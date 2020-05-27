儘管自發表以來受到各國政府、監管單位質疑，Facebook仍未放棄密碼貨幣Libra的推出計畫，本週也率先更改了數位錢包Calibra的名字。

還記得Facebook密碼貨幣Libra嗎？縱然Libra發布至今即將屆滿1年，距離實際推出仍遙遙無期，社群巨頭並未打消進軍密碼貨幣領域的野心，本周宣布數位錢包服務Calibra將重新命名為Novi。

Facebook去年6月發表密碼貨幣Libra，當時宣布將與27間企業共同營運，卻受到各國對於監管方面的質疑，無不擔憂這款以去中心化為號召的虛擬貨幣，可能將成為金融領域的法外之地，洗錢、非法交易的犯罪溫床。

不到半年內，Visa、Mastercard、PayPal等金融支付巨頭，都怕踩到監管紅線，相繼選擇退出Libra協會，儘管聲明未來仍秉持開放態度，不排除與Libra進行合作，仍為這款密碼貨幣的發展蒙上一層陰影。

Facebook宣佈與Libra同時發表的數位錢包Calibra，更名為Novi以示區隔。 Facebook

由於Libra與Calibra名字上太過相似，Libra共同創辦人及Novi負責人David Marcus表示，團隊決定將兩者作出明顯區別，並強調Novi事實上只會是Libra支付生態的眾多錢包之一。外界則普遍認為，鑑於Facebook近年來的名聲，若讓人誤以為Libra是Facebook旗下的項目，可能增加人們對Libra的不信任感。

Facebook過去也曾強調，Facebook只是Libra協會中的一員，擁有的權力與其他成員無異，並不能隻手遮天。Libra協會其他知名會員目前包括Uber、Lyft、Spotify等企業。

Facebook解釋，《Novi》這個名字源自拉丁文，代表「新」的Novus及意思是「道路」的Via組成，也呼應Libra將帶給用戶嶄新支付、收發匯款管道的用意。

雖然同屬Facebook旗下，使用《Novi》不必擁有Facebook或Instagram帳戶，但為避免成為金融領域的法外之地，註冊時將要求用戶上傳身分證照片，同時服務內也會設置詐欺防範機制。此App預計近期就會推出測試版本，用戶也可以在Facebook Messenger和WhatsApp使用該錢包進行匯款。

大幅修改成「Libra 2.0」，Facebook如何解除監管疑慮？

為了滿足各國政府的監管要求，目前Facebook正積極對Libra進行調整，上個月更為此對白皮書進行大幅度的修改，也被不少媒體稱作是Libra 2.0。

Facebook放棄了Libra最初與多種法定貨幣掛勾，以全球通用的穩定幣之姿登場的念頭，改為將推出多種穩定幣，各自對應不同的法定貨幣。

為了合乎各國政府及監管單位的要求，Facebook在4月大幅修改Libra白皮書，不僅強化對使用者的管理，也更改貨幣的制定方式。 Facebook

過去曾有些人擔心，Libra會在部份國家取代法定貨幣的定位，尤其是一些通貨膨脹較為嚴重的國家。美國也擔心Libra可能影響美元在國際上的領導地位。Libra協會曾強調，Libra只是希望作為法定貨幣的後援，沒有打算競爭地位。這次修改便是希望解除各國政府的憂慮。

Facebook也將加強對使用Libra的機構進行監管，為了消除被用於洗錢等犯罪用途的風險，在App中納入條款：Libra服務業者需在反洗錢組織FATF註冊成為虛擬資產服務供應商，或者經過Libra協會審核有限度的開放交易及餘額額度。

同時，Libra也放棄建立「非許可制區塊鏈」的願景，這代表著不同於比特幣、以太坊讓使用者能在家中建立節點，Libra只有協會成員才有營運節點的權力。另外，Facebook還承諾為Libra添加更多防護措施。

與最初版本相比，Libra至今已經有了不少的轉變，不再是放諸四海皆準的貨幣，也失去過去描繪的開放性，看得出Facebook為了獲得各國監管單位放行，已對Libra進行不少的妥協。

淡馬錫、Shopify紛紛加入，Libra協會2020年新血不斷

在Facebook大幅修改白皮書的同時，Libra也漸漸重新贏得各大企業的支持。去年Visa、Mastercard、Paypal等支付巨頭的出走，一度讓人以為Libra就此玩完，但邁入2020年之後，也陸續有大咖加入Libra的大家族。

以最近的新成員來說，新加坡國有投資公司淡馬錫在5月中旬時，宣佈加入Libra協會。副執行長謝松輝在聲明中表示，成為該協會的一員，他們將能透過這個受到完善監管的全球網路，為消費者提供合乎成本效益的零售支付服務。

儘管Libra一度經歷過大失血，Shopify、淡馬錫等知名業者都看準其潛力，在今年陸續加入協會。 Paul McKinnon via shutterstock

稍早，支付業者Checkout.com、電商技術平台Shopify也相繼成為Libra協會的會員。儘管Libra至今難產，他們仍看準Libra在跨國交易帶來的潛能，預計讓部份地區的民眾付款更容易，這也意謂著開創出更大的消費市場。

根據Libra官網列出的清單，目前協會總計有27名成員，已經回復到Paypal等成員陸續退出之前的水準。

資料來源：TechCrunch、Rollcall、CNBC

責任編輯：張庭銉