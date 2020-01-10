過去每年馬克．祖克柏都會在年初於自己的Facebook上公佈新年新希望，不過從2020年起，他決定要放眼更龐大的目標，思考未來十年後的世界樣貌。

過去十年裡，Facebook創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）每年初都會公佈年度個人挑戰，然而隨著時序邁入2020年，今年他不再替未來一年許下挑戰，選擇一次放眼未來十年的進展。

最初祖克柏定下年度個人挑戰的目的，是為了替自己在工作之餘設定一個努力方向，如每天慢跑一英哩、每兩週讀一本書，或者學習中文等相當平凡卻切實的目標。

這十年來Facebook規模日益壯大，不僅收購Instagram與WhatsApp兩大社群軟體，月活躍用戶從1.5億人成長至現在的24.5億，並在這之間上市成為全球市值第6高的企業。

祖克柏表示，2020年他不訂年度挑戰，而是選擇放眼未來十年後世界的樣貌。 Facebook

作為一位有能力改變世界的企業家，祖克柏的責任也越加沈重，今年選擇放眼更長遠的未來，或許也是認為自己應該主動擔負起更重要，攸關世界的事物。

祖克柏發布在Facebook的一篇長文上寫道，今年他不會按照過去的習慣設定每年挑戰目標，而是選擇思考自己期望中的2030年會以怎樣的面貌呈現？在他的未來預測中，挑選出五個未來趨勢並聲稱Facebook正朝這些方向努力邁進。

私密通訊會成未來社群趨勢

近年來，Facebook因資料外洩、濫用個資等負面消息導致名聲一落千丈，祖克柏2019年3月曾發表一篇聲明，宣稱未來將聚焦在加密通訊與私有訊息，打造如家庭客廳般令人安心的通訊空間。

今年祖克柏依舊強調私密通訊會是未來的社群趨勢。「在未來5年內，我們的社交環境會變得非常不同。」祖克柏說，「將重新聚焦在私密互動，及建立人們所需要的小型社群上。」

AR/VR將是下一個運算平台

祖克柏認為，AR/VR將是繼手機後下一個運算平台。 達志影像

如同著名作家凱文．凱利對未來的推敲，祖克柏聲稱，下一個運算平台將是AR與VR技術。Facebook致力於AR與VR技術多年，2020年也計畫推出新VR社交平台Horizon。

祖克柏認為，沉浸式技術不會造成人與人的疏離，相反地，AR/VR帶來的臨場感能讓分隔兩地的人們在虛擬世界重新相聚，跨越地理上阻礙與限制。另外，這些科技還幫助社會解決頭疼的房價、偏鄉問題。

人們之所以紛紛往都市聚集，其中一個原因是這裡有更好的工作機會，導致房價日益攀升。但當沉浸式技術消除了地理侷限，人們將能居住在任何地點，遠端進行工作。

為微型商家創造商業機會

2019年，Facebook在金融領域上動作頻頻，先是震撼發表密碼貨幣Libra，而後又推出行動支付Facebook Pay。雖然Libra在各國皆遭受質疑，遲遲無法放行，但Facebook進軍金融服務的野心仍未熄滅。

雖然Libra密碼貨幣受到各界重重阻饒，Facebook進軍金融領域的野心仍然不滅。 shutterstock

祖克柏指出，目前有超過1.4億個商家利用他們的服務接觸客戶，無論是單純透過平台免費與顧客交流，或是購買廣告促進品牌曝光。他期望未來十年中，Facebook將能打造商業與支付工具，讓小型商家也能利用過往大型企業獨享的技術。

Facebook描繪的願景中，屆時任何人都能在Instagram上建立店面銷售商品，並透過Messenger與客戶聯繫，或者利用WhatsApp低手續費跨國轉帳，為世界各地的人們創造商業機會。

滿足新世代族群的需求

新世代的族群有著許多待解決的困擾，從氣候變遷、教育費用、居住到醫療等各個面向，都未能切合年輕人的需求。

就像當年在哈佛宿舍裡，祖克柏建立Facebook瞄準這一代人未被滿足的社群需求，賦予許多人在網路上發聲的機會。他相信未來10年內將有更多企業誕生，著手以長遠的眼光解決這些問題。

為此，祖克柏與妻子成立的陳與祖克柏基金會（Chan Zuckerberg Initiative）將在下一個十年致力於培育能引領這些變革的年輕企業家、科學家，給予他們更多表現舞台。

監管制度要與時俱進

馬車時代的交通規則，肯定不適宜汽車登場後的世界。當今的法律規範與制度早已跟不上網路快速變遷的腳步。祖克柏呼籲政府應訂定新的規範，為選舉、有害內容、隱私、數據轉移等面向建立完善的準則。

同時也提出讓社群自行建立管理，或許是更好的解決方法。祖克柏透露，他們正在建立一個獨立監督委員會（Oversight Board），未來民眾將能就爭議內容進行申訴，並由委員會裁決哪些內容是恰當的。

文末他也聲稱像Facebook這樣的平台，必須對大眾所重視的社會價值進行權衡，好比言論自由與安全性；隱私與執法要求。「這一切很少有絕對『正確』的答案。」祖克柏說。

最後，隨著祖克柏的年度個人挑戰走入歷史，再來看一下過去10年他所設定的目標：

2009：每天上班打領帶

2010：學中文

2011：只吃自己宰殺的動物

2012：每天寫程式

2013：每天認識一位並非在Facebook工作的人

2014：每天寫一封感謝信

2015：每兩週閱讀一本書

2016：每天慢跑1英哩以及設計一款像「賈維斯」一樣的管家AI

2017：造訪美國每個州

2018：解決Facebook上的問題

2019：為科技在未來社會扮演的角色舉辦一系列討論

資料來源：Facebook、Guardian、CNN

責任編輯：陳映璇