長庚團隊找出具治療新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）潛力的單株抗體藥物，抑制病毒能力最高達98%。

防疫好消息頻傳！長庚醫院暨長庚大學病毒團隊今（28）日宣佈找出最具治療新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）潛力的單株抗體藥物，抑制病毒能力最高達98%。長庚團隊正在尋求廠商轉移技術，希望儘快將實驗室成果轉為產品。

長庚團隊從人體體內找出最具治療新冠肺炎潛力的單株抗體藥物。 長庚醫院

長庚從抗體下手，MIT自主研發新藥露曙光

抗體藥物，是由人體體內找出的單株抗體研發而成，具有高度專一性，可辨識病毒並予以抑制或消滅，較不會影響正常的健康細胞，並可降低副作用的產生及大幅縮短藥物研發的時間，被視為精準醫療時代的重要進展。

現行包含瑞德西韋、日舒、羥氯奎寧等臨床藥物，都曾被用來對抗新冠狀病毒。台廠藥華藥4月16日也向美國FDA申請冠狀病毒療法加速專案（Coronavirus Treatment Acceleration Program, CTAP），希望以超長效型干擾素治療新冠肺炎。

4月份，長庚團隊率先找出數十株可結合新冠狀病毒的人類單株抗體。

長庚醫院暨長庚大學病毒團隊，右起：黃冠穎醫師、施信如教授、黃瓊瑰博士。 長庚醫院

研究團隊成員，林口長庚紀念醫院兒童感染科醫師黃冠穎指出，發現抗體具備中和病毒的能力，經以各種不同的免疫方法進行抗體效能驗證，包含免疫螢光染色（immunofluorescence assay, IFA）、中和試驗法（neutralization test, NT）、病毒溶斑抑制中和試驗法（plaque reduction neutralization test, PRNT），對不同來源新冠肺炎病毒株，包括武漢株、美國株、歐洲株、埃及株進行檢測，都具有相同中和效果。由於可抑制病毒能力達90~98%，實驗結果符合開發為治療產品的藥物條件。

台灣目前疫情雖有稍緩，但有國外專家預言冬季時仍有捲土重來可能，甚至也有部分專家認為會像流感一樣每年流行。長庚醫院希望將研發成果，藉由廠商之藥物製造及國際化能力與經驗，儘快將實驗室成果產品化，讓全球早日脫離病毒威脅。

責任編輯：蕭閔云