相關的專案行銷，如「把安全留給家人」，針對居家隔離者家人提供住宿方案，以及針對遠端工作者提供在飯店工作的專案等。

此外，雲品更與昔日對手凱撒、老爺共同發行一億元通用券，發給旗下和關係企業約一萬名員工使用，同步販售給各企業福委會；沒想到需求踴躍，預售「未來旅遊需求」也成為現在無法旅遊的破口，「我們不能坐等疫情緩和，或是等政府來救我們，也要同時盡力創造需求。」盛治仁說。

雲品也宣布「不減薪、不裁員」，投入員工教育訓練與硬體設備的裝修，「千萬不能浪費這個危機，沒人希望發生危機，但這段時間做什麼，會決定我們的未來，以及決定我們是誰。」盛治仁引用英國首相邱吉爾的話說。

責任編輯：張庭銉