以接待國際旅客為主的台北文華東方酒店表示：「看不到邊境解封的那天。」將暫停訂房服務並資遣212名員工。

文華東方酒店27日無預警宣布客房將暫停營業，並資遣212名員工，震驚各界。台北市勞動局今（28日）表示，根據台北文華東方酒店的員工量級，如果要資遣200名以上的員工，需在60天前提出計畫，否則將違反《大量解雇勞工保護法》，將有10～50萬元的罰則。

雖然新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩，台灣更是連日無確診案例，但文華東方酒店表示，由於住房主要依賴國際來台高端市場，在國際疫情仍不明朗之下，目前還無法看見邊境管制解封的那天，宣布6月將開始暫停訂房服務，餐廳與婚宴則仍照常提供。

對此，台北市勞動局證實，台北文華東方酒店已在5月27日晚上6點56分提出大量解雇計畫書，預定於6月7日資遣212名員工。

勞動局指出，文華東方酒店目前員工勞保人數為863人，在3月27日至5月27日已通報資遣39人，再加上預定資遣的212人，將有251人離開，已達《大量解雇勞工保護法》規定的標準（雇用勞工數在500人以上，於60日內解雇五分之一的勞工或單日解雇超過80人），必須在60天前提出計畫，否則將有10～50萬元的罰則。

疫情趨緩，但台北文華東方酒店已經等不到天亮了

國際疫情趨緩，台灣也已連續7天、本土第46天無確診案例，中央流行疫情指揮中心更宣布，如果在6月7日國內仍維持本土病例零確診或無社區感染，在民眾落實勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩，日常的活動與休閒將不再受限於人數規範。

在這樣的情況下，首要受惠的便是國內旅遊。但指揮中心也強調，仍會「嚴守邊境」，短時間內可能盼不到來台的旅客，也讓主打高端、奢華的台北文華東方酒店等不到主要客源的國際觀光客。

中央流行疫情指揮中心宣布，若至6月7日仍維持0確診，餐飲、藝文、休閒活動將不再有人數限制規範。 中央流行疫情指揮中心

台北文華東方酒店表示：「我們很遺憾不得不資遣部分員工們，會依據相關的勞動規範辨理，以顧及所有員工的權益。期望在疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動之時，台北文華東方酒店會盡快回復全館運作並再度以最好的傳奇式經典服務，舒適雅致的客房與設施，來迎接每一位一向支持及愛護文華東方的賓客與扇粉。」

不過，勞動部表示，根據台北文華東方酒店的員工量級，預計要資遣200名以上的員工，需要在60天前提出計畫，否則將違反大量解雇勞工保護法，將有10～50萬的罰則。

同時，勞動部也呼籲台北文華東方酒店，盡快與勞工達成相關協議，不論是延後資遣日期達到法定的60天，或是透過政府提供的紓困方案與勞工繼續撐住，共體時艱。

林青霞、湯姆克魯斯都來住過，但6月起「有錢也住不到」

台北文華東方酒店於2014年5月18開幕，前身為中泰賓館，與香港文華東方酒店集團合作，目前董事長為中泰賓館第三代林命群。開幕時，更請來影后林青霞出席剪綵，成為第一位入住台北文華東方的住宿者。後續更成為國際巨星旅客來台的首選之一，包括湯姆克魯斯、威爾史密斯、休傑克曼等都是座上賓。

無奈成立剛滿6年，就遭受肺炎疫情的衝擊，面對成立以來的最大危機，台北文華東方酒店無奈表示：「國際疫情尚未明朗的情況下，無法確切看見『邊境管制解封的那天』。」

在瘦身經營的同時，台北文華東方酒店能否等到邊境再開的一日，仍屬未知。

責任編輯：林美欣