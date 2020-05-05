究竟數位貨幣是什麼？跟密碼貨幣、支付寶、微信有何不同？《數位時代》整理了常見的七大疑問。

中國人民銀行（央行）日前宣布，將發行全球首款「中央銀行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC）——數位人民幣。

目前，已經在部分地區，展開小規模封閉測試，究竟數位貨幣是什麼？《數位時代》整理常見的七大疑問。

問題一：什麼是數位貨幣？

「中央銀行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency，CBDC），與一般紙鈔（法幣）沒什麼不同，差別在於以數位虛擬的方式呈現，同樣必須遵守反洗錢、反恐融資等規範。

去年六月， Facebook 提出虛擬密碼貨幣《Libra》白皮書後，引發各國監管機構關注，許多國家的央行，紛紛投入數位貨幣研究。

北歐國家瑞典，是最早提出將法幣數位化的代表，該國本身無現金程度高， 目前僅有約19%的交易是以現金完成 。2017年開始，提出電子克朗（e-Krona）構想，將於近期展開封閉測試。

問題二：跟實體人民幣有何不同？要怎麼交易？

數位人民幣就是人民幣紙鈔的虛擬版，兩者價值相同，若市面上流通的貨幣總量為人民幣100元（約新台幣425元），人行發行虛擬貨幣總量，就是人民幣100元（約新台幣425元），不會超額發行，一般民眾或法人機構都能直接從央行存取數位貨幣。

數位人民幣背後有國家信用做背書，具有法定償還性質。民眾在手機上下載一款數位人民幣錢包後，不需連結銀行帳戶、綁定卡片，就能如同現金一樣消費交易。

只要雙方手機都裝有數位貨幣錢包，拿起手機相互碰撞就能做到轉帳或支付。特別的是數位人民幣採用「雙離線技術」，就算沒網路也使用，使用場景、體驗接近現鈔。

問題三：跟密碼貨幣有何不同？會取代支付寶、微信嗎？

跟密碼貨幣「去中心化」概念不同，數位人民幣由央行集中發行，以國家信用為擔保，發行量沒有上限，取決中國政經實力，特色是價格穩定，不會大幅波動，且數位人民幣就是法幣，不能拒收。

密碼貨幣不同，以比特幣來說，設有發行上限（2100萬個），因為去中心化，沒有特定機構在背後做擔保，必須在收付款雙方都同意下才能完成交易。

數位人民幣由央行集中發行，以國家信用為擔保，發行量沒有上限，取決於中國政經實力，特色是價格穩定，不會大幅度波動。 shutterstock

數位人民幣跟與支付寶、微信支付等行動支付，雖然都需要透過手機才能使用，背後仍有不少差異。

例如，數位人民幣不需連接銀行帳戶或信用卡，還可以在不同支付工具間轉帳（支付寶與微信不能互轉）。至於數位人民幣普及後，是否有可能取代支付寶、微信？中國媒體認為，就目前情況看來，仍說不準。

進一步分析，支付寶、微信之所以普及，是因為背後豐富的生態系，以及便利的服務， 若有一天中國當局強制用數位人民幣，取代第三方支付業者，在一家獨大情況下，不見得能維持服務水準，民眾未必買單。

問題四：目前在中國發展進度如何？

中國人民銀行（央行）在2014年，啟動數位貨幣研究計畫。目前，數位人民幣會在蘇州、雄安新區、成都、深圳等地，進行封閉測試。

中國人民銀行強調，封測期間不會影響外部金融市場和經濟，短期內也不會考慮大規模推廣。

問題五：發行數位人民幣背後目的？

目的一：打擊黑市交易和逃稅

由官方發行的數位貨幣，能讓政府更有效率的，追蹤每一筆金錢流向、打擊黑市交易、金融貪腐，減少政府損失的稅收。

目的二：加強管控

數位貨幣由央行直接發行，民眾透過手機使用，政府可以跳過銀行，直接面對民眾。

舉例來說，政府端出各種疫情紓困方案，若有數位貨幣，就能清楚追蹤紓困的資金，是否真的幫助到有困難的企業、個人；此外，像是口罩缺貨，政府也可以透過系統設定，限制每人錢包可以購買特定商品的數量。

問題六：背後風險有哪些？

風險一：駭客攻擊風險

因為貨幣數位化，增加系統不穩定、被駭客攻擊風險。例如，先前瑞典的支付系統「Swish」因為停電，造成大量遊客無法付款的窘境。

風險二：恐對弱勢族群、遊客造成衝擊

許多國家都有人口高齡化問題，以以無現金程度高的瑞典來說，該國三分之一的人口是55歲以上的高齡人口，如果太快棄現金而不用，將對老人、殘疾人士、移民、外國遊客造成衝擊。

風險三：資料隱私問題

無現金支付因為累積大量消費數據，無論是數據的使用、交換、保存，都是一般消費者難以控制及掌握的，這些金融數據幾乎等同於沒有畫面的監視器，四面八方地監控所有消費行為，這當中最大的受益者，恐怕就是數據持有者以及政府。

風險四：商業銀行角色弱化

數位貨幣發行後，無論是一般民眾或法人機構，都能直接從央行存取數位貨幣，不必透過商業銀行帳戶，且央行倒閉的風險，比一般商業銀行低，風險考量下，民眾不見得選擇一般銀行，如沒有提出更好的體驗或方案來吸引用戶，商業銀行角色將弱化。

數位貨幣發行後，無論是一般民眾或法人機構，都能直接從央行存取數位貨幣，不必透過商業銀行帳戶。 shutterstock

問題七：台灣目前進展如何？

台灣央行總裁楊金龍，曾在去年的業務報告中表示，因為台灣具備以下三大優勢，所以沒有發行「中央銀行數位貨幣」的急迫性。

零售快捷支付系統發展早於其他先進國家 建置跨機構共用平台，優化電子支付基礎設施 推出金融區塊鏈函證業務

我國央行進一步指出，全球有約半數央行投入「中央銀行數位貨幣」研究，截至目前，僅有瑞典、中國進行小規模封測。主要是法規、技術仍不成熟，要發展成完全無現金的社會仍有難度。

即便如此，楊金龍表示，央行絕對會持續關注國際發展趨勢，適時研擬因應對策。

責任編輯：陳映璇