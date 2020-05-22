看好5G、AI以及HPC等應用，三星再砸243億元新建一條5奈米產線，晶圓代工市場僅有18％的三星，有機會靠這步棋搶下台積電手中的客戶訂單嗎？

正當晶圓代工大廠台積電深陷中美貿易戰的泥沼之際，競爭對手三星（Samsung）大動作宣布將計畫提高在平澤市（Pyeongtaek）生產線的製造能力、增加導入EUV（極紫外光刻）的5奈米先進製程，該廠預計投資8.1億美元（約新台幣243億元），預計2021年下半年量產，來滿足全球市場對於EUV解決方案不斷成長的需求。

如此一來，三星在美、韓兩地將一共擁有7條生產線。另外，韓國華城工廠更將搶快，於今年下半年量產5奈米，緊追台積電5奈米上半年量產的進度。

半導體事業表現強勁，下一步瞄準多角化應用

翻開三星今年第一季財報，半導體事業部門第一季合併營收達到17.64兆韓元（約新台幣4,306億元）、幾乎達到整體營收55.33兆韓元（約新台幣1.35兆元）的1/3。就晶圓代工的業務方面，因為中國客戶對於HPC（高效能運算）晶片的需求下降，導致收益微幅減少。

三星表示，晶圓代工自今年第二季起，將鎖定擴大EUV領先地位，首先針對5奈米進行大規模生產。 shutterstock

三星進一步表示，第二季將鎖定擴大EUV領先地位，首先針對5奈米進行大規模生產，同時也會密切關注新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對市場帶來的不確定性，未來晶圓代工事業部也將聚焦在不只是行動業務，包括消費者應用、運算應用等其他領域，以分散疫情可能帶來的風險。

看好HPC、5G、AI應用，擴張5奈米產線展現野心

晶圓代工事業部負責人鄭恩昇（Jung Eun-Seung）表示，於平澤市擴張生產線此舉將能為三星開拓新的領域。同時他也強調三星將透過持續的投資以及人才招募來滿足客戶的需求，也將推升三星在晶圓代工事業的表現。這次的產線專注於導入EUV的5奈米先進製程， 三星看準的就是未來在HPC、人工智慧以及5G等未來大趨勢的應用，面對競爭對手台積電技術的領先，三星也必須加緊腳步。

針對此次計畫提高在平澤市生產線的製造能力，三星看準未來在HPC、人工智慧以及5G等未來大趨勢的應用。 shutterstock

從台積電目前所揭露的先進製程時程表來看，5奈米將於2020年上半年進入量產，2020年底6奈米也預計進入量產階段，至於5奈米加強版（5nm Plus）預計於2021年進入量產。最重要的關鍵3奈米，台積電也宣布與三星不同調、將延續FinFET架構，預計將於2021年進入試產、2022年進入量產。

近身肉搏台積電，良率還是關鍵

根據《SAMMOBILE》的報導，台積電目前在晶圓代工的市佔率約54%，客戶有包括AMD、Nvidia、蘋果等企業，而三星市佔率僅有18%，5奈米客戶外傳有高通，對於技術時程晚台積電一步的三星，在大力投資5奈米的此刻，是否真能從台積電現在深陷中美貿易戰、隙縫中所流出的訂單搶下一些份額，可能還得先確認5奈米的良率表現才能做定論。

資料來源：Samsung、Bloomberg

責任編輯：陳映璇